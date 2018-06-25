Лишение Бандеры звания Героя – повод для революции?

Новость о признании Донецким окружным адмсудом недействительным указа Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания “Герой Украины” сразу вызывала возмущение западных областей. Главы Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов заявили, что Бандера для миллионов украинцев останется украинским Героем.

«Войну против Бандеры и террор против бандеровцев мы расцениваем как наступление на гражданские, конституционные и национальные права украинцев. В этом противостоянии мы будем с нашим народом", - подчеркивается в совместном заявлении глав трех облсоветов.

Они предостерегли, что такое решение может привести к революции в Украине, которая пройдет “под флагом Бандеры”.

Может ли решение об отмене звания Героя Бандере стать фактором нестабильности в обществе и породить раскол, мы поинтересовались у экспертов.

Тарас Возняк, украинский культуролог, политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала "Ї": ЭТО РАСКОЛ УКРАИНЫ Я думаю, это решение уже породило раскол.

Когда областной совет и городская выходят на улицу и проводят общую сессию там – это уже ненормальная ситуация, в том смысле, что общество расколото, общество протестует.

К этому можно не прислушиваться, можно дальше переть дуром, но результат будет обратной тому, который декларировал Президент Янукович, когда шел к власти с лозунгом объединения Украины.

Может быть объединение Украины на кладбище, может быть объединение Украины, когда все будут табачниками, но я не уверен, что все 46 миллионов одномоментно и в угоду нынешнему Президенту станут табачниками.

Мне кажется, что нужно как-то взвешенее подходить к этим вопросам. Это же в действительности бумеранг. Следующая власть рано или поздно будет. И рано или поздно она будет украинской властью. И тогда она повыбрасывает всех тех, кого сделал героями Янукович – будет это справедливо, или не будет.

В данном случае – это вопиющая несправедливость. Людей, которые действительно боролись за Украину, как бы к ним не относились, не хотят считать украинцами. А людей, которые вообще не имеют к Украине никакого отношения, чествовали, как только могут.

Очевидно, это донецкие технологии ломания всех через колено, безразлично, каким способом. Таким же ломанием через колено является назначение Табачника.

Они даже не понимают, что есть другая политическая культура, даже, политическая культура как такова. Это стиль этой команды.

Для людей на Востоке или Юге Украины будет героем Бандера или не будет – довольно безразлично. Их больше всего тревожит вопрос потребительской корзины. А в потребительскую корзину актуальной власти, которая правит уже год, нечего положить. Каждая семья чувствует, что обеднела за это время. Поэтому нужна какая-то имитация деятельности, напряжения, нужен образ врага, на который необходимо направить ненависть тех, которые не нашли ничего в своей корзине на Юге или на Востоке Украины. Нужно уничтожать украинский язык, потому что, возможно, он заменит полтора килограмма колбасы. Я не думаю, что заменит.

Есть разные власти. Власть областная в западных регионах тоже власть, так же, как есть власть донецкая в Киеве.

Это раскол Украины. И дальше каждый останется при своем мнении. Несомненно, в западной Украине Бандера будет отмечен.

Недавно услышал неплохую мысль: чем дольше правит Янукович, тем более нравится Бандера. Это родилось в Донецке, а не во Львове.

Они становятся на грабли, которые рано или поздно ударят их по лоб. Другой вопрос – когда?..

Мирослав Попович, директор Института философии НАНУ: НЕ ПРЕЗИДЕНТЫ РЕШАЮТ, КОМУ БЫТЬ ГЕРОЕМ Как сам указ, так и его отмена – это акты, которые усилили напряжение в украинском обществе. Со стороны Виктора Ющенко это была непонятная и непродуманная акция. А еще худшей акцией является решение об отмене звания Героя Украины Бандере. Так, как будто мы продолжаем гражданскую войну сегодня на уровне судебных процессов, указов.

Все закончится тем, что несколько облсоветов будет под черно-красными флагами, а большинство Украины будут индифферентны к этому.

Я считаю, что не президенты решают, кому быть героем, а кому нет. Это решает история.

Сегодня есть намного более серьезные проблемы перед украинским обществом, чем история украинского освободительного движения. Мы сейчас все должны думать о перспективах потери демократии. Сегодня, когда оппозиция чувствует себя под прицелом власти, это вопрос номер один.

Евгений Сверстюк, писатель, прежний диссидент:

ВЛАСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЗОРВЕТ ЛЮБЫЕ ШАНСЫ НА ДОВЕРИЕ НАРОДА

Я считаю, такое решение – это полная безответственность и глупость со стороны власти, которая очень злоупотребляет “ручными” судами. Понятное дело, что это не способствует нормальной атмосфере в обществе. Ясно, что это неумная попытка подразнить часть населения Украины, причем очень культурную часть.

Вполне понятно, что эта отмена войдет в историю как один из анекдотов о некомпетентной власти.

А вот кому присуждать героя, а кому не присуждать – это отдельная тема для разговора.

Относительно протеста некоторых западных областей. Если бы это был бунт диких и советизированных областей – это могло бы пахнуть плохо. Но это культурные области. Потому прежде всего это закончится тем, что власть окончательно взорвет любые шансы на доверие народа.

