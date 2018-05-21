Бюджет-2011: «улучшение жизни уже сегодня» в исполнении правительства Азарова

На фоне запланированного падения реальных доходов граждан затраты на содержание власти растут... Откроет ли правительство данные об “освоении” бюджетных денег?..

Наверное, вам известно ощущение, когда, прочитав какой-то бумажный документ и не получив ответа на свои вопросы, вы инстинктивно заглядываете, не написано ли еще что-то на обратной стороне...

Такое же ощущение посетило автора этих строк по прочтении проекта закона Украины «О Государственном бюджете на 2011 год». Он оказался необычайно кратким и не дал ответа на вопрос, какую же бюджетную политику собирается проводить правительство в следующем году. Из проекта убран перечень статей доходов и расходов, которые будут формировать доходную и расходную часть общего фонда госбюджета, а интересующихся этим отсылают к Бюджетному кодексу.

Авторы документа вообще оказались на редкость немногословны. За них обо всем говорят, я бы даже сказал, кричат, показатели доходов и направления расходов, отраженные в приложениях к проекту. Они лучше любых слов свидетельствуют, какую все же политику будет пытаться вести правительство Азарова и в чьих интересах.

Чем дефицит Азарова отличается от дефицита Тимошенко

Начнем с формальных показателей объемов общих доходов, расходов и дефицита государственного бюджета. В проекте определенно, что доходы Государственного бюджета Украины на 2011 год будут достигать 281.464.879,4 тыс. гривен. Расходы предусмотрены в сумме 321.948.850,3 тыс. гривен (cм. таблицу).

С учетом возврата (9.185.368,9 тыс.) и предоставления (7.544.398 тыс.) кредитов из бюджета предельный размер дефицита предусмотрен в сумме 38.843.000 тыс. гривен.

Как повелось со времен управления Тимошенко (и как это замечательно продолжает правительство Азарова), последняя цифра очень условна. Не нужно воспринимать показатели дефицита буквально или верить собственным глазам. И вообще на размер дефицита, указанный в статье 1, не стоит обращать внимание. Потому что к нему нужно добавить расходы, связанные с планами выпуска облигаций на 5 млрд. грн. для поддержки Аграрного фонда. В показателе дефицита также не учтены расходы на очередное увеличение уставного фонда НАК “Нафтогаз” и коммерческих банков. При этом неизвестны даже объемы этого увеличения. Все это делает размер дефицита госбюджета вообще непредсказуемым. А сам показатель, выписанный правительством, выглядит не чем иным как фикцией.

Кстати, увеличивая уставной капитал Нафтогаза, господин Азаров повторяет шаги Тимошенко в 2009 году, за которые он ее сокрушительно критиковал. Правительство третий год подряд планирует покрывать убытки Нафтогаза путем увеличения уставного капитала за счет государственных облигаций. Напомню, что эти убытки возникли в результате газовых соглашений, подписанных в январе 2009 года руководством Нафтогаза под давлением госпожи Тимошенко. Кто-то и поныне, видимо, получает сливки от тех соглашений, ну а корешки, то есть покрытие убытков, переложены на всех украинских граждан.

Государственный долг: что-то, Герасим, ты недоговариваешь Что касается государственного долга, то в соответствии со статьей 8 проекта госбюджета на 31 декабря 2011 года предельный его объем установлен в сумме 375,6 млрд. гривен. Правительство планирует увеличить займы на 38,4 млрд. (см. таблицу).

Но так же, как и с дефицитом госбюджета, не стоит особенно полагаться на собственные глаза. Во-первых, правительство хочет оставить за собой право нарастить займы, если ему будет недоставать средств. Кроме того, он еще и гарантии под кредиты хочет дополнительно выдавать – на 15 млрд. грн. Учитывая, что большинство этих средств планируют потратить на инфраструктурные проекты, возвращать кредиты придется за счет того же таки госбюджета в последующие годы.

Правительство успокаивает разговорами, мол, объем госдолга еще не критичен, и он пока еще существенно меньше критического размера – 60% ВВП, который считается пределом стабильности для страны. Но это очень напоминает слова из анекдота: «Что-то, Герасим, ты недоговариваешь».

