О заявлении Путина: во время войны была одна русская армия – Армия Власова

Потери СССР, по данным Путина, достигли 112... Путин показал настоящую сущность наших отношений с точки зрения Кремля... Такой примитив – осквернение памяти погибших и ветеранов...

Весной этого года Украина пафосно праздновала 65-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Из России в Украину приезжали ветераны, и наоборот. На всех телеэфирах, в частности и Путин, непрестанно повторяли, что главный победитель – это Россия. Но назначая себя главным победителем россияне, однако, подчеркивали, что без любого из союзников победа была бы невозможна. Кроме того, как известно, тогда не существовало отдельной русской армии (за исключением армии Власова, воевавшей на фашистской стороне). Была Советская армия, где украинцы, забыв о многовековом порабощении, воевали вместе с русскими и всеми другими народами СССР против фашистов.

В прямом эфире Путин, отвечая на вопрос, сказал: «Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза». Согласитесь, сказано достаточно громко и провокативно. Однако Украина в лице МИД и других государственных структур на это, как и на все другое, промолчала.

Заместитель главы АП Анна Герман отказалась от комментариев, сказала, что Путина она не будет комментировать.

Дмитрий Табачник, столь активно лоббирующий совместный российско-украинский учебник по истории, услышав наш вопрос, бросил трубку, сказал, что у него «совещание».

Александр Голуб, коммунист: ПУТИН ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ

Я бы не согласился с оценкой Владимира Путина, потому что залогом победы Советского Союза было именно совместное усилие всех пятнадцати республик, которые в то время уходили в состав СССР. Кстати, расчеты Гитлера на какие-то национальные разногласия не оправдались, и все республики были очень едины, каждый народ сделал свой вклад в эту Великую Победу. Потому такие выводы, мягко говоря, неуместны, а для некоторых республик даже и оскорбительны. В частности, это оскорбительно для украинцев, белорусов, среднеазиатских республик, грузин.

Для чего это сказал Путин? Думаю, это прежде всего связано с внутренней российской ситуацией, ростом националистических взглядов в российском обществе. Путин сегодня, в отличие от Медведева, хотел бы выглядеть национальным лидером. Только этим диктуются подобные заявления. Да, Путин хочет себя позиционировать как национальный российский лидер. Выглядит ли он таким?.. Ну, таким точно не выглядит Медведев...

Василий Киселев, ПР: ПОЛИТИК ТАКОГО УРОВНЯ НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ НИ ОДНОГО СЛОВА, НЕ ПОДУМАВ Как гражданин Украины откровенно скажу, что президент Российской Федерации (точнее, премьер-министр. – Ред.) должен был бы толерантнее выражать свои мнения. Всем понятно, что Россия вчера включилась в президентскую предвыборную кампанию, но... Победил Советский Союз и сейчас выделять кого-то – победили или не победили – ошибка Путина.

Политик такого уровня, как Путин, никогда не скажет ни одного слова, не подумав.

Путин допустил серьезную ошибку, которая будет стоить ему серьезных электоральных потерь.

Почему Украина не направила ноту? Есть такая украинская поговорка – ласковый теленок двух маток сосет. Это украинская поговорка, ей нужно все-таки следовать.

Станислав Кульчицкий, историк: ПОТЕРИ СССР, ПО ДАННЫМ ПУТИНА, НЕ МЕНЕЕ 112% Путин говорит, что статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – свыше 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах».

Уже давно подсчитано, что Украина во время Второй мировой войны понесла потери 42% от общесоюзного уровня.

Если Россия 70%, по словам Путина, то в сумме выходит 112%. Это уже нонсенс, да еще кроме России и Украины, в составе СССР были и другие республики. То есть цифра Путина просто далеко не соответствует действительности.

Здесь не нужно ничего анализировать, арифметика простая. То, что потери Украины составляли 42% общих, было подсчитано еще в 1946 году.

Я вообще не понимаю, зачем ему нужно было что-то такое говорить, он же политик. Такая свободная трактовка фактов, которые всем известны, – это просто снижает его солидность.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: ПУТИН ПОКАЗАЛ НАСТОЯЩУЮ СУЩНОСТЬ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРЕМЛЯ Мне кажется, что это неприемлемые вещи... Цифры известны: восемь миллионов украинцев, которые отдали свою жизнь за победу над фашизмом, около 2,5 миллионов украинцев, которые как рабы работали на фашистскую Германию, 40 процентов промышленного потенциала, который, кстати, был вывезен в Россию. Выжженная земля с запада на восток, второй раз – с востока на запад. Если это все ничего не стоит, то просто нет слов, чтобы выразить свое возмущение такими заявлениями и свое отношение к таким людям, потому что комментировать здесь просто нечего.

Он это сделал для того, чтобы показать, какую ценность имеет для них Украина, украинско-российские отношения. Собственно Путин своим высказыванием и показал настоящую сущность этих отношений с точки зрения Кремля.

Однако я вижу некоторый позитив в этом – возможно, наконец в Киеве поймут, за кого их держат.

Юрий Липчевский, президент Центра консервативно-социальной политики: ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ УДАРОВ ВОЕННОЙ ФАШИСТСКОЙ МАШИНЫ УКРАИНА ПРИНЯЛА НА СЕБЯ Я совсем не согласен с Путиным, поскольку тогда это была одна страна. Никто тогда не делил Россию или Украину. А если уже входить в какие-то военные аспекты, то Украина расположена западнее России, и один из основных ударов военной фашистской машины приняла на себя. Украина также приложила много экономических усилий...

Юлий Короткин, заместитель председателя Организации ветеранов Украины, председатель Комитета ветеранов войны: ТАКОЙ ПРИМИТИВ – ОСКВЕРНЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ И ВЕТЕРАНОВ Германия вела войну с Советским Союзом, а не с Россией, Украиной или другими республиками.

Определить вклад в победу, ссылаясь на человеческие потери и индустриальную мощь России, – это похоже на раздел нашими наследниками Великой Победы народов Советского Союза во Второй мировой войне.

Если говорить о потерях, то следовало учесть соотношение потерь и населения той или другой Советской республики.

Например, в Беларуси погиб каждый третий житель. Но нормальный современный политик не стал бы вклад в победу обосновывать числом людских потерь.

Путин не учел, что почти 50% фашистских войск в тяжелый период воевали на территории Украины, а оборона Минска, Брестская крепость, Севастополь, Киев, Одесса, Керчь другие города-герои своим беспримерным героизмом и стойкостью замедлили ход наступления немецких войск до территории РСФСР.

Считаю такие мысли и ответы примитивом. Делить нашу победу, как пирог, – кощунство! Это осквернение памяти 27 миллионов советских людей, погибших в ВОВ и 1,9 миллионах живых ветеранов Великой Отечественной.

Оксана Климончук