Украина осталась без парламента?

Достаточно много сомнений посеяли депутаты от коалиции с момента объявления фракцией БЮТ о выходе из Верховной Рады. Вскоре к бютовцам присоединились и нашеукраинцы. Коалицианты еще активнее и чаще начали говорить о пиар акции, блефе, о невозможности для оппозиции сложить свои депутатские полномочия и правовой коллизии.

Валентин Матвеев (КПУ): “Коллеги из БЮТ блефуют с написанием заявлений о досрочном прекращении депутатских полномочий... Процедура досрочного сложения полномочий предусматривает личное написание каждым из них заявления, которое должно быть передано руководством парламента на рассмотрение профильного комитета (по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины)”. По словам нардепа, каждое такое заявление после рассмотрения на комитете голосуется отдельно в сессионном зале: “Это уже дело Верховной Рады Украины, определяться через голосование – удовлетворять это заявление, или нет”.

Раиса Богатирева, ПР: “Не соберут они сегодня 150 человек. Сейчас внутри и “Нашей Украины”, и БЮТ есть очень принципиальные разногласия относительно тактики, которую предложили им лидеры”.

Петр Симоненко, КПУ: “Все равно будет более чем 226 депутатов, парламент сможет работать”.

Александр Мороз, СПУ: «Самих заявлений (от депутатов) ни я не видел, ни в Секретариате ВР их нет, и я не думаю, что они там появятся».

Коалиция, очевидно, лишь публично не хочет верить в такое “нахальство” со стороны оппозиционных депутатов. Вот уже и слухи пошли о том, что достаточно много оппозиционеров отказываются писать заявления. Однако сегодня, после проведения съездов “Нашей Украины” и Блока Тимошенко стало известно, что якобы более чем 150 депутатских заявлений о выходе из соответствующих фракций (НУ и БЮТ вместе взятых) было положено в секретариаты обеих политических сил. Депутаты, которые покидают Раду, говорят о беспочвенности слухов.

Олег Ляшко, БЮТ: “Уже вечером в среду было 89 заявлений членов фракции БЮТ о выходе из нее. После съезда БЮТ, когда было исключено 17 изменников, которые перебежали в коалицию, были поданы соответствующие документы в ЦИК, чтобы исключить этих людей из кандидатов и лишить остальных членов фракции депутатских мандатов. Слухи о том, что некоторые депутаты БЮТ отказываются подавать заявления о выходе из фракции, неправдивые. Я уверен: подадут все. Всех, кого могла купить коалиция, она уже купила. Относительно неоднозначных оценок юридической стороны ситуации – их дают люди не знакомые с ситуацией или такие, что вводят в заблуждение. Заявления Валентина Матвеева (депутата от КПУ), который рассказывает, что Рада по каждому заявлению должна голосовать, не отвечают действительности. Господин Матвеев путает разные заявления. Одно дело, если депутат должен сложить депутатские полномочия – так, он должен написать заявление, которое потом голосует ВР. Если же, как в нашем случае, пишется заявление о выходе из фракции, действует другая норма Конституции, которая предусматривает: полномочия депутата, который выходит из фракции, по решению съезда прекращаются. И на основании этого же решения съезда ЦИК выносит соответствующее постановление. Ввиду продажности Конституционного суда и некоторых его коррумпированных судей, у нас нет уверенности, что его решение будет объективно, потому пошли гарантированным на 200% путем. Не сомневайтесь, по меньшей мере 150 депутатов покинут Раду”.

Ксения Ляпина, “Наша Украина”: “Сегодня почти все депутаты уже написали соответствующие заявления, и количество заявлений об увольнении вместе с депутатами БЮТ составляет больше чем 150. Были разные замечания, депутаты пытались понять, что является рисками, но после анализа ситуации на съезде все его участники написали заявления о выходе из фракции. Не написали отсутствующие депутаты, но они поддержали это решение и, я знаю, готовы написать заявления. Понятно, что риски остаются. Но мы решили идти на них”.

Владимир Полохало, БЮТ: “Я уже написал заявление. Относительно коллег по фракции, за всех не скажу, но ни один из собравшихся съезде не отказался это сделать. Возможно, кто-то найдется... Но я таких не знаю. Никто – ни в кулуарах, ни на съезде или заседании фракции – не имеет сомнений относительно целесообразности такого шага. Как кто-то – не исключаю, что 1–2 таких найдутся – но это погоды не делает. Фракция имеет в этом вопросе консолидированную, четкую, рациональную позицию. В соответствии с законодательством, съезд имел право исключить из избирательного списка (речь идет о списке к выборам-2006) всех кандидатов, которые не прошли в Раду. Начиная с егодняшнего дня в списке БЮТ нет имен кандидатов, начиная со 130-го... Де-факто и де-юре уже нет тех депутатов, которые могли бы заполнить зал Верховной Рады после выхода из фракции нынешних. Следовательно, если мы говорим о пропорциональной избирательной системе, о том, как формируются списки (а это делает съезд партии), сегодня никто – ни ЦИК, ни коалиция – не может заставить этих людей, что теперь находятся вне списка, стать депутатами. Идея о роспуске Рады таким способом возникла еще во время создания “антикризисной” коалиции. Но тогда была бы проблема со стороны “Нашей Украины”. Сегодня же это было безукоризненно осуществлено с тактической и правовой точки зрения. Де-факто, отныне Верховная Рада не существует как государственный институт. Де-юре – это уже вопрос технический. Сегодня же председатель ЦИК должен получить документы о том, что мы написали заявления о выходе из фракций, и что у нас (депутатов БЮТ и НУ) нет преемников. Следовательно, отвечу на аргументы “регионалов”, которые говорят “их заменят другие”: этих “других” уже не существует. И нет ни одной юридической коллизии! А Верховная Рада не может существовать, если нет конституционного большинства – 300 голосов. Сегодня никаким способом его нельзя образовать. И не просто за миллион – за сотни миллионов долларов! Если коалиция захочет и этот вопрос обжаловать в Конституционном суде, он никоим образом не сможет заполнить 129 депутатских кресел, которые принадлежали БЮТ. Решение КС ничего не сможет изменить. Следовательно, после сегодняшнего съезда ВР не просто нелегитимна (повторюсь – де-факто), она является нелегальной. Заседание Рады с 20 апреля можно считать подпольными, а коалиция превратится в подпольщиков”.

Конституционный судья в отставке (попросил не называть его имени): “Право депутата – освободиться по собственному желанию, но освобождение должна проголосовать Верховная Рада, которая, судя по всему, не будет этого делать. Осуществить озвученный оппозицией вариант исключения депутатов из фракций оппозиции ничего не мешает – депутаты могут спокойно это провести. Возможен еще один вариант. Депутаты, которых не будут увольнять, могут устроиться на работу и работать (формально) по совместительству. Тогда нарушается принцип несовместимости депутатства с другой оплачиваемой работой, через 20 дней ВР – хочет или не хочет – обязана лишить такого депутата полномочий. И Рада не может этого не сделать – Конституция обязывает”.

Дмитрий Стаховский