Правительство Азарова действительно недоговаривает. Да, госдолг у нас находится на уровне около 41% ВВП, но ситуация с его обслуживанием уже давно вышла за пределы стабильности. Дело в том, что важен не только размер долга, но и объемы расходов по его обслуживанию. Они же у нас значительно выше, чем во многих странах, потому что проценты, которые приходится платить Украине за этими долгами, существенно превышают те, которые платят развитые государства.

У нас ошеломительный рост государственного долга: если в 2010 году затраты на его обслуживание были запланированы на уровне 14,2 млрд. грн. (10,16 млрд. по внутренним долгам и 4,04 млрд. - по внешним), то в 2011-м планируется 23 млрд. грн., из которого 14,93 млрд., – “внутренние” и 8,07 млрд. – “внешние”.

Чтобы оценить размер этой цифры, достаточно сравнить ее с расходами на армию (13,6 млрд. грн.) и здравоохранение (7,7 млрд.).

При этом правительство планирует увеличить государственный долг еще по крайней мере на 53 млрд. грн. (38,4 млрд. – займы и 15 млрд. – государственные гарантии под них).

Доходы падают, но не у властьимущих

Общие доходы госбюджета на 2011 год по сравнению с 2010-м растут в планах на 28,7 млрд. грн. – с 252,8 млрд. грн. до 281,5 млрд. При этом налоговые поступления должны вырасти на 46,4 млрд. грн. – с 188,2 млрд. до 234,6 млрд. Однако такой значительный рост за счет налогов порождает небеспочвенные сомнения в реалистичности правительственных планов.

То же касается и прогнозов по сокращению дефицита Пенсионного фонда почти на 8,8 млрд. грн. – с 26,6 млрд. до 17,8. Этого планируется достичь за счет страховых взносов, которые якобы должны вырасти на 16 млрд. При этом расходы Пенсионного фонда подскочат лишь на 6,8 млрд. (с 192,3 млрд. до 199,1). То есть это значит, что реальный рост пенсий будет существенно ниже уровня инфляции.

Кстати, о социальной политике. Правительство планирует в 2011 году установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января – 894 грн., с 1 апреля – 911, с 1 октября – 934, с 1 декабря – 953 грн. Минимальную заработную плату: с 1 января – 941 гривня, с 1 апреля – 960, с 1 октября – 985, с 1 декабря – 1004 грн.; в почасовом размере – с 1 января – 5,66 грн., с 1 апреля – 5,77, с 1 октября – 5,92, с 1 декабря – 6,04 грн.

Следовательно, номинальный уровень роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума будет фактически ниже прогнозируемого уровня инфляции, которая ожидается на уровне до 10% годовых. Таким образом, реальные доходы большинства наемных работников в 2011 году и социально незащищенных слоев населения, получающих социальную помощь и пенсии, упадет. При этом даже номинально размеры минимальной стипендии для учащихся профессионально-технических и студентов высших учебных заведений, учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, увеличивать не планируется. Их оставляют на уровне декабря 2010 года.

Реально падение доходов значительной части граждан будет даже большим, чем это следует из правительственных прогнозов. Дело в том, что размер инфляции определяется по показателю так называемого индекса потребительских цен. А сам этот индекс рассчитан исходя из корзины потребительских цен. Так вот реалистичность этого индекса зависит от корректности формирования корзины. В развитых странах продукты питания составляют в нем максимум 25%. В украинской корзине продукты питания занимают 55%. А в реальности для очень значительной части населения продукты питания достигают до 85 и даже 90% всех потребительских расходов. Следовательно, при значительном росте цен на продукты питания показатель инфляции для подавляющей значительной части граждан значительно выше, чем это декларируется правительственными чиновниками.

При таком некорректном формировании потребительской корзины рост индекса потребительских цен, который рассчитывается Госкомстатом, оказывается существенно меньше реального.

Ситуация с госбюджетом действительно сложна, и потому непопулярные шаги правительства Азарова можно было бы, если не приветствовать, то по крайней мере понять. Это если бы правительство пыталось ввести существенное ограничение прежде всего расходов на содержание власть имущих. А так проект бюджета выглядит просто циничным по отношению к гражданам, которых правительство делает нищими.

