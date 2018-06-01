Вехи недели. Власть - против предпринимателей, парламент - против выборов, Попов - против Черновецкого

Протесты против принятия Налогового кодекса показали, что предприниматели являются влиятельной силой. Верховная Рада сделала решительный шаг к пролонгации своих полномочий. Александр Попов стал главой Киевской госадминистрации, Леонид Черновецкий продолжает оставаться невидимым мэром.

Пиррова победа

Принятие Налогового кодекса в нынешней редакции может стать для власти пирровой победой не только благодаря масштабу выступлений представителей малого бизнеса. Десяткам тысяч граждан Украины не по душе усиление полномочий фискалов и сокращение возможностей для упрощенного налогообложения, и они выплеснули свой протест на улицы. Мелкая национальная буржуазия сегодня стала единственной силой, способной организованно оказывать сопротивление действующей власти. Президентская команда оказалась не готовой к такому развитию событий. Хотя в деле принятия Налогового кодекса главными глашатаями являются союзники регионалов - «сильный» вице-премьер Тигипко и «вольно-демократичный» шеф Госкомпредпринимательства Бродский – даже их «скальпы» вряд ли порадуют протестующих. Как известно, после отмены политической реформы в стране Президент отвечает за все. Поэтому Виктор Янукович дал понять, что не станет с размаху подписывать принятый парламентским большинством Налоговый кодекс. Малый бизнес угрожает главе государства и законодателям организацией всеукраинского референдума по вопросу досрочного прекращения их полномочий. Процедура пусть и не простая, но может послужить не столько отставке президента, сколько политической консолидации малого бизнеса.

Во время первого за несколько месяцев заседания СНБО глава государства высказал мнение, что протесты против Налогового кодекса организованы теми, кто пользуется дырками в бюджете в собственных интересах. Заодно Виктор Янукович предупредил, что следующий год станет годом радикальных экономических преобразований, а реформы будут не всегда популярными. Если это и так, то решение «потренироваться» на малом бизнесе выглядит недальновидным. Отечественные предприниматели закалены в борьбе с рэкетирами и налоговыми проверками.

Оседлать волну предпринимательских протестов попыталась Юлия Тимошенко. Для лидера «Батькивщины» массовые выступления тех, кого шесть лет назад называли «гвардией Майдана» - хороший шанс напомнить о себе и остановить падение популярности. Но малый бизнес отказался поднять над своими рядами бело-сердечные знамена. В ответ Тимошенко заявила, что предприниматели добьются успеха, если им будет помогать политическая сила. Но неравнодушные «упрощенцы» и «единоналожники» уже по горло сыты обещаниями в оппозиционном соусе, поэтому не спешат верить политикам любого окраса.

Их цель – 2012

Тем временем законодатели успели показать, что способны не только игнорировать здравые доводы, доносящиеся не с Банковой, но и работать оперативно и слаженно, если дело касается их собственных интересов. Не успел Конституционный Суд признать отвечающим Основному Закону желание парламентариев проводить следующие выборы в Верховную Раду осенью 2012 года, как 305 законодателей приняли это решение в первом чтении. Даже процедуру голосования оперативно поменяли, чтобы консолидировать голоса всех желающих. Нисколько, заметим, не смущаясь очередным нарушением тайны совещательной комнаты Конституционного Суда в исполнении лидера фракции регионалов Александра Ефремова. И действительно – чего стесняться, если в КС прогнозируемо реагируют на обращения и даже ловят на лету президентские пожелания?

Решение Конституционного Суда лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк, воспрянувший духом после местных выборов, назвал политическим преступлением. К сведению Арсения Петровича: судов, рассматривающих подобные правонарушения, в Украине пока нет. Юлия Тимошенко решением парламента тоже возмутилась, хотя может быть довольна, что всего десять членов фракции БЮТ-«Батькивщина» отдали за него свои голоса. «Большевики» надеялись «замазать» побольше бютовцев, чтобы обострить кризис в рядах крупнейшей оппозиционной фракции. В НУ-НС парламентских выборов боятся куда сильнее – там их перенос на 2012 год поддержал 41 член фракции из 71 по списку. После демонстрации неприкрытого стремления любой ценой продлить полномочия парламент утратил возможность для политического маневра. На Банковой воспользуются податливостью законодателей, когда наступит благоприятный момент.

Долгожданная замена

Пока же Виктор Янукович завершил передачу исполнительной власти в столице своему назначенцу Александру Попову. Тот за пять месяцев работы в качестве первого заместителя главы КГГА доказал, что способен управлять неспокойным столичным хозяйством, и получил заслуженное повышение. Интересно, что лишившийся должности главы столичной администрации Черновецкий на публике так и не появился. Впрочем, Леонид Михайлович остается мэром Киева, в переизбрании которого власть не заинтересована – у «регионалов нет рейтингового кандидата на замену Черновецкому, и неизвестно, появится ли он вообще.

Евгений Магда