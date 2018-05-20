Казначейство отчитывается не то о сказочном подъеме, не то о катастрофе

Казначейство опубликовало справку о выполнении государственного бюджета по доходам в январе – ноябре 2010 года.

Эту ежемесячную информацию Казначейство каждый раз превращает в шарады, которые приходится разбирать, опираясь на допущения, сравнивая с более ранними данными и занимаясь арифметическими подсчетами. Причем вопросы корректности таких предположений остаются открытыми, ведь вместо полной публичной информации от Казначейства приходится оперировать отрывочными данными, которые периодически появляются в СМИ.

Фантастика или катастрофа?

Итак, по данным Казначейства, общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь - ноябрь (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа) составляла 215089,5 млн. грн., что на 28593,2 млн., или на 15,3 % больше, чем за соответствующий период 2009 года.

За 10 месяцев мобилизация средств достигла 185236,8 млн. грн., то есть за ноябрь вроде бы 28228,7 млн. Очевидно, что в информацию Казначейства вкралась ошибка, и в действительности приведенные цифры – это данные БЕЗ учета собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями. Потому что если нет, то выполнение выглядит катастрофическим и, главное - не совпадает с предыдущими данными Казначейства. Зато если это все же ошибка, тогда мобилизация за ноябрь кажется просто фантастической. Потому что в среднем за 10 предыдущих месяцев в госбюджет поступало 18523,68 млн. грн. То есть рост в ноябре достиг почти на 10 млрд. грн.

Возникает логичный вопрос, за счет чего достигнут такой невероятно высокий результат?

Так, по данным Казначейства в январе - ноябре 2010 года в общий фонд бюджета поступило 186860,8 млн. грн., что на 48755,9 млн., или на 35,3% больше соответствующего показателя 2009 года.

Учитывая, что в январе - октябре в общий фонд поступило 162656,1 млн. грн., можем сделать вывод, что на протяжении ноября мобилизовано 24204,7 млн. грн. При том что за предыдущие 10 месяцев в среднем ежемесячно удавалось мобилизовать 16265,61 млн. Рост выглядит настолько большим, что в него тяжело поверить. Неужели это является результатом реального улучшения работы экономики, а не какого-то манипулирования?

Налоги полились рекой? За счет чего? По данным Казначейства, таких хороших результатов правительство сумело достичь преимущественно за счет налоговых поступлений в общий фонд госбюджета. За 11 месяцев они составляли 154754,7 млн. грн., что на 36634,6 млн., или на 31,0% больше поступлений за январь - ноябрь 2009 года.

Учитывая, что налоговые поступления в общий фонд за январь - октябрь составляли 132796,6 млн. грн., можно вычислить, что за ноябрь поступило 21958,1 млн. Это при том, что за предыдущие 10 месяцев в среднем правительство собирало по 13279,66 млн. То есть видим рост на 8678,44 млн. грн. За счет чего это достигнуто, сказать тяжело, даже если допустить, что правительство в ноябре совсем не возмещало НДС и осуществлялись невероятные переплаты предприятий по налогу на прибыль.

Неналоговые поступления в общий фонд составляли 26141,4 млн. грн., что на 12812,7 млн., или на 96,1% больше соответствующего показателя января - ноября 2009 года. Учитывая, что за 10 месяцев неналоговые поступления достигли 24468,2 млн. грн., приходим к выводу, что в ноябре они составляли лишь 1673,2 млн. Эта цифра выглядит достаточно реальной, учитывая что на протяжении предыдущих 10 месяцев имело место перечисление в госбюджет 10 млрд. грн. из Нацбанка разницы между его сметными доходами и расходами.

Поступления в спецфонд – откуда деньги?

Если с данными относительно неналоговых поступлений более-менее понятно, то к информации о мобилизации средств в специальный фонд бюджета возникают вопросы.

За 11 месяцев 2010 года поступило 28228,6 млн. грн. При том что за 10 месяцев 2010 года - 22580,7 млн. То есть за ноябрь – 5647,9 млрд. грн., что выглядит неестественно много.

План выполняем, но...

Принимая на веру информацию Казначейства, можем в известной мере спрогнозировать вероятность выполнения госбюджета в целом за 2010 год. Хотя и неизвестно, в какой мере это выполнение станет результатом настоящей мобилизации доходов в госбюджет, а не манипуляцией правительственных финансистов.

Данных относительно собственных доходов бюджетных учреждений нет. Но в целом на год они запланированы в размере 13533,6 млн. грн. Если допустить, что в госбюджет эти доходы поступают в запланированном объеме, то за 11 месяцев должно было бы поступить около 12406 млн. грн.

Доходы госбюджета, которые передаются из местных бюджетов, составляют 5570,3 млн. грн., или 85,3% росписи на январь - ноябрь.

Следовательно, с учетом субвенций из местного бюджета и предположений относительно реального выполнения показателя собственных поступлений бюджетных учреждений за 11 месяцев, можем считать, что в госбюджет мобилизовано 233065,8 млн. грн.

Таким образом, с учетом того, что годовой показатель доходов госбюджета составляет 252751,2 млн. грн., его выполнение выглядит достаточно вероятным. Но остаются определенные вопросы...

Во-первых, непонятно, сколько было возмещено НДС в ноябре. Напомню, что налоговые поступления измерены с учетом фактического возмещения НДС. Если возмещение не осуществлялось, то формальные налоговые поступления больше, но и долг государства по невозвращенному НДС также - выше.

Известно, что на протяжении 10 месяцев возмещение НДС деньгами исчислялось как 18,316 млрд. грн. В то же время этого годовой показатель достигает 27,47 млрд. Таким образом, за два месяца правительство обязано было возместить по меньшей мере 9,154 млрд. грн. Сколько было возмещено в ноябре, предполагать не берусь, но, похоже, правительство не спешило возмещать по меньшей мере половину этой суммы.

Следует отметить также, что по данным налоговиков, до 1 октября подтверждено, но не возмещено 9,12 млрд. грн. При этом председатель ГНАУ Папаика в начале октября заявлял, что проверяются еще 10 млрд. грн. В октябре, как известно, было возмещено 2,49 млрд. То есть даже без учета тех массовых фактов отказа в приеме от предприятий налоговых деклараций, которые предусматривают требования относительно возмещения НДС, требования в госбюджет на начало ноября достигли около 16,5 млрд. грн.

Следовательно, второй вопрос: какие настоящие налоговые требования в госбюджет по возмещению НДС предприятиям и насколько, соответственно, нужно уменьшить реальные показатели выполнения госбюджета?

И третий вопрос, без которого бюджетные данные выглядят не очень корректными, относительно прироста объемов переплат предприятий по налогу на прибыль в сравнении с началом года.

Без всех этих данных заявления правительственных чиновников об успешном выполнении госбюджета будут выглядеть, мягко говоря, не очень правдивыми.

Борис Кушнирук