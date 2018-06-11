Красные, белые и голубые опять заблокировали центр столицы (фоторепортаж)
18:44, 20 апреля 2007
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На Крещатике – сплошные человеческие пробки и милицейские блок-посты. Вокруг Конституционного суда радугой наслоились белые, голубые, красные, розовые, желтые...
По Майдану Независимости пройти невозможно. На Крещатике – сплошные человеческие пробки и милицейские блок-посты. Вокруг Конституционного суда радугой наслоились белые, голубые, красные, розовые, желтые. Целый квартал вокруг суда забит митингующими, транспортом и милицией.
На других центральных улицах города пробки создают колонны из десятков автобусов, приехавших из других городов. Сегодня – очередной митинг оппозиции, а он, конечно, не может обойтись без митинга коалиции. И те, и другие опять провели масштабную мобилизацию.
Подходы к центру Киева заблокированы сегодня со всех сторон...
Улицы вокруг Конституционного суда заняли сторонники всех политических лагерей
Тут БЮТ...
... там – Региони
И те, и другие, прячась от дождя, не собирались расходиться до вечерного митинга
Под КС некоторые поселились в палатках...
Большинство – под открытым небом
Так же забит проспект Леси Украинки: по обе стороны дороги – автобусы. На одной стороне – бютовские, на другом – регионов
Люди пережидали в автобусах ненастье, спали...
...курили...
Рядом с колонной стоял микроавтобус с детьми. Не киевский
Кто и зачем привез в столицу полтора десятка детей среднего школьного возраста... Правды нам не сказали
Дмитрий Стаховский
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