Побоище в ВР: сравните лица тех, кто избивал, и их жертв (фото, видео)

Вы думали, стервятники питаются только падалью? И если БЮТовцы сейчас де-факто политические трупы, значит – все закономерно? Нет. Выбрав себе жертву, стервятники способны сами ее умертвить. Превратив, таким образом, в падаль. Почитайте энциклопедии. До сегодняшнего дня казалось, что бои при ратификации харьковских соглашений – самые отчаянные и жестокие в украинском парламенте.

Сотрясение мозга, если кто запамятовал, Доний лечилпотом три месяца. Оказалось, нет предела «совершенству».

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Видео из "Фэйсбука" Владимира Арьева (НУ-НС)

В среду отряд боевиков-штурмовиков от Партии регионов совершил звериную расправу над своими же коллегами. Куда более ожесточенную, кровавую и беспредельную. Расправу спланированную. Оправдать которую невозможно ничем. Тем более – «политической необходимостью». Приметно: в первых рядах «боевиков» от ПР всегда выступают одни и те же люди. Они отличились 27-го апреля, «засветились» и теперь. Вглядитесь внимательно в эти лица.

Дмитрий Саламатин, глава «Укрспецэкспорта», по совместительству (в нарушение Конституции) – народный депутат. «Славится» тем, что нападает исподтишка и дубасит жертву головой об стену. Как вариант – стулом об стену.

Олег Царев. Я помню его с 2004-го – боев за ЦИК (между первым и вторым туром). Тогда депутат Царев отметился тем, что в одной из драк сорвал с петель массивную дверь; в другой – кулаком проломил (!) столешницу. За шесть лет он свои «бойцовские» навыки усовершенствовал.

Петр Цюрко, 208-й номер списка ПР. Многозначительное выражение лица.

Эльбрус Тедеев. Без комментариев…

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Еще раз: вглядитесь в эти лица.

Это – не уголовные авторитеты из разбитных 90-х. Не физиономии с листовки «их разыскивает милиция». Это – народные депутаты. Парламентарии, прости Господи. Элита. За которую, между прочим, голосовали люди. Это – однопартийцы нашего Президента. Который, как первый номер списка ПР, вероятно, должен нести ответственность за выходки своих «подопечных». Это – субъекты, защищенные неприкосновенностью.

А теперь вглядитесь в лица их жертв.

Юрий Гнаткевич, 70 лет (!!!), пенсионер.

Василий Кравчук, экс-глава районного совета.

Владимир Бондаренко. Кадровый парламентарий. В силу специфики комплекции он, бедолага, просто не успел унести ноги.

Михаил Волынец. Кожа и кости.

Стоит ли кровь, переломы, сотрясения их, кого угодно другого, любой идеологии, трибуны, сессии? Стоят?! Я уже не говорю об этике парламентариев. Какая этика?! Помилуйте! Люди в жизни две книжки прочли: Букварь, да Уголовный кодекс. И это, к сожалению, не шутки.

Да, о стервятниках. «Одной из особенностей этой птицы является то, как она ест содержимое страусиных яиц. Чтобы разбить твёрдую скорлупу, стервятники используют камни весом вплоть до 500 г. Эти камни они находят иногда довольно далеко от страусиных гнёзд и прилетают с камнем в клюве к гнезду. После этого они начинают бросать камень по яйцу, пока оно не разобьётся. После нескольких неудачных попыток со слишком лёгким камнем стервятники прилетают с новым, более тяжёлым... Жидкое содержимое яйца или уже развитого зародыша стервятники поедают прямо на месте.»

А потом выходит Чечетови что-то лепечет «о конструктивной работе». Каждый раз, наблюдая этого абсолютного рекордсмена по подхалимажу Януковичу, хочется напомнить Михаилу Васильевичу, как он трусливо сливал Виктора Федоровича в ГПУ в 2005-м. Я даже пару раз напоминала. Причем на эфирах. Но Михаил Васильевич перебивал и опять петь Лидеру осанну. Как и его друг Болдырев. Спикеры ПР – ни дать, ни взять.

«Стервятники абсолютно не боятся близости человека и в некоторых африканских деревнях часто сидят на крышах хижин или на деревьях, растущих посреди селений.... Гнёзда ... производят хаотичное впечатление, тем более что стервятники между веток, служащих им стройматериалом, охотно вплетают мусор, оставленный человеком. Нередко можно увидеть в гнезде кости, бумагу, волокна верёвок. Дно гнезда стервятники выстилают мягкими материалами и волосами животных. Остатки пищи, добываемой обоими родителями (в основном, падаль) валяются в гнезде до полного гниения».

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Соня Кошкина, Левый берег