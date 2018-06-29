Вехи недели: оппозиция - в суде, власть – в Почаевской лавре и рецепт энергетической капитуляции от Азарова

Юлия Тимошенко и Юрий Луценко встретились в зале суда – лидер «Батькивщины» выказывала поддержку бывшему министру своего правительства. Сама Юлия Владимировна сетует на информационную блокаду и продолжает знакомиться со своим уголовным делом. Виктор Янукович поздравил с Рождеством только православных, позабыв о греко-католиках. Николай Азаров не исключает создания газотранспортного консорциума для эксплуатации украинской ГТС с участием России и ЕС.

Пока страна отходила от празднования Нового года и готовилась встречать православное Рождество, в информационном поле господствовала Юлия Тимошенко. Экс-премьер сумела совместить визиты в Генеральную прокуратуру и демонстрацию поддержки Юрию Луценко в зале Апелляционного суда. Там лидер «Народной самообороны» пытался оспорить решение Печерского суда об аресте на два месяца, но безуспешно. Слабым утешением для Юрия Витальевича стала возможность рассказать в присущей ему юмористической манере о нравах и обитателях Лукьяновского СИЗО, где после этих откровений усилили режим содержания. Луценко, возможно, еще не полностью осознал, что со сменой Президента порядки изменились и в правоохранительных органах, без лишних сантиментов готовых к преследованию оппозиции.

Юлия Тимошенко сумела прорваться в эфир на 5 канале, где не блеснула красноречием. Лидер «Батькивщины» не стала скрывать заинтересованности в скорейшем проведении парламентских выборов, подчеркнув, что «местных выборов не было». Ближайшая дата встречи экс-премьера с потенциальными избирателями назначена на 22 января, День Соборности, который Юлия Владимировна призывает отметить на Майдане, а не на Софийской площади. Пока общение лицом к лицу с максимальным количеством сторонников – наиболее эффективный способ коммуникации для лидера «Батькивщины», сетующей на информационную блокаду со стороны центральных телеканалов.

Горячо не любимые Юлией Тимошенко следователи Генеральной прокуратуры уверяют, что не собираются брать ее под стражу, поскольку экс-премьер не нарушает правил подписки о невыезде. Интересно, хватит ли у служителей Фемиды мудрости не назначать на 22 января очередной допрос Тимошенко, с которого она в образе великомученицы отправится на Майдан? Единственная надежда на то, что это будет суббота – выходной.

Казус Януковича

Президент, чья приверженность православию находила многократные подтверждения, поздравил с Рождеством только православных, не упомянув о греко-католиках. К счастью, Виктор Янукович не стал разделять на правильных (МП) и неправильных (КП) православных верующих в Украине. Впрочем, Виктор Федорович не преминул заметить, что именно 5 последних лет для независимой Украины были наиболее сложными. Его тезка Ющенко, практически не появляющийся в информационном пространстве, вряд ли ответит на увесистый камень в свой огород. Зато избирателям Партии регионов этот президентский тезис понравится.

Невольное разделение христиан на поздравленных и не поздравленных Януковичем хорошо вписывается в проталкиваемую Русской православной церковью концепцию «Русского мира». Сам глава государства с начала пребывания в должности регулярно общается только с предстоятелем УПЦ (МП) Владимиром, практически игнорируя лидеров других конфессий. Вряд ли таким образом можно обеспечить «сшивание» страны и эффективное управление нею.

Капитуляция Азарова

Премьер-министр Украины тем временем не только бодро отрапортовал о выполнении на 99% доходной части бюджета-2010, но и пообещал продолжить борьбу за изменение формулы цены на российский газ. Ради этого Николай Янович готов даже пойти на реанимацию идеи о создании газотранспортного консорциума (ГТК) с участием России и Европейского Союза. Эта идея зародилась еще на завершающем этапе президентства Леонида Кучмы, но не была полноценно реализована. Вернуться к ней не прочь в Москве и Брюсселе, при этом высока вероятность, что Киев окажется миноритарным партнером при создании ГТК, ведь его финансовые и политические ресурсы не в пример более ограничены. У «Газпрома» в рукаве есть козырь – «Северный поток», строительство которого обещает завершить осенью этого года. Поэтому от украинского руководства требуются решительные и оперативные действия, способности к которым оно пока не демонстрировало.

Евгений Магда