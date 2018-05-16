На кого будет работать Пискун?

Вчера Ющенко назначил Святослава Пискуна генпрокурором.

Что стоит за этим назначением? Чьими «пожеланиями» будет руководствоваться в своей деятельности новый-старый генпрокурор? Обсуждалось ли как-то его назначение с премьер-министром Украины? Каковы его политические перспективы? Этот вопрос мы задали экспертам.

Виктор Небоженко, политолог:

ПИСКУН ВЫПОЛНЯЕТ В УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ

Пискун это своеобразная проходная фигура, которая выполняет в украинской политике очень важную роль. Он нужен в ситуации неопределенности, когда возможен переход от одной ситуации к другой. Сам он прекрасно понимает, что в этом кресле ненадолго. И в этом его крайняя политическая привлекательность. Он часто может появляться на тех или иных рабочих местах для выполнения какой-то задачи. Сейчас его первоочередная задача – обратить внимание местных властей на необходимость проведения досрочных парламентских выборов. Потому что 50 процентов местных органов власти согласны на выборы, а 50 процентов – сомневается в их необходимости. Так что его появление, прежде всего, связано с необходимостью простимулировать выборы.

Кроме того, у Пискуна появляется возможность работать совместно с МВД и СБУ по проблемам политической коррупции. Он не тот человек, который будет уничтожать все виды коррупции в Украине, но сейчас он нужен, чтобы дать толчок различным следственным действиям, связанным с поведением недобросовестных политиков, которые выдают себя за высокоморальных и высокопрофессиональных чиновников. Но это все ненадолго.

Президент всегда «знал» о его существовании, он, конечно же, договаривался о его назначении, но я не думаю, что это какой-то договор вечный. Пискун знает, что он человек одного периода, одной операции, одного важного момента. Он прекрасно понимает, что не будет генпрокурором пять лет. И Президент в этом смысле укрепляет свои политические возможности на таком слабом участке, как прокуратура. Потому что одно дело – «вооруженный» нейтралитет МВД. Ведь Цушко не так-то легко доказать свою лояльность «донецким», и не так-то просто испортить жизнь оппозиции. А прокуратура – совсем другое дело. Потому что она имеет дело с высшими чинами украинского политикума, и сейчас очень важно, чтобы она активизировала свою деятельность. Я думаю, что на это рассчитывает Президент и это на какое-то время обещал ему Святослав Пискун.

Владимир Лупаций, исполнительный директор центра социальных исследований «София»:

УДАЧНЫЙ ХОД ПРЕЗИДЕНТА

Если рассматривать назначение Пискуна в контексте кадровых перетасовок и передвижек в руководстве Генпрокуратуры, которые предшествовали этому событию, то со стороны Президента это удачный шаг. Вместо предыдущего генпрокурора, который вообще «ни рыба ни мясо» плюс больничный лист, приходит человек, считающийся профессиональным, амбициозным и опытным. Более того, человеком, способным в политических раскладах иметь собственную позицию. Кандидатуру Пискуна трактуют очень неоднозначно. Он – профессионал, у него есть связи и контакты с различными политическими силами и лагерями. Мы знаем, что сейчас происходят попытки приватизировать силовые структуры. Люди же, которые представляют силовые «корпорации», СБУ, прокуратуру, Вооруженные Силы, исходя из корпоративных интересов, предпочли бы, чтобы их ведомства были вынесены за рамки текущей политической конъюнктуры. И я не исключал бы, что в поведении Пискуна будет просматриваться некая попытка независимости и самостоятельности решений. Ведь неслучайно его возврат был позитивно воспринят в коллективе этого ведомства.

Переподчинение любого ведомства под чьи-либо политические интересы – будь-то парламент, Президент или правительство – внутри этих структур воспринимается негативно. Эти структуры по своему статусу при нормальных раскладах являются самостоятельными. А с точки зрения текущей ситуации, я думаю, что Пискун может думать о своей карьере в следующем политическом цикле. Понятно, что досрочные выборы рано или поздно будут. И соответственно его заботит его политическая судьба. Также это назначение может выступать фактором усиления контроля Президента над всем своим окружением. Он не тот человек, который станет стопроцентно ручным прокурором. Таким образом, назначение нового генпрокурора останавливает сползание прокуратуры на уровень ручного органа какой-то частной группы. А в условиях, когда наблюдается приватизация и дезорганизация деятельности силовых структур (само по себе это угроза нацбезопасности), это удачный ход.

