Акция предпринимателей: знает ли Азаров, что калькулятор в мороз нужно греть под мышкой?

На Майдане четвертый день стоят палатки. Стоят вопреки решению Окружного столичного суда. Вопреки предупреждению власти. Вопреки повесткам, которые рассылает милиция организаторам акции. Вопреки "заботливой" ГАИ, которая в темноте посреди поля высаживает людей из автобусов.

Вчера я заходила в палаточный городок. Только при мне за пятнадцать минут туда пришли три женщины - гонцы с киевских рынков принесли деньги тем, кто решился закрыть свои "точки" и переселиться под брезент на Майдане. Сама видела аккуратно, по-базарному, сложенные и перевязанные резинкой купюры. Сумму - 8 тысяч - внесли в ведомость. Это деньги на лекарства, еду, теплую одежду.

Соорганизаторами акции протеста стали Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса, Коалиция участников оранжевой революции, общественная организация “Відсіч”, Конфедерация свободных профсоюзов. Мы встречались с представителями всех этих организаций.

– Возможно, мы, соорганизаторы митинга, ставим разные долгосрочные цели, но мы действуем сообща, между нами нет противоречий, – заверил нас член штаба акции от ассамблеи Андрей Панайотов. – Предприниматели хотят добиться отмены кодекса. Полной отмены кодекса, а не каких-то там поправок. Мы знаем, как эти четыре тысячи поправок в Налоговый кодекс не принимались в парламенте. Коалиция участников оранжевой революции делает очень много, они обеспечили озвучку и палатки, они мерзнут с нами, они хотят пойти дальше. Это их планы, но пока мы требуем отмены кодекса.

На митинге гудят в специальные дудки, бьют в барабаны и ведра. В пластиковые пустые бутылки насыпают монеты - и колотят таким "инструментом" изо всех сил...

– Где ты взяла такую дудку? – спрашивает девушку подруга.

– Это мужа, он с ней на футбол ходит.

Народный креатив - это еще одно, чем отличаются проплаченные митинги от непроплаченных. Тут нет повестки дня. Тут выступают непрофессиональные ораторы. Но веришь им гораздо больше, чем тем, кто регулярно проходит тренинги. На сцену вышла Зоя Максимчук, предприниматель из Черкасс:

– Мы готовы платить больше, но власть не хочет, чтобы мы платили больше. Она хочет сделать нас рабами. Она хочет поставить нас на колени и наделать в нашем бюджете те дыры, которые наделала в государственном бюджете. Они хотят, чтобы мы брали кассовый аппарат определенной марки, но они не знают, что в двадцатиградусный мороз люди греют под мышкой калькулятор, чтобы он показывал.

Следующей вышла предприниматель из Харькова:

– В Харькове на площади, где мы должны были выступать, установили краны. На рынке Барабашовка начали перетряхивать все места. Поддержим Харьков!

Всколыхнулись флаги, опять пошли в ход дудки.

– Мы приехали из Ровно, ехали своими машинами, потому что автобусы не пускали, – рассказала нам Людмила Москвяк. – Флаги шили тоже предприниматели, сами обратились к организаторам, предлагали. Мы, когда собирались, дали объявление по местному радио, чтобы здесь, в Киеве, вместе на Майдане сойтись.

Протестующие держат лозунги: “Каждому депутату - по кассовому аппарату”, “Нет - рабскому налоговому кодексу”, “Нет – правовому преступлению”. “Налоговый кодекс - крепостное право”. Вместе скандировали “Вето!”, “Не поборете!”

Периодически на митинге крутят предвыборные обещания Януковича о налоговых каникулах для малого бизнеса.

Люди плюются и кричат “Ганьба!”

Я заметила целую группу людей, которые прямо на толстые куртки одели белые майки с надписями “Легкая промышленность против налогового кодекса”.

– Вчера представители легкой промышленности выступили у нас на конференции в УНИАН. Сказали, что новый налоговый кодекс хороший.

– Да неужели эти падлюки из Комсомольска? – возмутилась женщина из группы.

