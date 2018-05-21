Александр Попов: Янукович постоянно интересуется проблемами Киева

В середине ноября Виктор Янукович таки освободил Леонида Черновецкого от должности председателя КГГА, назначив на это место экс-министра ЖКХ Александра Попова, который с июня де-юре значился первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации, но де-факто уже стал рулевым Киева. Он не просто отодвинул на второй план все еще мэра Черновецкого. С приходом Попова Черновецкий просто исчез, а Попов вместо этого - везде. Он подписывает приказы, выдает распоряжения, проводит совещания, вместе с Януковичем или Азаровым открывает станции метро, эстакады, мосты (временами не полностью достроенные), зажигает елку и встречает московских гостей. В своем насыщенном графике Александр Попов нашел время для интервью УНИАН.

Деятельность КГГА в период 2008-2010 годов привела к потерям материальных и финансовых ресурсов города на сумму в 392 млн. грн. Это официальная информация ГлавКРУ. С первых дней на должности вы говорили о кадровых “чистках” и борьбе с коррупцией. Можете ли вы сегодня сказать, что столичная власть очистилась от коррупции и уже не составляет опасности для общества?

Я очень рассчитываю, что так произошло. Я ставлю задачу перед правоохранительным органами – предупреждать меня о любых, даже, намеках на коррупционные нарушения в КГГА. Я готов немедленно реагировать. В последнее время таких сигналов не поступает.

В цивилизованных странах принято, что информация обо всех расходах городом бюджетных средств доступная для всех граждан. Они могут узнать обо всех тендерах, конкурсах, ценах, предложениях.. То же касается и оборота документов. У нас очень часто эти вопросы - за семью печатями. Когда столичная власть будет отчитываться перед киевлянами за каждую потраченную копейку из бюджета?

Я мечтаю, чтобы в следующем году мы реализовали проект, который позволил бы нам в электронном виде вести документооборот. И, безусловно, чтобы все киевляне могли ознакомиться с документами. В Европе сегодня это распространенная практика.

Что касается бюджетных расходов. Реформа бюджетной политики связана с введением программы целевой модели использования средств. В соответствии с ней каждая копейка будет расписана по программам, которые будут иметь конкретные показатели результативности. К этим программам киевляне смогут вносить свои предложения и приобщиться к контролю за использованием средств.

Из бюджета мы не будем делать секрет.

Олександр Павлович, в последнее время в Киеве открываются мосты, новые станции метро, больницы. Но после торжественного открытия и разрезания первыми лицами лент перед камерами объекты закрываются, чтобы потом открыться еще раз. Сначала три новых станции метро открыл президент, потом вы те же станции торжественно открывали с премьером. Скоростной трамвай был открыт в октябре, остановки строят до сих пор... Вы можете прокомментировать эту "моду"?

5 ноября в направлении трех новых станций метро был осуществлен технический проезд локомотива, после которого соответствующие службы приступают к наладочным работам. Собственно это одно из требований техники безопасности. Хочу отметить, что Президент постоянно интересуется проблемами города. На этом мероприятии он проверил состояние работ, дал соответствующие поручения, после которых было выделено дополнительное финансирование. Метрополитен – это стратегический объект, к нему было приковано внимание Президента. К тому же, метрополитеновцам самим хотелось, что в день 50-летия был запущен экспериментальный технический локомотив. Это было большой победой. Ведь эти три станции строятся 6 лет - с августа 2004 года. Их стоимость 2 миллиарда 100 миллионов гривен. И за 8 последних месяцев профинансирована и выполнена треть всех работ. Метростроевцы работали в круглосуточном режиме.

Что касается скоростного трамвая. Это была моя инициатива вводить в эксплуатацию этот объект. И я считаю, что я поступил правильно и это подтвердила практика. За один день скоростной трамвай перевозит 120-140 тысяч людей.

Когда я приехал на объект после своего назначения, это было начало августа этого года, и посмотрел на состояние дел, то сразу понял, что все нужно будет переделывать. Мы демонтировали около 7 километров колеи, заменили 93 тысячи креплений. Если бы начали строительство с нуля - было бы проще. В той ситуации я принял решение, выходя, в первую очередь, из интересов киевлян, как можно быстрее завершить сдачу части объекта, а уже потом достраивать другую.

Я убедил премьер-министра, что нужно вводить часть объекта в эксплуатацию и продолжать реконструкцию остальных станций. Мы сейчас обеспечиваем нормальный доступ к трамваю с точки зрения безопасности. Да, конечно, нет современного вида... Но все работает, люди пользуются, благодарят за этот объект. Я считаю, что мы сделали правильно.

Если будут и на других объектах такие спорные вопросы: вводить ли первую очередь или ждать завершения строительства, я за то, чтобы вводить и параллельно вести работы по достройки.

Относительно Московской площади. Президент еще в 2004 году инициировал строительство этой развязки. В октябре же он открывал ее основную часть – эстакаду. Мы не стали ждать завершения строительства всего комплекса, ведь было понятно, что новая эстакада значительно разгрузит Московскую площадь. А в целом открытие развязки состоялось 15 декабря.

Железнодорожный мост, как и метрополитен, очень дорогой объект. В этом месяце мы запустили автомобильное движение с Левого на Правый берег, завершили строительство съезда на Днепровскую набережную. Но мы понимаем, что это лишь первая очередь, нужно завершить строительство моста в обратном направлении .

