Российский олигарх Лебедев: шесть лет гостиницу «Украина» у меня отбирал Ющенко, теперь то же самое

Александр Лебедев - нетипичный представитель российского капитала. Он не критикует российскую власть, но он содержит оппозиционную «Новую газету», а недавно купил убыточные английские издания «Independent» и «London Evening Standard». Тираж последней бесплатной газетки, раздаваемой в лондонском метро, (по содержанию она и напоминает газету «Метро», которая когда-то выходила в Киеве) он довел до восьмисот тысяч. Он всячески дистанициируется от своих доходов, даже официально просил исключить его из списка миллиардеров, составляемом «Форбс», утверждая, что никакой он не миллиардер, он - издатель и журналист. Еще он мечтает вместе с Михаилом Горбачевым создать фонд (его уже презентовали как Novaya Independent Media Foundation) , который бы поддерживал расследовательскую журналистику во всем мире. Я думаю, что Александр Лебедев немного кокетничает, пытаясь преуменьшить свое состояние, и «спрыгнуть» с бизнес-образа, но думаю, что журналистика ему интересна не как дорогая игрушка вроде футбольного клуба, а как инструмент, с помощью которого можно влиять на мир. В своих коротких видеопрограммах (у Лебедева есть свой телеканал на YouTube) он выступает, как человек ироничный и реально оценивающий, в какой несовершенной стране он живет. Александр Лебедев вчера приезжал в Киев, выступал на проходившем тут форуме европейских и азиатских СМИ. В своем выступлении он высоко оценил недавнюю нашумевшую речь Парфенова, честно признался, что он читает любые газеты, в том числе и развлекательные, сказал, что будет создавать упомянутый выше фонд расследовательской журналистки, и добрым словом вспомнил Асанджа.

Недавно Александр Лебедев оказался в центре украинского скандала. Российский медиа-магнат, по совместительству крымский инвестор, собственник курортно-развлекательного комплекса «Море» написал публичное письма Януковичу, в котором фактически обвинил премьер-министра полуострова Джарты в том, что тот вытесняет его из бизнеса, в результате чего он переуступает свой комплекс западным партнерам. С этой ситуации мы и начали свой разговор с Александром Лебедевым.

У МЕНЯ ГОСТИНИЦУ «УКРАИНА» ШЕСТЬ ЛЕТ ЮЩЕНКО ОТБИРАЛ, ТЕПЕРЬ ТО ЖЕ САМОЕ

Александр Евгеньевич, изменилась ли ситуация с наездами крымских властей на ваш бизнес? Я видела, как вы сейчас в кулуарах разговаривали с Анной Герман. Если вы делали попытки уладить скандал, то, наверное, не стоит вас провоцировать на резкие высказывания?

Я всегда делаю попытки уладить конфликтные ситуации. В Крыму работать не мне, а многим сотням людей, поэтому важно обеспечить нормальную работу курорта.

А какой была технология наезда на ваш комплекспремьера Джарты?

А я не уверен, что это был премьер. А технология наездов всегда одинаковая. Ведь всякие правоохранительные органы, пожарники, налоговые все время этим занимаются. Сколько мы строимся, столько они этим занимаются. Мы выиграли сто двенадцать судов за девять лет. Мы – самый большой инвестор на полуострове. Мы комплекс купили на аукционе, мы туда двести миллионов долларов вложили. Объясняй – не объясняй им, что я не репатриировал ни гривны... Ну хотите, я закрою? Отобрать они не смогут. Никак комплекс не отобрать. И что значит отобрать? Вчера должна была прийти налоговая. Они наведывались «помогать». Я говорю: у нас все документы увезли, как вы будете проверять? Они спрашивают, кто увез? Мы говорим: МВД и СБУ. В ответ: нас не интересует, мы будем вас теперь штрафовать. Мы говорим: окей, но документов нет, нет серверов, бухгалтерии. И что - мы должны закрыться? Вы потеряете полторы тысячи рабочих мест и налоги. И потеряете репутацию. Ведь там прямые кипрские инвестиции. Строго говоря, я не налоговый резидент. И говорить вице-премьеру Крыма, (первый заместитель главы Совета министров АРК Павел Бурлаков заявил, что налоговые органы подозревают предприятие в уклонении от налогов - УНИАН) что я уходил от налогов, это ничего не понимать. Это может сказать только налоговая или суд.

А вы пытались установить какие-то персональные отношения с Василием Джарты?