- Мы из Комсомольска. Наш бывший мэр теперь у вас работает, – объяснил мне Александр Леушин. – Комсомольск шьет белье. У нас когда-то была фабрика, а теперь на тех старых советских машинах сидит больше пятидесяти “единоналожников”- арендаторов, а еще где-то столько работают дома. Это очень часто женщины, которые сами воспитывают детей. Нам и так тяжело, очень подорожал хлопок, есть серьезный отраслевой кризис, а тут надо брать бухгалтера, которому меньше 1200 гривен не заплатишь. Мы понимаем, что следует платить больше, но кодекс дает право придти и перерыть все вверх ногами.

Здесь раздается из сцены:

– Подняли руку, сделали дулю, а теперь с поднятыми руками пошли в Администрацию Президента.

Часть людей колоннами ушла на Банковую, где митинг продлился до вечера.

– Вы – предприниматель? – спрашиваю женщину пенсионного возраста

– Нет.

– А чего же вы здесь стоите?

– Моя коллега-учительница в 90-х годах начала продавать на рынке в Харьковской области. Тогда учителям больше полгода не платили зарплату. А мы с мужем оба учителя. Есть нечего было. А дети были студенты. Чем мы могли им помочь? Помню, разобьются сапоги у детей, так она, дай Бог ей здоровья, дает нам обувь для них в долг. Мы по полгода так ей долги отдавали, но дети были обуты, одеты. А она иногда сама сделает детям на Рождество какой-нибудь подарок, шарф или шапку. Потом смеется, говорит, что у нее в тот же день ковер купили. Мы бы и сейчас у нее все покупали. Но нам уже немного нужно. Мы приехали на ее машине ее же и поддержать.

Об этом пути - от реализатора до предпринимателя - много рассказывали мои собеседники.

– Вы знаете, сколько на рынке значит репутация? Ты можешь заработать репутацию, даже когда стоишь реализатором, и тогда даже сам хозяин поможет тебе стать предпринимателем, – рассказывал мне Александр Третяк со столичного рынка "Юность".

– Они никогда не считают наши расходы. Посчитайте сами. 1600 гривен - место. Плюс налог, он здесь будет 600 гривен, плюс пенсионный. Я же вдвое сократила оборот после кризиса, лишь бы сохранить клиентуру и место, а теперь у нас хотят отобрать лопату, - рассказала мне предприниматель с Лесного рынка Оксана Магдич.

Ведущий постоянно сообщает о том, как проходят митинги предпринимателей в регионах (это сопровождалось аплодисментами), сообщает, что эксперты-экономисты не поддерживают кодекс. Но после фразы о том, что 150 депутатов готовы сдать мандаты, чтобы объявить перевыборы, он добавил, что сдача мандатов ничего не даст ни для парламента, ни для отмены кодекса. Непонятно кому, все кричали “Ганьба!”. Несмотря на попытку политиков им не удалось возглавить движение. Предприниматели помощь от нардепов принимали, благодарили, но под партийные знамена не становились.

Председатель совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана Продан говорила с вице-премьером Андреем Клюевым. Сегодня восемь человек зашли в Администрацию Президента. Переговоры с ними вела Акимова. Сидели за круглым столом. Как оказалось, Налогового кодекса в Администрации еще не видели - ждут, что поступит из парламента завтра вечером. Акимова предложила предпринимателям подождать понедельника.

Требования предпринимателей оформлены и конкретизированы: вето на кодекс, роспуск парламента и отставка правительства.

– То есть вы останетесь стоять на Майдане, даже если кодекс заветируют? – спрашивала я у предпринимателей.

– Когда основное требование о вето на кодекс выполнят, мы коллегиально будем решать, что делать дальше, – объяснил мне представитель Владимирского рынка Юрий Ткаченко.

Значит, палаточный городок будет функционировать. Митинги на Майдане будут проходить каждый вечер. Всеукраинские акции будут проходить по решению организаторов. Действуют четко, решительно, прозрачно. Неужели рождается гражданское общество?

Елена Мигачева