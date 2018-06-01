Митинги предпринимателей - это цветочки... А когда ягодки?

Акция протеста предпринимателей – это только цветочки. Ягодки власть соберет, когда попытается осуществить реальные реформы в медицине и пенсионной сфере и оптимизировать численность государственных служащих.

Мелкие украинские предприниматели сегодня – не только лакомый кусок для политических агитаторов. Многие из них прошли школу самостоятельного паевого финансирования протестных акций, что создает реальную альтернативу олигархическим денежным инъекциям в политическую среду. Именно малый и средний бизнес оказался сегментом общества, способным сопротивляться власти. Тем интереснее, что в ответ предпримут власть имущие.

Соблазн разогнать предпринимателей силой, наверное, был велик. Саммит Украина – ЕС спас страну от применения силы. Жаль, что Виктор Янукович, судя по его публичным заявлениям, не до конца представляет, кто же вышел на Майдан. Иначе глава государства не стал бы обвинять протестующихпредпринимателей в нарушении законов и уклонении от уплаты налогов. Видимо, есть проблемы в каналах коммуникации президент – общество. В результате от Виктора Федоровича ждут реакции на Налоговый кодекс, способной укротить протесты и не привести к имиджевым потерям у самого Януковича. Глава государства успел порадовать металлургов и химиков Харьковскими соглашениями, обеспечившими 100-долларовую скидку на газ, но не спешит удовлетворять требования протестующих предпринимателей. Напрасно. Это банкир Тигипко может себе позволить заметить, что «не любит пролетариат», а вот бывший завгар Янукович, который провел на посту президента меньше года и полон амбиций проработать две каденции, должен реагировать адекватно.

Нашей стране еще предстоит в обозримом будущем принимать Трудовой кодекс, проводить сокращение государственных служащих, реформировать пенсионное обеспечение. Каждый из этих шагов необходим, и все они должны быть продуманы. Мягко говоря, нелогично урезать льготы и увольнять людей, при этом продолжая закупать лимузины и вертолеты для небожителей, сохранять раздутые штаты государственного аппарата. Руководству Украины не помешало хотя бы на время привить протестантскую этику. Хотя пастор в ранге первого вице-премьера в украинском правительстве уже работал – не помогло: постоянно вмешивалась политическая целесообразность. Наверное, пора обязать высокопоставленных госслужащих периодически «ходить в народ», от которого они решительно оторвались.

Эхо принятия Налогового кодекса оказалось гулким и раскатистым. И хотя на этот раз на Майдане не случилось революции, власти необходимо делать выводы. Возможно, кадровые. На руку Януковичу ситуация, позволяющая под аккомпанемент протестов предпринимателей показательно уволить нескольких чиновников из числа политических попутчиков-союзников. Вопрос в другом: кто сможет занять их места? Члены Партии регионов? Концентрация власти в руках «регионалов» и без того достигла предельно допустимого в демократическом обществе уровня. Да и скамейка запасных у Януковича не шибко длинная – это же не «Шахтер». Величественно оставаться над схваткой Виктору Федоровичу не позволяют сконцентрированные в его руках властные возможности. По законам жанра их необходимо использовать.

Украина стала свидетелем того, что ни победившая на Майдане в 2004-м, ни выигравшая в феврале 2010-го признанные мировым сообществом демократическими выборы власть не спешит осуществлять необходимые реформы. Не те, что «улучшение жизни уже сегодня», а преобразования, способные изменить жизнь страны. Стремление занять позицию страуса выглядит приговором для отечественной политической элиты. «Систему нужно менять», - с сантехником из анекдота трудно поспорить.

Руководство Украины упустило шанс на проведение реформ в середине 90-х, параллельно с государствами Центральной Европы. В результате наши соседи успели перестроить экономику, вступить в ЕС, а Киев продолжает ждать европейской милости, словно манны небесной. Ценой сохранения пресловутой украинской стабильности стало отставание страны и падение инвестиционной привлекательности Украины, засилье чиновников. Сегодня же в Старом Свете представителям нашей страны уже не намекают, а прямо указывают на необходимость проведение реформ. Вся Европа урезает государственные расходы, и Украина не сможет остаться вне этого процесса. Реальные, а потому непопулярные реформы – вот критерий готовности к евроинтеграции на нынешнем этапе развития нашей страны.

Вывод неутешителен: будет больно. Больно, поскольку терапией проблемы не решить, и резать придется по живому. Больно, поскольку механизмы компенсации сделать эффективными на скорую руку невозможно. Больно из-за того, что темпы экономического роста не дают надежды на стремительное улучшение жизни, а консервировать ситуацию больше нельзя. Отсутствие реформ может привести к потере украинской государственности – даже если страна погрязла в долгах, найдутся желающие управлять лакомыми кусочками чужими руками и под красивыми лозунгами. Власти необходимо в экстренном порядке научиться не только удовлетворять собственные потребности, но и вести диалог со своими гражданами. Хотя бы для обеспечения минимального обезболивающего эффекта и собственного инстинкта самосохранения.

Евгений Магда