Канадская пресса: Канаду беспокоит друг, который делает очень неправильные шаги

Визит премьер-министра Канады дал четкий сигнал о том, что его страна обеспокоена нарушениями прав человека в Украине, пророссийской ориентацией и растущим сосредоточением власти в руках Януковича. The Edmonton Journal: КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕВЕРС ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ, НО ПРИ ЯНУКОВИЧЕ ЭТОТ ВОПРОС ДАЖЕ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

Визит премьер-министра Стивена Харпера в Украину на этой неделе дал четкий сигнал о том, что Канада обеспокоена последними событиями в украинской политике, в частности нарушениями прав человека, пророссийской ориентацией и растущим сосредоточением власти в руках президента Украины Виктора Януковича.

Занимая такую четкую позицию, Харпер дистанциировался от позиции стран Евросоюза, явно обеспокоенного прежде всего стабильностью в регионе и теплыми отношениями с Россией. Мотивацией ЕС, очевидно, является потребность в надежном импорте российской нефти и газа, который часто перерывался во время правления предшественника Януковича, Виктора Ющенко.

Канадский премьер-министр казался более уверенным во время визита во Львов на второй день своей поездки, чем во время официальных встреч в Киеве. На последних он обращался на русском языке к украинскому премьер-министру Николаю Азарову. Во время эмоциональных посещений мемориала Голодомора 1932-1933 годов Харпер вспомнил ужасы этого события без использования слова «геноцид». Янукович, видимо, почувствовав облегчение, признал масштабность голода, но назвал его преступлением, которое также коснулось России, Беларуси и Казахстана. Словом, украинский лидер повторил точку зрения, которую регулярно выражает руководство России.

Во Львове, однако, Харпер мог быть откровеннее. В столице Западной Украины мало расположения к правительству Януковича. Премьер-министр посетил тех, кто непосредственно пострадал от наступления власти, в том числе историка Руслана Забилого, сотрудника Службы безопасности Украины, которого задержали во время поездки из Львова в Киев. Его допрашивали на протяжении около 14 часов и обвинили в передаче секретной информации третьему лицу: как сообщается, речь шла о документах, связанных с украинским диссидентским движением 1960-х годов.

Забилый работает в Лонцкой тюрьме (музее. – Перев.), которая в настоящее время находится в собственности СБУ, а когда-то использовалась как НКВД, так и нацистской Германией во время Второй мировой войны. Историки мира подписали письмо протеста против задержания Забилого и намерения СБУ возбудить против него уголовное дело.

Харпер также встретился с Борисом Гудзяком, ректором Украинского католического университета Львова, к которому также обратилась СБУ в мае прошлого года и предупредила, что студенты, участвующие в акциях протеста против правительства, будут преследоваться. В своем выступлении в этом университете Харпер описывал голод 1932-1933 годов как геноцид.

Влияние его визита в Украину тяжело определить. Он получил немного рекламы в украинских СМИ, почти исключительно в Интернете. Однако в Канаде был позитивный отклик украинской общины, которая выразила свою обеспокоенность в связи с последними событиями в Украине. Канадские украинцы, в отличие от американских коллег, которые протестовали против визита Януковича в Нью-Йорке в прошлом месяце и отказались от встречи с ним, по-прежнему критически относятся к новому украинскому правительству, но сохраняют диалог.

Янукович в публичных заявлениях утверждает, что стремится к демократическим реформам и открыт для консультаций. Его комментариям вторит американский аналитик Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета, который отмечает, что Янукович «реагирует на критику» и «осознает потенциал общества, получившего урок Оранжевой революции». Доминик Арель, председатель Центра украинских исследований в университете Оттавы, утверждает, что непонятно, в каком направлении Янукович повернет в будущем, допуская, что пророссийское направление является вполне вероятным.

