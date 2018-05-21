Вехи недели. В ВР пролилась кровь, Янукович избрал многовекторность, Путин оскорбил ветеранов

Верховная Рада стала местом совершения преступления… Тимошенко в шаге от взятия под стражу... Шовинизм Путина крепчает…

Избиение с перспективой

Случившееся вечером 16 декабря в Верховной Раде заставляет усомниться в демократичности Украины и европейском выборе нашей страны. В каком еще демократическом парламенте молодчики с депутатскими мандатами могут избивать своих оппонентов? Ближайшие аналогии – фашистская Италия и нацистская Германия. Дело не только в количестве пострадавших, а в самом прецеденте – жестоком избиении политических оппонентов, которое оказалось скоротечным по причине ограниченности пространства. В противном случае жертв могло быть больше.

О неэффективности тактики блокирования работы законодательного органа, взятой на вооружение БЮТ-«Батькивщиной», сказано много и по делу. Но у бютовцев не было особого выбора: парламентская оппозиция в последнее время не может набрать даже 150 голосов, чтобы создать, к примеру, специальную следственную комиссию. А тут еще Юлию Тимошенко взяли на подписку о невыезде, хотя она не собиралась покидать находящегося в тяжелом состоянии супруга. «Сердечные» готовились к долговременной осаде сессионного зала, но оказались не готовыми к стремительному, спланированному штурму, во время которого (судя по видеозаписи происшедшего) кулаки «большевиков» почему-то не обрушились на находившегося в эпицентре событий бравого генерала СБУ и депутата от БЮТ Андрея Кожемякина. Может, «регионалы» хотели взять его в плен? Или существуют неписанные договоренности «вождей не трогать»?

Спикера парламента Владимира Литвина, заявившего, что он несет ответственность за случившееся, хочется спросить: не противно ли ему руководить законотворчеством с места, где несколько часов назад ломались кости и проливалась кровь его коллег-парламентариев? Соратники Литвина, как и «тушки», в штурме участия не принимали, но это вряд ли поможет восстановить хотя бы намеки на авторитет председателя Верховной Рады. Оппозиционеры требуют наказания для штурмовиков, при этом выражая сомнения в реальности привлечения их к ответственности. Для команды Януковича, клянущейся в приверженности евроинтеграции, случившееся – хорошая проверка на умение держать слово. В руках президента сегодня сосредоточены все рычаги власти, и он способен повлиять на эффективное расследование преступления – иначе групповое избиение народных депутатов их коллегами не назовешь. Украинской власти полезно смоделировать ситуацию: что будет, если расследование событий 16 декабря спустят на тормозах милиция и Генпрокуратура? Очень вероятно, что Виктора Федоровича перестанут пускать в Европу.

Мобилизация Тимошенко

Юлии Владимировне после случившегося вечером 16-го впору обрадоваться отсутствию у нее депутатского мандата. Это заставляет ее выстраивать линию защиты не понарошку, а по-настоящему, ведь и Генеральная прокуратура перестала валять ваньку. Будь Тимошенко парламентарием, нынешний состав Верховной Рады с упоением отдал бы ее в руки правосудия. Хотя оценки вероятности заключения экс-премьера под стражу порой диаметрально противоположны, однозначно можно утверждать, что ей придется мобилизоваться. В экстремальных ситуациях лидер «Батькивщины» неоднократно побеждала своих противников. Она, как и любой нормальный человек, не хочет оказаться за решеткой, потому будет отчаянно бороться за свою свободу и политическую перспективу.

Испытание многовекторностью

Гарант Конституции (редакции 1996 года) на минувшей неделе принял участие в традиционном совещании украинских послов. Это мероприятие Виктор Янукович в качестве президента посетил впервые, поэтому постарался, чтобы его выступление запомнилось. Речь главы государства можно назвать настоящей декларацией многовекторности: Виктор Федорович сделал реверанс Европейскому Союзу и отвесил поклон России, дав понять, что Украина продолжит маневрировать между этими центрами влияния. Само собой, официальный Киев не собирается забывать о Соединенных Штатах и попытается расширять географию своей дипломатической активности. Конечно, если финансовые ресурсы и кадровый потенциал МИДа позволят. Без решительных и по-хорошему настырных дипломатов президентские призывы так и останутся декларацией о намерениях, реализовать которую будет невозможно.

История с Владимиром Путиным

Решимость Виктора Януковича превратить Украину в регионального лидера была испытана заклятым другом Киева – российским премьером Владимиром Путиным. Тот во время традиционного теледиалога с россиянами выразил уверенность, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне даже без помощи Украины. Любовь Владимира Владимировича к подобным заявлениям хорошо известна, он давно взял на вооружение великорусский шовинизм. Понятно, что после замены Ющенко Януковичем в президентском кресле отношение российского руководства к нашей стране изменилось минимально. Досадно другое: украинский МИД так и не решился высказать официальную позицию относительно скандального заявления. Путина. Трудно представить, что еще должно прозвучать из России, чтобы украинская власть прореагировала адекватно.

Евгений Магда