Юлия Тимошенко: казнь по-китайски

В Древнем Китае существовала ужасная казнь, которая называлась «Линг-чи»: палач должен был отрезать у жертвы 1000 кусочков мяса. Если жертва умирала раньше или позже тысячного надреза, палач считался непрофессионалом. То, что происходит сейчас с хождением Юлии Тимошенко в Генпрокуратуру, отдаленно напоминает именно такую казнь. Украинской Эвитой Перрон ей так и не удалось стать, а вот к образу Жанны д’Арк она постепенно приближается.

В канун Нового Года хочется поразмышлять о возможности или отсутствии у Юлии Тимошенко второй жизни в политике, поскольку именно это становится одним из весомых факторов политического процесса.

Если бы она победила на последних президентских выборах, то кто знает, как бы все оно сложилось - и для Украины, и для украинского народа, и для нее самой - особенно если вспомнить те рожи, которые тогда ее окружали.

Смогла бы и захотела ли она контролировать тех хищников? Влиять на них? Превратить волков в ягнят и кроликов? Была ли у нее какая-то технология, как не стать их заложницей?

Можно предположить - как бы виртуозно ни манипулировали ею, замыливая глаза и сознание своей показательной лояльностью и приятной для Юлии Владимировны украинофильской риторикой.

А так - судьба позволила нам всем увидеть их настоящие качества: особенно если вспомнить, как они все вместе поползли на пузе в направлении донецкого штаба перед вторым туром выборов.

Была ли у нее на момент президентских выборов последовательная и обоснованная стратегия развития Украины? (Только не следует говорить, что у Януковича такой стратегии не было и нет сейчас - это ясно. Но интересно - чем именно она лучше его?)

Хорошо, можем предположить, что при ней министром образования не был бы Табачник. Но не следует недооценивать весомого вклада Дмитрия Владимировича в развитие украинской культуры и сознания: он сам собой служит крепчайшей вакциной против любого украинофобства в скором будущем! Никто так не сокращает в Украине количество желающих жить в «Русском Мире», как этот бывший историк партии и кучмомейкер.

Ниже подаем короткий SWOT- анализ (анализ сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз с целью вывода о том, как и в каком направлении двигаться дальше) относительно Юлии Тимошенко.

Скажем искренне: мы не знаем - есть ли у нее реальный шанс на возвращение потерянных позиций, и, если есть, то от каких именно факторов он зависит. Но не следует ожидать, что власть так сама свалится в руки - как это произошло с нынешним президентом. Недавние события на Майдане-2 не стали для нее трамплином или эликсиром политической жизни.

Но есть еще такая штука, как чудо.

Его невозможно вычислить или предвидеть. А оно раз - и произошло. И изменило все расклады, которые высчитали умные аналитики, перевернуло все реалии, которые настроили бюрократы и политики.

Возможно, именно чудо - это то, о чем нужно мечтать Тимошенко в новогоднюю ночь...

Юлия Владимировна Тимошенко: SWOT-анализ 1. Сила (Strength) — преимущества субъекта.

- Индивидуальная харизма.

- Индивидуальный бренд, узнаваемость политического образа.

- Общемировая узнаваемость.

- Связь политической биографии с Оранжевой революцией как фактом истории.

- Наличие вкуса при моделировании индивидуального образа, стилистическая изысканность визуального образа и одежды (особенно ярко на общем фоне украинской безвкусицы и нищеты).

- Эффективное планирование собственного политического поведения на тактическом уровне.

- Эффективное политическое поведение в условиях кризиса и форс-мажорных обстоятельств, способность к «несимметричным» решениям (в последнее время исчезает).

- Способность принимать эффективные решения на основе интуиции в условиях общей неопределенности.

- Высокая производительность ре-активного мышления.

- Наличие знакомств и сторонников в кругах западного политического истеблишмента.

- Яркая и эффективная борьба с «РосУкрЭнерго» и теневых коррупционных схем в газовой сфере.

2. Слабость (Weakness) - недостатки субъекта. - Отсутствие системного стратегического мышления.

- Неспособность строить «солидарные» отношения с ближайшими соратниками.

- Ярко проявленный комплекс доминирования («альфа-идентичность»), мешающий строить горизонтально ориентированные отношения и структуры.

- Сомнительные способности создавать коллективы соратников по модели артели (с равными правами и солидарной ответственностью).

- Отсутствие критической рефлексии относительно собственных действий, попытки обвинить в собственных провалах других.

- Акцентированное ощущение собственной исторической миссии, собственной сверхзадачи.

- Кадровый голод на местах: «лицами» партии в регионах часто становятся люди с крайне сомнительной репутацией (Лозинский и др.).

- Неэффективное политическое поведение в условиях социальной стабильности.

- Отсутствие развитой «Soft power», смысловой стратегии и собственного «проекта Украины».

- Низкая производительность про-активного мышления, необходимость присутствия «значимого другого» (врага, изменника, сильного оппонента или конкурента).

- Отсутствие СМИ, способных влиять на повестку дня и общественное сознание.

- Заключение в январе 2009 года кабальных для Украины соглашений с «Газпромом».

3. Возможности (Opportunities) - благоприятные факторы внешней среды. - Отсутствие зацикленности на идеологии либерализма, что может стать предпосылкой идеологического творчества.

- Интерес к социальным наукам — теоретической социологии, социальной философии, геополитике, футурологии и др.

- Интерес к идеологии солидаризма, попытке заботиться о «общем благо».

- Умение виртуозно и без негативных имиджевых последствий «отказываться» от неудобных идеологем и политических решений.

- Органичное «врастание» в украинский духовно-культурный «эргрегор» в зрелом возрасте.

- Симпатии к ЮВТ значительной части украинской гуманитарной интеллигенции (правда, в формате «наименьшего зла»).

4. Угрозы и вызовы (Threats) - противодействие внешней среды. - Ограниченное количество возможностей вернуться в большую политику.

- Зауженный диапазон политических амплуа - остается «актрисой одного образа» («Свобода на баррикадах», «Жанна д’Арк»).

- Неспособность стать «своей» в кругах украинской гуманитарной интеллигенции и художественной элиты.

- «Батькивщина» - партия лидерского типа, у которой отсутствуют другие факторы легитимности.

- Наличие биографических и семейных факторов, через которые может быть осуществлено внешнее политическое давление из-за пределов Украины (в первую очередь, из Великобритании).

- Непрозрачное этническое происхождение (впрочем, в случае ЮВТ эта тема не стала негативным имиджевым фактором).

- Украинское произношение при разговоре, не совсем присуще региону малой родины (Днепропетровску).

Следовательно, в канун Нового Года приходится лишь пожелать Юлии Владимировне Тимошенко, чтобы ее психофизическая энергия превратилась в социально-креативную. И если она в чем-то схожа с Жанной д’Арк, то пусть эта история будет со счастливым продолжением...

Андрей Окара, Петр Миргородский, Москва