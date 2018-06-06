Кернес: В Харькове отрабатываются схемы будущих парламентских выборов

Ни я, ни мой соперник не могли рассчитывать на доверие большинства харьковчан… На сегодня нет ни одного решения суда, которое бы зафиксировало и признало нарушения на выборах...

На наши вопросы ответил и.о. городского головы Харькова Геннадий Кернес

Геннадий Адольфович, Харьковская городская избирательная комиссия огласила, что утвержден протокол по выборам мэра. Объявлено, что вы получили перевес в 0,63% голосов. Это, по-вашему, победа?

Победа, которая достается в тяжелой борьбе, всегда более значима. Уверен: те харьковчане, которые голосовали за меня, и те – что за моего соперника Арсена Авакова, руководствовались одной целью – чтобы Харьков становился лучшим городом. Я намерен последовательно продолжать реализацию начатых программ, которые сегодня дают возможность Харькову занять одно из первых мест по показателям в Украине.

И насколько тяжелой для вас оказалась избирательная кампания?

Достаточно сказать, что, во-первых, мне пришлось обойтись без отпуска. Во-вторых, мы готовили город к зиме, что очень ответственно, и выполняли многие другие городские программы. В целом это большие перегрузки. Но сегодня я работаю в команде единомышленников и профессионалов, что помогло мне справиться и с избирательной кампанией. Считаю выборы в местные органы власти нашей общей победой.

Результаты выборов подтвердили ваши ожидания?

Думаю, любой вступающий в борьбу человек верит в свою победу. Конечно, скептики и сторонники Авакова еще долго будут сомневаться в объективности результатов. Хотя, по-моему, гораздо важнее другое. Ни я, ни мой соперник в принципе не могли рассчитывать на доверие большинства харьковчан, потому что это невозможно при вхождении в первую каденцию. До сих пор я только исполнял обязанности городского головы и вышел к людям с просьбой о доверии. А потому намерен работать в интересах каждого харьковчанина, не обращая внимание ни на какие кривотолки. Свою победу я принимаю как аванс.

Получили ли вы уже поздравления от известных людей, кроме господина Добкина?

Для меня важны не поздравления, а уверенность в том, что дело делается правильно. Анализ событий недавнего времени показывает, что зрелые люди никогда не спешат с выводами. Поспешность, с которой мой главный конкурент провозгласил себя городским головой, моим сторонникам не свойственна. Мы не торопились с заявлениями о победе, а дождались оглашения официального постановления городской территориальной комиссии.

А с Арсением Аваковым в последние три дня вы общались?

Я общался с приближенными к Авакову народными депутатами Украины, с депутатами горсовета и кандидатами в депутаты от «Батькивщины». Мы с губернатором Михаилом Добкиным предложили им конструктивную совместную работу в интересах харьковчан. Но, к сожалению, не встретили понимания. Выбранная Аваковым тактика ведения кампании, построенная на негативном изображении Добкина и Кернеса всеми доступными ему средствами, остается неизменной. Вспомним, что длительное время подотчетные ему СМИ нагнетали депрессивное настроение сообщениями о чуть ли не вредительских действиях губернатора и секретаря горсовета.

Понятное дело, что у нас с Добкиным всегда была программа действий, реализацию которой мы публично обсуждали, признавая свои ошибки и находя пути их устранения. Но в нашей работе имелись и позитивные показатели, которые совершенно не признавались нашими соперниками. Они были заняты только подготовкой почвы для своей победы на выборах.

После голосования в сущности ничего не изменилось. Продолжается информационная война, громада вводится в заблуждение.

Господин Кернес, многие прогнозировали в Харькове большую битву на выборах? Вы согласны с этой оценкой?

Да, я тоже читал, что ожидается битва богатырей, Пересвета и Челубея. Но это заблуждение. Сталкиваются разные подходы, разные программы, соревнуются разные команды. Я утверждаю, что сегодня мы собрали самую профессиональную команду. Нами задействован весь спектр возможностей депутатского корпуса, харьковского городского головы, областного совета, губернатора, Кабинета министров.

Наши же оппоненты, я уверен, преследуют меркантильные интересы определенного клана. Уверен, что харьковчане со временем разберутся и дадут адекватную оценку происходящим процессам. Мы по-прежнему готовы обеспечивать результативный ход преобразований в городе и надеемся оправдать доверие харьковчан.

Вы удовлетворены итогами выборов в целом?

Очевидно, что эти выборы подтвердили последовательность убеждений и симпатий харьковчан. Из 100 депутатов горсовета прошлого созыва от Партии регионов было 54, а сейчас ПР имеет 45 депутатов по мажоритарным округам, а по партийному списку - 24, что в совокупности составляет 69. То есть мы получаем на 15 мандатов больше и увеличиваем свое представительство в горсовете. Плюс мы сохраняем за собой должность Харьковского городского головы.