Ведь на фоне запланированного падения реальных доходов граждан затраты на содержание властьимущих.. растут (см. таблицу). Так, расходы в ведомстве Государственного управления делами вырастут с 946,7 млн. до 1343,9 млн. грн. Напомню, что «ДУСя» занимается обеспечениям деятельности Президента и его аппарата, правительственных чиновников и народных депутатов.

Показателен также головокружительный рост расходов на содержание прокуроров – с 1,22 млрд. до 2,2 млрд. грн. При этом расходы на оплату труда подскочат с 820,3 млн. до почти 1,4 млрд. грн.

Возрастут и расходы на содержание крупнейшей в Европе армады милиционеров – с 11,8 млрд. до 13,6 млрд. грн.

Не забыло правительство и о Службе безопасности. На ее содержание расходы вырастут на полмиллиарда гривен – с 2,4 млрд. до 2,9 млрд. грн.

Как видим, правительство наращивает расходы на те структуры, которые должны обеспечить комфортность правления властьимущих и готовность задавить силойпротесты граждан.

Источники для расхищения

Ну, а что же будет развивать правительство за счет бюджетных, то есть наших с вами средств?

Анализ показателей госбюджета показывает, что основная сумма расходов по развитию связана с подготовкой Евро-2012. Только на строительство дорог планируются расходы свыше 13,5 млрд. грн. А еще почти 7 млрд. пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, имеющих отношение к подготовке и проведению в Украине финальной части футбольного Чемпионата Европы 2012 года. Хотя учитывая, как рос общий объем расходов на “Евро” в 2009-м и 2010-м годах, не факт, что и эти цифры расходов окончательны.

Для большинства же других направлений развития государственное финансирование или вообще отсутствует, или предусмотрено на мизерном уровне, которое воспринимать серьезно очень тяжело.

Бюджетной поддержки национальных товаропроизводителей тоже не ожидается. При этом никоим образом не ограниченна закупка на бюджетные средства иностранных автомобилей и других импортных товаров.

Откроет ли правительство данные об “освоении” бюджетных денег?

Правительство в условиях действительно сложной финансовой ситуации, к сожалению, сделало ставку на сокращение реальных расходов на пенсионеров и на социально незащищенные слои населения, при этом никоим образом не собирается ограничить потребление властьимущих.

Можно понять намерения, следующие из обязательств правительства перед МВФ о сокращении дефицита госбюджета. Но в этом случае актуальным становится вопрос, в какой мере за все должны платить граждане Украины и собирается ли правительство быть честным перед обществом. В какой мере Азаров готов открыть обществу данные обо всех расходах за счет бюджета? Готов ли Кабмин действовать по примеру консервативного правительства Великобритании, которое тоже пошло на существенное сокращение дефицита бюджета, но при этом предусмотрело, что информация обо всех расходах, превышающих 500 фунтов, открыта для общественности?

А как будет в Украине? Получит ли общество ответ на вопрос: кто и с какой целью потратил бюджетные средства, кто получил заказ – юридический адрес этих компаний, их основатели, проводились ли открытые конкурсы, были ли другие участники и какую цену предлагали?

Еще один вопрос: намерено ли правительство ограничивать или вообще запретить закупку товаров и услуг с использованием так называемых конкурсов “с одним участником”? Именно такие конкурсы приобрели в этом году массовый характер. Из-за этого, скажем, строительные объекты к Евро-2012 почему-то оказываются гораздо дороже, чем те, которые возводятся в других странах.

В условиях ограниченных возможностей государственных финансов правительству целесообразно воспользоваться распространенной в мире практикой поддержки малого бизнеса, когда в государственном бюджете и бюджетах местных обществ предусматрен определенный процент расходов, например 10 процентов, на приобретение у малых предприятий и предпринимателей товаров и услуг.

И только в случае, если правительство будет действовать честно и прозрачно, он будет иметь моральное право обращаться к людям с призывом затягивать пояса. Правительственные чиновники обязаны начать реформы с себя и, ограничив расходы на содержание властимущих, показать пример прозрачной и честной политики.

К сожалению, пока нет никаких признаков того, что правительство собирается идти именно таким путем.

Борис Кушнирук