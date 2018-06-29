За неугодных власти - тех, кто встретил Новый год и проведет Рождество в СИЗО!

Среди замечательных новогодних тостов и пожеланий, которые адресовали авторы УНИАН нашим читателям, был тост-пожелание оппозиции – остаться свободными. Мы хотим предложить в Рождество поднять бокал с вином за тех, кто готов платить за наши гражданские права даже ценой собственной свободы. За узников, которым пришлось отметить Новый год и придется встретить Рождество за решеткой.

Сажать в тюрьму накануне Нового года оппозиционеров, впаивать новые приговоры, вызывать на допросы управленцев и госслужащих, «запятнавших» себя сотрудничеством и родственными связями с оппозицией, становится частью не только российской национальной традиции, но и украинской.

Накануне Рождества мы решили вспомнить самых известных узников мира. Учитывая последние события, мы с коллегами обнаружили, что наибольшее число известных политических узников дает Россия, она же является лидером по «динамике задержаний», и ее всячески пытается догнать Украина. Впрочем, авторитарные тенденции характерны и для других стран постсоветского пространства - Беларуси, Азербайджана, Узбекистана.

Любопытно, что после оглашения приговора по Ходорковскому к телекамерам вышла судья и сказала, что беспрецедентное давление на высокий суд оказывало интернет-сообщество. Эта заявка обнадежила: мы, кто читает Интернет и пишет в нем, способны оказывать давление даже на российский суд. А раз мы способны давить, значит, способны поддерживать. А для этого сегодня поименно вспомним тех, кто нуждается в нашей поддержке. И признаемся: примеры мужества наших современников помогают нам самим переживать нашу внутреннюю эмиграцию.

ТЮРЕМНЫЕ СВЯТКИ ДЛЯ ЛУЧШИХ ИЗ РОССИЯН

30 декабрябыли осуждены в закрытом для европейских дипломатов Хамовническом суде.

Хамовнический суд обвинил руководителей ЮКОСа и Менатепав том, что они похитили всю нефть своей собственной кампании, добытую с 1998 по 2003 года. Самые популярные форумы Рунета после оглашения приговора писали, «как Ходорковский сам у себя «украл» добытую собой нефть, как продал ее государству по «заниженной» цене, а потом заплатил налоги и снова «украл» вырученные деньги». Эта же фраза в том или ином виде, часто ставала заголовком итоговых статей Интернет-изданий. Во время заседания суда Ходорковский и Лебедев нередко смеялись над абсурдностью обвинений. После оглашения приговора Михаил Ходорковский пожелал всем своим сторонникам держаться и сказал: «Права частной собственности в России нет. Прав человека при встрече с судебной системой тоже нет. Мне стыдно за свою страну».

31 декабря в Москве на Триумфальной площади и в Санкт-Петербурге прошли митинги оппозиции.

В результате, в прошлом губернатор, в прошлом вице-премьер правительства Черномырдина и заместитель председателя правительства Кириенко, депутат Госдумы и сопредседатель движения «Солидарность» получил 15 суток административного ареста. Другие оппозиционеры:– 15 суток. Активист Левого фронта– 10 суток.– 5 суток.

Митинги оппозиции, Марши несогласных, аресты и избиение правозащитников, невзирая на их очень пенсионный возраст – круглогодичная реальность России. Но несмотря на задержание активистов акции продолжаются и всю предрождественскую неделю. «Посидеть в СИЗО - это опыт необходимый для российской интеллигенции», – грустно заметил когда-то 13-ый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. «Наконец, и меня поволокли в СИЗО. А то как-то неудобно, дочь- рецидивистка, уже много раз там бывала, а я еще ни разу ни сидел», – написал однажды Виктор Шендерович.

Но знаете, что характерно для этой лучшей части российских сограждан... Эти люди не предают друг друга. Сотрудники ЮКОСа несмотря на весь прессинг, не дают показаний против Ходорковского. Борис Немцов, находящийся под арестом, пишет о том, что в его поддержку выступили не только лидеры оппозиционных партий, но и даже находящийся в госдолжности Анатолий Чубайс.

В Рунете ходят целые списки политических узников РФ. Там есть разные люди, и вряд ли подобные списки могут быть полностью объективными. Но есть дела бесспорные, касающиеся заключенных, которые подняли тему беспредела в правоохранительных структурах России. Не хотелось бы, чтобы мы наследовали и эту часть традиции.

