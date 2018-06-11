Красные, белые и голубые опять заблокировали центр столицы (фоторепортаж)

Красные, белые и голубые опять заблокировали центр столицы (фоторепортаж)

18:44, 20 апреля 2007
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На Крещатике – сплошные человеческие пробки и милицейские блок-посты. Вокруг Конституционного суда радугой наслоились белые, голубые, красные, розовые, желтые...

По Майдану Независимости пройти невозможно. На Крещатике – сплошные человеческие пробки и милицейские блок-посты. Вокруг Конституционного суда радугой наслоились белые, голубые, красные, розовые, желтые. Целый квартал вокруг суда забит митингующими, транспортом и милицией.

На других центральных улицах города пробки создают колонны из десятков автобусов, приехавших из других городов. Сегодня – очередной митинг оппозиции, а он, конечно, не может обойтись без митинга коалиции. И те, и другие опять провели масштабную мобилизацию.

Подходы к центру Киева заблокированы сегодня со всех сторон...

Улицы вокруг Конституционного суда заняли сторонники всех политических лагерей

Тут БЮТ...

... там – Регіони

И те, и другие, мокнувши под дождем, не собирались расходиться до вечерного митинга

Под КС некоторые поселились в палатках...

Большинство – под открытым небом

Так же забит проспект Леси Украинки: по обе стороны дороги – автобусы. На одной стороне – бютовские, на другом – регионов

Люди пережидали в автобусах ненастье, спали...

...курили...

Рядом с колонной стоял микроавтобус с детьми. Не киевский

Кто и зачем привез в столицу полтора десятка детей среднего школьного возраста... Правды нам не сказали

Дмитрий Стаховский

 

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