А в общем скажу, что сегодня к Харькову и некоторым другим городам Украины не случайно приковано всеобщее внимание. Отрабатываются некие схемы будущих парламентских выборов. А формирования местных органов власти рассматривается как платформа и ресурс для поддержки кандидатов тех или иных политических сил на парламентских выборах.

Чем объясняете рекордно низкую активность избирателей?

Наша команда намерена серьезно проанализировать ситуацию. По прогнозам социологов, показатель явки ожидался на уровне 65-68%, то есть выше, чем на президентских выборах. Уникальность этих выборов в их автономности от выборов в Верховную Раду. Кроме того, они проходили по новой смешанной системе. Все это должно было бы вызвать повышенный интерес избирателей. А получилось наоборот. Думаю, отрицательную роль сыграл фактор недостаточности времени, отведенного на эту кампанию.

По-вашему, нарушения на выборах не повлияли на их результат?

Будучи юристом по образованию, я могу говорить только языком закона. На сегодня нет ни одного решения суда, которое бы зафиксировало и признало эти нарушения. После скандала с бюллетенями прокуратура провела экспертизу, в ходе которой было установлено, что это технический брак. Разговоры о перегоревшем компьютере были спровоцированы заангажированной прессой, ухватившейся за факт временного выхода из строя принтера. Ситуация была немедленно использована с провокационной целью. Мол, как только Аваков уменьшил разрыв, сразу поломался компьютер.

Теперь о человеческом факторе. Конечно, люди очень устали. Справедливы нарекания, касающиеся организации процесса выборов. Но ошибка ошибке рознь. И не надо из выборов делать шоу.

О фальсификациях же мы не можем говорить до тех пор, пока не будет юридически установлен их факт. И никакие эмоции тут неуместны.

Многое говорят о необходимости пересчета голосов. Господин Аваков обратился в суд с просьбой запретить оглашать результаты выборов…

Понимаете, все это не интересно даже обсуждать. Очередные эмоции. Я не склонен подвергаться эмоциям и демонстрировать нетерпимость. Это не мой метод. Если суд решит, что есть законные основания для пересчета голосов, я, конечно, подчинюсь действующему законодательству. В своих действиях намерен руководствоваться исключительно установленными фактами.

А в общем, я так понимаю, мы входим в судебную стадию выборов. То есть ситуация такова, что сейчас мы будем продолжать отстаивать интересы харьковчан в суде.

Трудно будет руководить городом, жители которого так пассивно и апатично избирают власть? Да еще с таким мизерным перевесом, если верить объявленным данным…

Зачем сегодня говорить о том, что было вчера? Давайте смотреть в завтрашний день. Так или иначе, харьковчане выбор сделали. А возглавивший город должен думать о настоящем и о будущем.

Чего, по-вашему, харьковчане больше всего ожидают от власти?

Однозначно харьковчане хотят, чтобы власть стала доступной. Конечно, они вправе требовать более оперативного и эффективного реагирования на те вопросы, которые ставят пред властью…

Харьковчане ожидают модернизации и усовершенствования взаимоотношений с властью. Ликвидировав райсоветы, мы предусматривали более эффективную модель управления городом.

И, конечно, люди ожидают от власти укрепления финансовой и ресурсной базы, возрождения предприятий, внедрения новой экономической модели, увеличения доходной части городского бюджета и наращивания рабочих мест. На всех этих направлениях мы настроены эффективно работать.

Намерены ли вы делать какие-то перестановки в вашей команде? Укреплять ее?

Конечно. Кадровый вопрос – один из основных. Расставить профессионалов на ответственные должности не так легко, как может показаться. Сегодня я уже начинаю думать, кто конкретно может возглавить какие направления с учетом уже сложившихся в предыдущую каденцию подходов.

Как в этой связи вы относитесь к инициативе Добкина предложить сотрудничество Авакову?

Михаил Добкин и на должности мэра, и на должности губернатора призывал и призывает всех работать в интересах возрождения Харькова и региона. Я его в этом целиком поддерживаю. Соответственно, и от себя говорю, что оппозиции в городском совете быть не может. Могут быть представители разных политических сил, что не должно мешать решению вопросов жизнеобеспечения. Необходимо полностью исключить демагогию, лозунги, партийную пропаганду и популизм ради совместных прагматических действий. Мы говорим: любить Харьков – значит работать для людей.

А как вы прокомментируете выдвижение коммунистами своего кандидата на пост мэра? Это же мог быть ваш электорат…

Я уже разговаривал с Аллой Александровной Александровской, поблагодарил ее за участие в выборах, предложил ей сотрудничество. У нас уже имеется пример совместной работы с представителями КПУ в период каденции 5-го созыва. Ожидаю взаимопонимания.

Владимир Кравченко