Я убежден, что поэтапная сдача таких объектов является правильной и отвечает интересам киевлян и ни в коей мере не свидетельствует о популизме действий со стороны власти.

Установлены ли сроки, когда объекты будут готовы полностью? Тот же скоростной трамвай...

На данное время мы профинансировали все долги, которые были у нас перед строителями. Появилась возможность более активно строить следующие остановки. Сейчас киевская власть привлекает частично и бизнес, тот, который готов быть нашим партнером. Я убежден, что в марте мы сдадим в эксплуатацию весь комплекс.

А как Вы сотрудничаете с Леонидом Черновецким, какие у вас отношения? Его сегодня не видно и не слышно, перед прессой и на публичных мероприятиях в столице появляетесь только вы...

Мы общаемся и решаем рабочие вопросы преимущественно в телефонном режиме. Могу сказать, что сегодня я не чувствую каких-то противоречий, которые мешают нам работать.

А какую именно работу он выполняет?

Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к нему лично.

Патриарх Филарет направил Вам письмо с просьбой разобраться в ситуации с отстранением священников УПЦ КП от проведения захоронений. А недавно Киевсовет выделил 11 миллионов на построение храма УПЦ МП на Московской площади. Почему городская власть предоставляет преференции только одной конфессии, когда Украина является многоконфессиональной страной?

Киевская власть не принимает участие в строительстве религиозных сооружений. Мы придерживаемся паритета и ни одна из конфессий не имеет никаких привилегий. Моя позиция такова: культовые объекты в любой стране являются украшением города. Если они выполнены в соответствующем архитектурном стиле и не нарушают архитектуру города, то местная власть должна способствовать конфессиям, которые их строят.

Что касается 11 миллионов, то они были выделены на реконструкцию инженерных сетей в этом районе. Их там уже давно необходимо заменить, некоторые достроить, чтобы обеспечить нормальное функционирование домов, в том числе и подключение кафедрального собора, который сегодня строится в Киеве.

Что касается кладбищ. Люди действительно должны иметь право на выбор. Католики – католического священника, прихожане Киевского патриархата – священника этого патриархата. Здесь не может быть силовых решений.

Бывший мэр Нью-Йорка, приехав в Киев, был удивлен, что в центре города на Крещатике тротуары под завязку забиты машинами. Власть еще пытается подзаработать на этом: тротуары раскрашивают “под парковки” и берут с водителей солидные деньги. Пешеходы в столице Украины на тротуарах еще не должны уступать место авто?

Когда я начал работать, тоже был шокирован масштабом этой проблемы. Можно было бы сказать: все, больше такого не будет, мы сегодня всех убираем, отвозим на штраф-площадки...

Я сам водитель, я очень люблю ездить за рулем и мне, конечно, приходилось парковаться, а условий для парковки городская власть не создала.

Мое решение по этому вопросу такое: сначала власть должна построить в соответствующих местах подземные или наземные паркинги или другие площадки, а уже потом прибегать к администрированию и запретам, существенно увеличивать штрафы.

И когда появятся эти паркинги?

Вопрос парковок в Киеве должен быть решен в ближайшие годы. Это наше стратегическое задание. Мы уже имеем ряд подготовленных предложений для бизнеса и в ближайшее время начнем строительство таких объектов.

В проекте Жилищного кодекса прописана возможность за коммунальные долги отбирать квартиры и принудительное выселение, исходя из нужд общества, которое позволит выселять из помещений кого-угодно куда-угодно. Как вы оцениваете эти нововведения как бывший министр ЖКХ?

Нововведений нет. Выселение за долги – это абсолютно старая норма. И она прописана не Жилищным кодексом. Это другое законодательство, другие кодексы, которые уже давно действуют в Украине.

Что касается нужд общества. Безусловно, такое решение может приниматься в исключительных случаях и по решению суда. Например, есть аварийный дом, который как можно быстрее нужно поставить на капитальный ремонт и готовы это сделать, и средства выделили, и знаем, что за 3-4 месяца мы ликвидируем аварийную ситуацию. Но людей нужно переселить на это время. 90% соглашаются и говорят: нет проблем, мы переезжаем. А другие говорят – мы этого делать не будем. А если завтра возникнет угроза их жизни? Если что-то случится с их здоровьем – будет отвечать власть? Поэтому у власти должен быть механизм в таких случаях, где речь идет о ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, решать таким образом эти вопросы. Думаю, это абсолютно логично. И эта норма действует практически в каждой стране мира.

Но из-за этой нормы возникнут спекуляции. Какому-то бизнесмену захочется построить торговый центр. Определят, что общество в нем нуждается...

Торговый центр не может быть общественными нуждами.

Тогда государственное учреждение. Людей просто выселят, мотивируя общественными нуждами...

Нельзя назвать все, что строится, общественными нуждами. Общественные нужды– это строительство, например, стратегически важных транспортных коммуникаций, а ему мешают административные или жилые дома. Хочет один человек или не хочет, но не может весь город или вся страна ждать, пока он согласится. Государство должно иметь такой рычаг.

Я даже мысли не допускаю, что это может быть использовано бизнесом. Все эти моменты законодательно прописаны.

Какую бы вы сами себе поставили оценку за полугодовой период фактического управления Киевом?

Сказать, что я полностью доволен, я не могу. Хотелось бы сделать больше. Действительно, за эти 6 месяцев удалось частично стабилизировать ситуацию. Что же касается конкретной оценки нашей работы, то ее должны определить киевляне.

Беседовала Анна Ященко