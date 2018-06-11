Красные, белые и голубые опять заблокировали центр столицы (фоторепортаж)

По Майдану Независимости пройти невозможно. На Крещатике – сплошные человеческие пробки и милицейские блок-посты. Вокруг Конституционного суда радугой наслоились белые, голубые, красные, розовые, желтые. Целый квартал вокруг суда забит митингующими, транспортом и милицией.

На других центральных улицах города пробки создают колонны из десятков автобусов, приехавших из других городов. Сегодня – очередной митинг оппозиции, а он, конечно, не может обойтись без митинга коалиции. И те, и другие опять провели масштабную мобилизацию.

Дмитрий Стаховский