Однако в целом признаки не очень обещающие. 1 октября Конституционный суд Украины аннулировал политическую реформу 2004 года, а это значит, что страна вернулась в статус президентской республики, в которой президент определяет кандидатуры премьер-министра и министров. Теоретически есть определенная логика в отмене поправок 2004 года, которые были результатом закулисного соглашения, заключенного, чтобы предотвратить кровопролитие во время Оранжевой революции и оставить Ющенко с недостаточными полномочиями.

И все же возвращение к Конституции 1996 года значит, что Янукович получил огромные полномочия. Кроме того, такой основополагающий конституционный реверс должен сопровождаться новыми президентскими выборами, но о такой возможности в Украине Януковича даже вопрос не поднимается. Муниципальные выборы, назначенные на эти выходные, аналогично были тщательным образом спроектированы, чтобы обеспечить победу правящей Партии регионов.

Украинский аналитик Николай Рябчук ссылается на то, что он называет «кагэбизацией» общества, с мощным СБУ и Кабинетом, где доминируют те, кого можно неучтиво назвать «Донецкой мафией», которая меняет правила, когда ей это нужно, и укрощает средства массовой информации. Янукович утверждает, что открыт для реформ и поддерживает евроатлантические структуры, но отбросил членство в НАТО, вместо этого принял предлагаемое обновление Черноморского флота России.

Кроме того, мировоззрение части его команды – в первую очередь Азарова и министра образования Дмитрия Табачника – ближе к советскому, чем к демократическому менталитету. Пламенный Табачник, в частности, не считает западную часть регионом Украины и отрицает, что Голодомор был геноцидом.

Таким образом, можно надеяться, что Украина услышала гласный и понятный месидж Канады. Это было проявление беспокойства о еще недавно близком друге, который, кажется, действительно предпринимает некоторые очень неправильные шаги.

Winnipeg Free Press: ЯНУКОВИЧ ГОРДО ПРОДОЛЖАЕТ СТАЛИНСКУЮ ЛИНИЮ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ ГОЛОДОМОРА Украинский президент Виктор Янукович уклонился от обсуждения, когда премьер-министр Канады Стивен Харпер воспользовался случаем во время своего визита в Украину и поднял тему Голодомора.

Это был один из крупнейших геноцидов 20-го века. Не менее 10 миллионов украинцев умерли от голода и болезней в результате просчитанной политики советского диктатора Иосифа Сталина. Многие западные левые продолжают отрицать, что этот геноцид имел место, а многие россияне остаются непримиримыми в своей защите ужасной тирании Сталина.

Господин Янукович гордо стоит среди них.

Как неперестроенный коммунист советского стиля он утверждает, что голод был вызван естественными событиями, которые задели весь Советский Союз, а не стал результатом сознательного решения Сталина уничтожить украинский народ.

После того, как Украина заявила о своей независимости от России в 1991 году, Канада была первой страной, которая признала эту декларацию.

Канада также была одной из первых стран, которая признала украинский Голодомор актом геноцида, и этим фактом все канадцы по праву могут гордиться.

Господин Янукович даже близко не был настолько откровенен, как господин Харпер, потому, возможно, он и решил не выступать вместе с ним.

Голод, сказал он позже, был «ужасным событием в истории украинского народа и в истории соседних народов», продолжая сталинскую линию: мол, голод был природным явлением, а не актом государственной политики.

Украинский голод нужно помнить как один из самых страшных актов геноцида в двадцатом веке, веке, который исполосован шрамами геноцидов.

Господин Харпер говорил об этом на текущей неделе. Они с господином Януковичом все же согласились облегчить передвижение молодых канадцев и украинцев между двумя странами.

Господин Харпер, однако, также напомнил канадцам и украинцам (а Канада – после Украины и России – является домом для самого большого украинского населения в мире) о более непосредственной угрозе.

Это тот факт, что после почти 20 лет независимости демократия в Украине остается нестабильной, а правительство Януковича ничего не делает, чтобы укрепить ее.

Канада и Украина имеют общие интересы в отрасли торговли и культурных связей, которые могут принести пользу обеим странам, но эти интересы могут процветать только между двумя демократиями, как объяснил господин Харпер.

С английского перевел Николай Писарчук