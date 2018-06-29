Вехи недели: оппозиция - в суде, власть – в Почаевской лавре и рецепт энергетической капитуляции от Азарова
Тимошенко и Луценко встретились в зале суда... Янукович поздравил с Рождеством только православных, позабыв о греко-католиках...
Юлия Тимошенко и Юрий Луценко встретились в зале суда – лидер «Батькивщины» выказывала поддержку бывшему министру своего правительства. Сама Юлия Владимировна сетует на информационную блокаду и продолжает знакомиться со своим уголовным делом. Виктор Янукович поздравил с Рождеством только православных, позабыв о греко-католиках. Николай Азаров не исключает создания газотранспортного консорциума для эксплуатации украинской ГТС с участием России и ЕС.
|Тимошенко, Луценко
Юлия Тимошенко сумела прорваться в эфир на 5 канале, где не блеснула красноречием. Лидер «Батькивщины» не стала скрывать заинтересованности в скорейшем проведении парламентских выборов, подчеркнув, что «местных выборов не было». Ближайшая дата встречи экс-премьера с потенциальными избирателями назначена на 22 января, День Соборности, который Юлия Владимировна призывает отметить на Майдане, а не на Софийской площади. Пока общение лицом к лицу с максимальным количеством сторонников – наиболее эффективный способ коммуникации для лидера «Батькивщины», сетующей на информационную блокаду со стороны центральных телеканалов.
Горячо не любимые Юлией Тимошенко следователи Генеральной прокуратуры уверяют, что не собираются брать ее под стражу, поскольку экс-премьер не нарушает правил подписки о невыезде. Интересно, хватит ли у служителей Фемиды мудрости не назначать на 22 января очередной допрос Тимошенко, с которого она в образе великомученицы отправится на Майдан? Единственная надежда на то, что это будет суббота – выходной.
Казус Януковича
|Архиепископ Владимир и Виктор Янукович во время рождественского богослужения в Свято-Успенской Почаевской Лавре
Невольное разделение христиан на поздравленных и не поздравленных Януковичем хорошо вписывается в проталкиваемую Русской православной церковью концепцию «Русского мира». Сам глава государства с начала пребывания в должности регулярно общается только с предстоятелем УПЦ (МП) Владимиром, практически игнорируя лидеров других конфессий. Вряд ли таким образом можно обеспечить «сшивание» страны и эффективное управление нею.
Капитуляция Азарова
|Микола Азаров и Виктор Янукович
Евгений Магда