Я написал премьеру несколько писем. Провел в Крыму в октябре бизнес-форум. Потом произошло недоразумение, маски-шоу в Москве. Вы знаете, что в офисе моего Национального резервного банка в Москве прошли обыски. Это было чистое недоразумение. Но после маски-шоу, буквально через несколько дней в Украине решили, что можно и тут «покусать». Но потом крымский премьер в интервью сказал, что если меня необоснованно обвинил его заместитель, то он должен извиниться. Я пожелал бы ему здоровья и надеюсь, что ситуация будет разрешена. И поймите: я не хочу выступать в Крыму как предприниматель. Я – меценат. И я готов туда вкладывать. Ведь что такое набережная Алушты? Это – помойка. Кучма с Путиным там были в 2004 году. Они говорят: «Саш, что у тебя тут такое?» Я говорю: «Набережная». Они в ответ: «Давайте, мы тут подгоним бульдозеры, все снесем». Ничего не изменилось. Как была помойка, так и осталась. Люди, приезжающие в Крым, хотят приехать надолго. Англичане, французы, американцы, у меня есть кое-какие соинвесторы. Полагаю, что в скором будущем вместо меня крымские власти будут иметь дело с инвестициями западных партнеров. Я буду выступать, как издатель, журналист. Меценат. Ведь и российские власти жалуются на то, как обращаются с бизнесом в Украине. Идут последние российско-украинские переговоры. Сидит ваш премьер-министр и слушает доклад министра экономики России Набиуллиной. Первый ее вопрос: зачем вы у Лебедева отбираете гостиницу «Украина»? У меня, к слову, неполных шесть лет ее Ющенко отбирал. Я выиграл все суды, новая власть пришла и то же самое. И что гостиница? Стоит сарай. Ведь грязный сарай же. Проверьте проект, деньги... я ничего не крал. Глупость номинальная. Если этот сарай обирать, добром не кончиться. Российские государственные организации, которые инвестируют в Украину, сильно недовольны. Потому что средний чиновник он везде «хапок», для него первое – деньги.

Мои коллеги, издатели туристических журналов, считают, что Крым настолько плох потому, что русские туристы из Сургута и Тюмени люди настолько невзыскательные, что крымчанам и в голову не приходит инвестировать заработанное в инфраструктуру.

Им же ничего не объясняют, что в Крыму можно в яйлу поехать. Увидеть какие-то потрясающие монастыри. Но это зависит от принимающей инфраструктуры. У меня есть англичане, которым очень интересен Крым. Но им никто не может объяснить. Что там потрясающе чистый воздух, там экологически чистые продукты. Обычно туристы сидят на грязном пляже, ходят по грязной Набережной.

Российского политика Сергей Глазьева ввели число советников Джарты по развитию Крыма. Он способен что-то сделать?

Надо спросить у Сергея. Я слышал о 13 миллиардах, которые хотят привлечь в качестве инвестиций.

Но с нынешней ситуацией ни один нормальный инвестор не захочет прийти в Крым. Поэтому не надо меня облизывать. Но и ноги об меня тоже не надо вытирать. И потом если посчитать мои затраты на театр Чеховаи на храмы, это больше, чем вся наша выручка за пять лет.

Украинские журналисты ждут, что российские инвесторы будут не только аккуратно платить налоги, но и, как сказал Ходорковский, «не будут влиять на стратегические устремления стороны».

Если вы об истории, то я, на минуточку, единственный, кто перевел Петлюру на русский язык. И хочу продолжать переводить украинских мыслителей на русский язык.

Скажите, как такое стало возможно? До 2004 года, вы – приличный благонадежный человек, член Единой России. А потом вдруг стали инвестором оппозиционной газеты.

Я не был членом этой партии, я был во фракции. Для того, чтобы провести закон по ограничениям игорных заведений, и изменения в УПК, мне нужно было стать членом фракции.

Но, тем не менее, Газпром был вашим партнером по банку.

Он был миноритарный акционер. У меня был контрольный пакет. А с «Новой» я дружу с 1997 года. С Горбачевым и с газетой. Но я стал акционером газеты, и люди не совсем правильно понимают, почему. Я – издатель, я выделяю основные деньги на ее существование. Акционерный капитал - это была просьба журналистов, чтобы что-то можно было заработать. Какой смысл в акциях для меня? - Выручки у нас нет, рекламы тоже...

По содержанию газеты видно: вы не мешаете людям работать.

Да, я не вмешиваюсь. И при этом получаю свою порцию «по шее» за то, что они пишут.

МОЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА МОЖЕТ СТАТЬ НОБЕЛЕВСКИМ ОТКРЫТИЕМ

Вы сделали на своем интернет-канале репортаж из Новой Гвинеи. Аборигены танцуют неприличные практически танцы под песню «С чего начинается Родина». Смешно, но Вы могли бы прояснить дополнительную нагрузку сюжета?

Это не издевка. Это у них такая Родина. И мне показалось, что это смешно.

Еще это попытка размышлений на тему политической системы. Нам надо двигаться в другую сторону, в сторону Европы,а не в сторону Новой Гвинеи.

Вы высказали такое предположение, что причиной мирового кризиса стала мировая коррупция. Вашу мысль считают здравой западные экономисты?

Это должно стать экономическим открытием с Нобелевской премией. Если мы выясним, что несколько трилллионов денег присвоены через коррупцию и двигаются скрытым образом в мировой финансовой системе и приводят к кризисам, то это станет мировым открытием.