Михаил Погребинский, политолог: НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕТ Сам факт того, что есть решение трех областных советов и есть такое возмущение среди национально обеспокоенных политиков, говорит о том, что потенциально все возможно. Просто тогда стоило бы этим защитникам Бандеры одновременно принять решение о выходе из Совета Европы и об отказе от европейской интеграции, поскольку позиция Европы относительно присвоения звания Героя Бандере известна, есть даже соответствующее решение ПАСЕ.

Эта антиевропейская позиция трех облсоветов фактически приводит к большим сомнениям Европы относительно готовности Украины вообще интегрироваться в европейское пространство.

Но я не думаю, что это касается большинства жителей Западной Украины, в большинстве галичане, в действительности люди толерантные. И если им объяснить, о чем идет речь, у них будет соответствующее отношение к этому. Но этого никто не делает.

Я считаю, что никаких оснований для национальной революции нет. И, конечно, никакой революции не будет. Но то, что сейчас происходит в некоторых областных советах, среди политикума Галичины – это серьезное основание считать, что они вообще не признают нынешнюю власть, считают ее незаконной. Возможно, стоит тогда ставить вопрос о выборах-перевыборах, каким-то образом нужно определяться: если вы не признаете власть в Киеве, то стоит ли брать у этой власти деньги на социально-экономическое развитие.

Кажется, это способ тех, кто пришел к власти в Галичине, показать, что они как-то действуют, действуют в политической сфере, поскольку они ничего не могут сделать в экономике и социальной политике.

Это очень досадная история. Думаю, общественности Галичины стоит задать вопрос своим избранникам: к чему они ведут?

Это шаг к выделению Галичины из пространства Украины.

Левко Лукьяненко, Герой Украины, прежний диссидент, соавтор Декларации о государственном суверенитете: ВОСТОЧНАЯ УКРАИНА СОВСЕМ НЕ ЗНАЕТ СВОЕЙ ИСТОРИИ Эта власть, которая теперь руководит Украиной, она, собственно, чужая для Украины, и она проводит в Украинском государстве политику Российской империи. Современная московская политическая элита не отказалась вернуть Украину под свою власть. А это значит, что 5-я колонна российская в Украине, представленная Януковичем, коммунистами и ПР, проводит ту политику Московского империализма.

С точки зрения Москвы, Бандера – плохой человек, потому что для империи были плохими все те, кто боролся за самостоятельность Украины, за наше государство, за независимость. Бандера - в ряду с Мазепой, Петлюрой и другими нашими крупными деятелями украинского национально-освободительного движения.

Неудивительно, что власть это делает. Потому что они не самостоятельны. Они не имеют в душе ничего украинского. Им наша культура и история абсолютно чужие, потому что они представители азиатской политической культуры и, захватив власть, они распоряжаются Украиной, как своим амбаром.

Тут нет противостояние между Западом и Востоком. Просто Восточная Украина совсем не знает своей истории. Если задать вопрос украинцам Надднепрянщины или Слобожанщины: вы за самостоятельную Украину или против, то, конечно, все говорят, что за самостоятельную. А за самостоятельную Украину кто боролся? Начиная от Дашкевича, Байды Вишневецкого, потом все казачество, колиивщина, петлюровщина, бандеровщина – все это ряд борьбы за свою государственность. Но из-за того, что Восточная Украина была на протяжении трех поколений под московской коммунистической оккупацией, она абсолютно была лишена возможности знать свою историю. Потому для многих Бандера на Востоке является образом, который коммунисты пытались прицепить в послевоенный период. Может, люди уже и подвергают сомнению прежнюю коммунистическую пропаганду, но далеко не отошли от этого.

Большого бунта решение об отмене звания Героя Бандере не вызовет. Но это затрагивает вопрос о необходимости активизации проведения просветительской работы на Восточной Украине и изучения там украинской истории.

Игорь Юхновский, ученый, государственный, политический и общественный деятель, экс-председатель Украинского института национальной памяти: АНТИНАЦИОНАЛЬНАЯ ШУМИХА ВЛАСТИ СЛУЖИТ ПРИКРЫТИЕМ ТРУДНОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ Я думаю, что указ Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Бандере на исходе его президентства был не подготовлен с точки зрения общественного мнения. Указы подобного типа должны быть значительно более согласованы в обществе, чем это было сделано. Это приводит к тем неуместностям, которые мы и имеем сейчас.

То, что Бандера был выдающимся лицом в истории Украины, – в этом нет ни одного сомнения.

Для западных областей Украины, особенно Галичины, для которой Бандера является выдающимся борцом за независимость Украины, и присвоение звания Героя было неожиданным, и лишение этого звания.

Мне кажется, эту разнообразную антинациональную шумиху, которую поднимает современная власть, включая и эти перемены в идеологическом направлении государства, служат для того, чтобы прикрыть определенные трудности, которые власть имеет, возможно, в экономической области, которые тяжело будет преодолеть.

Опрашивала Анна Ященко