Дмитрий Корчинский, лидер «Братства»:

ЮЩЕНКО НАЧНЕТ БОРОТЬСЯ С ПИСКУНОМ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Я убежден, что Пискун был назначен спонтанно, и это не стало результатом никаких политических договоренностей. Ющенко увидел, что к ситуации все начинают привыкать и нужно привнести что-то свежее. Расчет Ющенко и его окружения был на то, чтобы сделать ситуацию абсолютно бессодержательной. У «донецких», даже, когда они делают свои глупости, все-таки просматривается логика. Всем понятно, зачем они это делают, что имеется в виду, и какой ожидается результат. Шагов Ющенко давно никто не может просчитать. Это бессмысленные шаги. Кого бы там ни стал начать мочить Пискун (он уже вроде обещает начать возобновлять дела против Щербаня, Бакая), Ющенко начнет бороться с ним не позже, чем через неделю. Он всегда так делает. Он борется против всех, кого назначает… Против Юли Тимошенко, которую назначил премьером, против Януковича, которого выдвинул на должность премьера, против “любих друзів”, и будет бороться с Пискуном, какие бы действия он ни совершал. В целом, можем сказать, что как только мы привыкнем к такой бессмысленности, Ющенко внесет еще какую-нибудь интригующую кандидатуру.

Олесь Доний, председатель Центра исследований политических ценностей:

НАЗНАЧЕНИЕ ПИСКУНА ДАЕТ КОМАНДЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВСТВО ПОБЕДЫ

Назначение Пискуна было прогнозируемым. Я предвидел радикализацию Президента и попытки кадровых замен: в Генпрокуратуре, ЦИК, Конституционном суде... Логика событий подталкивает Президента к новым кадровым назначениям. В этом плане Пискун был нужен не как персоналия, а как единственная безболезненная возможность поменять Медведько. Для Ющенко это было невероятно важно, потому что это ослабило бы «регионалов». Согласно Конституции назначать генпрокурора Президент может лишь при согласии Верховной Рады. Хотя по аналогии таким должно было бы быть и увольнение Медведько.

Поэтому замена Медведько без согласия Верховной Рады на любое доверенное лицо Президента было бы сразу оспорено в судебном порядке. И тут из небытия вытянули дело Пискуна с его незаконным увольнением. Причем его назначение проводилось весьма странным образом, что еще раз засвидетельствовало полную зависимость судебной системы и абсолютную ее дискредитацию. За несколько дней поменялся председатель районного суда. Назначался исполняющий обязанности, за один день открылось судопроизводство, решение было принято практически единолично. И тут можно наблюдать, как происходит переход Пискуна фактически на сторону Президента. Если Мороз или Кинах переходили на сторону коалиции, и это расценивалось как предательство, то назначение «регионала» Пискуна, который в ответ на это назначение будет выполнять волю Президента, – это «геройский» поступок.

Это еще раз поднимает проблему общественной морали и вообще морали в политике. Насколько далеко Пискун пойдет в поддержке Президента? У Пискуна был всегда авантюрный характер, он менял свою политическую позицию часто, у него были периоды дружбы то с «регионалами», то с Ющенко, то с Порошенко, то с Тимошенко, и периоды борьбы с ними же. За этот период своей карьеры он будет «благодарить» Президента. И конечно, это будет обставлено юридическими нормами. А если ситуация измениться, он будет служить Тимошенко и Януковичу. Очевидно, что судить о его политической позиции невозможно. Можно судить только о его пылком желании снова побывать на этой должности. И очевидно, что нынешний кризис подводит очень неутешительный вывод под моралью наших украинских политиков.

Но, определенно, Ющенко усиливает свою политическую позицию, перехватывает инициативу, которая была взята коалицией. Понятно, что это может побудить часть конформистских групп перейти на сторону Президента, и уже с позиций силы принимать участие в переговорах. И, кроме того, это может вызвать искушение провести выборы условно силовым образом. Провести – при условии политического противостояния, саботажа ЦВК, без участия «регионалов» и их сателитов. Назначение Пискуна при этом дает чувство победы. Это побуждает к дальнейшим действиям. Насколько мне известно, после этого назначения окружение Президента пребывает в эйфории. Теперь, например, мы можем увидеть, как будут открываться дела за невыполнение указа Президента, будет поиск «слабых мест», чиновников, которые будут выполнять указы Президента, ослабляя коалициантов. Главное в этом не процедуры, а чувство перехваченной инициативы.

Теперь стоит вопрос ответа коалиции. Интересно – после такого мощного удара Президента, станут ли они мягче или будут саботировать процесс выборов, как после первого указа.

Маша Мищенко