Я пока не могу этого доказать, но претендую на некую мысль, научную гипотезу. Нужно количественным образом просчитать, сколько денег происходят из коррупции. Примерно известно, сколько присвоил Берни Мейдофф, Юрий Лужков с женой, Лазаренко. Это могли бы сделать журналисты. Мы примерно знаем, где эти деньги находятся и как они себя ведут. Много есть интересного в мировой экономике, чего регуляторы не понимают. Но это надо Пола Кругмана привлекать, чтобы он мог сакцентировать серьезно на этом. Но я сначала закончу с бизнесом. Потому что я сам себе стал мифологичен. Меня называют миллиардером. Хотя я не знаю, как можно стать миллиардером, занимаясь картофелем (Александр Лебедев – учредитель Национальной Земельной компании, которая занимается производством картофеля - ред.) или, летая на ТУ-204 (пишут, что авиакомпания Лебедева собирается приобрести лайнеры, чтобы в том числе помочь российскому авиастроению). А мне эта слава мешает быть издателем и журналистом.

Ну на что-то же вы содержите «Новую», на что-то же вы купили «Independent»...

Да, дивиденды от банка, сто миллионов долларов для «Новой» в течении нескольких лет. .. «Independent» купил за 1 фунт. Я ведь минус купил, я просто обязан туда грузить деньги.

А сколько зарабатывают крестьяне в ваших аграрных хозяйствах?

У комбайнера в период страды зарплата от двух до трех тысяч долларов.

Но у нас там вообще задача какая стояла? Поменять среду. У нас раньше машин там не было. У нас там дети ходили в дырявых пластмассовых ботинках. Мы взяли знаковый район для России, Спасское Лутовиново и Ясная Поляна, юг Тульской области. Там в 1914 году проживало 117 тысяч человек. Сейчас 21 тысяча. Жизнь там такая. Мужчины там умерли, а женщины, извиняюсь, сильно пьют. И жизнь там сильно изменилась. Поэтому идея была не заработать на картофеле, хотя я очень хотел сделать современное хозяйство. Идея была поменять жизнь, социальный уклад. Не в Москве. (В Москве-то понятно, «спасибо» Лужкову, хорошая жизнь). У нас получилось. Журналист «Новой» ездит и отслеживает, меняется ли там жизнь.

НЕ ПОНИМАЮ, КАКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ МИРА ПРИНЕСЕТ ПУБЛИКАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ С WIKILEAKS

Кто для вас основатель Wikileaks Асандж?

Я вообще его сторонник. Не понимаю, какую угрозу для мира принесет публикация этой американской беллетристики. Я бы любую телеграмму дипломатическую вынес бы на передовицу. Вот, читайте. Потрясающе интересно. Вреда для США никакого! Ну поменяют людей в дипведомствах - одного на другого. Возможно, по Афганистану Асандж по-своему оказался на стороне талибов. Но в целом: а почему мы не можем иметь доступ к секретной переписке Госдепртамента?!

Вам не кажется символичным, что в первый день Форума европейских и азиатских СМИ Медведев дарит Януковичу «настольную книгу по медиарегулированию»?

Возможно. Но у вас, насколько я помню, 31 октября тоже был цензурирован сюжет в прожекторе Перис Хилтон. (Александр Лебедев, возможно, перепутал «Прожектор» с «Большой Разницей», где вырезали сюжет про Януковича)...

Я долго думала, почему «Новая» не занимается расследованием, стала ли Людмила Путина игуменьейСвято-Елизаровского монастыря. Они не пишут, потому что боятся? Ведь пару лет назад закрыли вашу газету «Московский корреспондент» за известие о свадьбе Путина и Кабаевой.

Газета «Московский корреспондент» была уничтожена бывшим мэром Москвы до выхода этой статьи. Газету он просто стер с лица земли, а статья является тонкой провокацией. Слухи такие ходили, но мало ли слухов ходит. Статья может быть враньем.

Знаете, есть еще один достоверный слух. Что когда «Комсомолка» печатала тираж с новостью, что Кабаева родила, весь тираж тогда же ночью пустили под нож. С чего бы это? Ведь там не указывалось, от кого она рожает.

Я не уверен, что все так и есть. Мало сколько слухов ходит про меня. Если про меня написали гадость, то я не буду обращать на это внимания. Я недавно читал в газете «Телеграф» интервью с собой. Я не давал это интервью. А там написано: Лебедев сказал, что ФСБ охотится за ним, он может стать новой Политковской. Нормально? Я им звоню, спрашиваю. Они говорят, что мы взяли по имейлу интервью. Я говорю: я и по имейлу не давал интервью. Я вообще об Ане если и говорю, то очень мало. Просто говорю, что надо найти, кто ее убил.

Для любого медийника сравнение с Политковской – комплимент. Она была лучше всех.

Спасибо.

Беседовала Лана Самохвалова