УКРАИНА: ТРЕВОЖНЫЕ ПАРАЛЕЛИ С РОССИЕЙ

В июле первыми узниками новой власти стали. Первый в январе 2009 года поставил подпись под сделкой НАК Нафтогаз и Газпрома по находившемуся в подземных хранилищах газу РосУкрэнерго. Второй его растаможил.

Про Диденко… Несмотря на все усилия народных депутатов Украины, которые пытались, чтобы Диденко выпустили под подписку о невыезде, «высокий» Печерский (что-то вроде Хамовнического в РФ) суд оставил его под стражей. Когда судьи в очередной раз зачитывали судебное решение о невозможности выпустить Диденко, тот смеялся и аплодировал.

«Правда есть, и она всегда одна. Она все равно будет найдена», – сказал в заключительном слове Игорь Диденко.

Юрий Луценко, экс-министр внутренних дел. ГПУ сама путалась в обвинениях: то его взяли якобы за то, что он насчитал своему водителю стаж, то за то, что он незаконно позволил оперативно-разыскную деятельность. Но сторонники Луценко не сомневаются, что его взяли за критику власти и поддержку Тимошенко. Луценко еще не пишет репортажей из СИЗО, пока не дает интервью. Просто пока к нему никого не пускают. Но едва ли его смогут испугать настолько, чтобы он замолчал.

В середине декабря было реанимировано дело десятилетней давности от 9 марта 2001 года, по которому одним из обвиняемых проходил бютовец Андрей Шкиль. Дело, в котором члены УНА-УНСО обвинялись в беспорядках, используется как крючок, на котором держат сторонников Тимошенко.

Находятся под стражей, в розыске, готовятся к экстрадикции министры и чиновники правительства Тимошенко:все, кто «злоупотребили властью, нанесли вред» в период руководства правительством Тимошенко.

Юлия Тимошенко продолжает ходить на допросы в Генпрокуратуру.

По делу, согласно которого она в бытность премьером попользовалась деньгами Киотского протокола, чтобы выплатить пенсии. А еще Тимошенко приходит практически на каждое судебное заседание, касающееся подследственных членов ее правительства.

БЕЛАРУСЬ: ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

О том, как обходиться президент Беларуси с политическими оппонентами пишут давно и много. Но последние годы казалось, что Беларусь настойчиво пытается встать на путь демократизации.

Увы, события выборов 19 декабряэто опровергли. То ли действующий белорусский президент не выдержал искушения свободой собрания, то ли поддался провокации, то ли испугался многотысячной толпы. Но в белорусской милиции оказались сотни задержанных манифестантов, среди которых семеро кандидатов в президенты. Разница прошлых лет с нынешней ситуации состоит в том, что в этот раз сторонники Лукашенко убеждены, что попытка госпереворота подкармливалась из РФ.

КИТАЙ И БИРМА: АЗИАТСКАЯ НАДЕЖДА

И наконец вспомним о двух узниках, о которых говорил весь мир. Самый знаменитый узник мира - нобелевский лауреат этого года, китайский литературовед и правозащитник, автор Хартии 08", фактического манифеста демократизации Китая.

Решение Нобелевского комитета - это реакция на перемены в соотношении сил в мире и поддержка движения. О желании отдельных стран бойкотировать нобелевскую церемонию говорил весь мир. Любопытно, что Украина, которая долго мучалась ехать или нет, таки поприсутствовала на награждении.

Два месяца назад в Бирме освободили из тюрьмы. Выпускница Оксфорда, лидер демократической оппозиции, которая выступает за мирную революцию в своей стране, для этого материка стала символом свободы.

Любопытно, что в борьбе власти и оппозиции проявляется еще одна закономерность. Те, кого сажают, чаще всего люди куда более образованные, чем те, кто их садит. Так в России, так в Украине, так в Китае и Бирме. Украинская власть повторяет с периодичностью мантр, что в проводимых ею арестах нет ничего личного, что это всего лишь борьба с былой коррупцией. Любопытно, что, борясь с коррупцией прошлых лет, она отменяет законы, которые могли предупредить коррупцию и прижать нынешних правителей. Но может быть, интеллекта новой власти хватит, чтоб понять: прессуя оппозицию, она не просто устраняет конкурентов, она как-то автоматично выбирает ценности и путь развития: азиатский или европейский. А какой из них ближе вам?

Маша Мищенко