Неделя до выборов: «торжество демократии» на грани маразма

Местные выборы обещают быть веселыми. Вон, киевский губернатор обещает просто «праздник» - с музыкой и выступлениями художественных коллективов. Но так, чтобы никто, упаси Бог, не принял все это за агитацию… Впрочем, массовиков-затейников уже хватает. Не дожидаясь специально приглашенных песенников, в художественной самодеятельности азартно практикуется отечественный политикум.

Драма

Эта избирательная кампания, похоже, уже поставила рекорд по числу жалоб на притеснения, наезды, давление и другие несправедливости по отношению к участникам гонки. По спектру жалобщиков – так точно. Уж если Партия регионов сетует на организованные конкурентами из БЮТа включение в списки «мертвых душ», подкуп избирателей, незаконную агитацию и даже использование админресурса… Впрочем и остальные партии при власти недалеко ушли. Литвин жалуется, что на его однопартийцев давят власти на местах - заставляют «перейти в регионалы». Тигипко – что кандидатов от его политсилы незаконно снимают с регистрации, «вышибая» целые области. Коммунисты так и вовсе заявили, что в ответ на предвыборный «беспредел» Партии регионов могут развалить коалицию в парламенте. Что уж говорить об оппозиции, которой сам Бог велел накануне выборов надевать маску несправедливо обиженных? И по нескольку раз на дню апеллировать к мировой общественности с призывами «защитить демократию» и «не дать исказить выбор людей».

Дошло до того, что задерганный с двух сторон Европарламент отложил голосование за резолюцию по Украине на следующую сессию, которая запланирована на 10-11 ноября. «Это будет мудро с нашей стороны отложить голосование на следующую сессию», - заявил 21 октября, в день, на который первоначально назначали голосование, лидер европейских консерваторов Михал Томаш Каминськи. Мол, перед выборами соваться в украинскую кашу – себе дороже. Пускай старательно заламывающих руки бютовцев и регионалов кто-то другой теперь по углам разводит, в европарламенте дурных уже нет.

В ПР бурно обрадовались «победе непредвзятой точки зрения в стенах Европарламента» и выразили уверенность, что уж теперь-то Европа сможет «сформировать взвешенное, объективное мнение относительно демократических процессов в Украине». А в БЮТ начиная с пятницы об отложенной резолюции ЕП (которую еще в четверг называли не иначе как «последним китайским предупреждением власти») вообще не вспоминают, будто ее и в планах не было. Разумеется Тимошенко от заявлений о ее поддержке международными институтами не отказалась, но переключилась на упоминание других документов. Так, например, в интерпретации Юлии Владимировны решение ПАСЕ по ситуации в Украине «означает, что Янукович – персона нон-грата».

Комедия

Власть накануне выборов (какого бы цвета она ни была) традиционно ведет себя как студент в ночь перед экзаменом. Понятно, что решить за неделю или месяц проблемы, на которые не обращали внимания годами, принципиально невозможно. Но кто сказал, что власть не пытается?

Вот, президент в пятницу объявил о начале «системной борьбы с коррупцией» - «врагом украинского народа». Помимо традиционного обещания искоренять каленым железом Виктор Федорович озвучил новацию: «карманы, которые они пошили до пят, мы чикнем». Предлагаемые наперебой «хирургические варианты» вроде отрезать или ампутировать главу государства почему-то не устроили...

Нездоровое возбуждение прессы вызвали и высказывания Виктора Федоровича на встрече с губернаторами в четверг. С одной стороны: «есть случаи, когда представители власти вмешиваются в избирательный процесс», что, по мнению президента, просто недопустимо. С другой: «помните, что там, где, не дай Бог, будут нарушения или злоупотребления, я молниеносно отреагирую». Так вот. И вмешиваться нельзя, а не вмешаешься, и нарушения будут – добро если выговором отделаешься… А уж смысл требования: «мы знаем, что политики в канун выборов начинают включать возможные и невозможные скорости, чтобы набрать рейтинг, и вы должны создать им условия», лучше даже не пытаться понять, тем более связать его с предыдущим – об «активном невмешательстве». Сей мыслительный кульбит явно не для умов электората.

Азаров был менее оригинален, но и ему удалось кое-что продемонстрировать восхищенной публике. В частности, что украинский премьер понятия не имеет, откуда что берется. Николай Янович во вторник отправил КРУ проверять поликлиники на предмет наличия препаратов, необходимых для профилактики и лечения простудных заболеваний. Да еще и пригрозил «серьезными выводами» руководству тех, где запасов не найдут... Вот так буквально в двух предложениях уверенно доказать избирателю: ответственный за строительство «Украины для людей» глава правительства привык, что врач ему вручает таблетки вместе с рецептом, и знать не знает, что население покупает лекарства в аптеках (за деньги, между прочим) – это уметь надо!

На этом фоне за привычный пиар вроде участия в освящении храма, да хоть бы Литвина с депутатами, которые «отметились» последними – в субботу, уже и ругать как-то неудобно.

Однако в безусловные лидеры в номинации «Предвыборный шок» мощным рывком в пятницу вечером вышел замглавы Центризбиркома Андрей Магера. На встрече с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека он заявил, что теризбиркомы имеют право нарушать: после окончания сроков восстанавливать регистрацию кандидатов, которых несправедливо сняли с гонки. Чтобы не возникало «сомнение относительно отображения волеизъявления избирателей соответствующей территориальной общины», - пояснил свою позицию Магера. И все бы ничего. И справедливость, конечно же, должна быть восстановлена… Да вот беда, в своей рекомендации глава ЦИК сослался не на норму закона, и не на разъяснение ЦИК, а на… «свое глубокое убеждение» относительно того, как надо действовать в подобных случаях. Интересно, будет ли он с тем же запалом отстаивать свое убеждение и в суде, куда могут потащить тех членов избиркомов, что рискнут последовать его рекомендациям? Или перед наблюдателями, если они сочтут подобные расхождения достаточным основанием для непризнания выборов?

Трагедия

Кстати о непризнании выборов. Именно этим (в своем или международном исполнении) сегодня политики пугают друг друга и Украину, очевидно подразумевая, что это и станет самым большим ужасом для страны. Разумеется наряду с «массовыми фальсификациями», «искажением воли избирателей», «угрозой демократии», «национальной катастрофой», «предательством своего народа» и так далее в том же духе. Понятно, что ни один из политиков не станет честно признаваться, что единственная и неповторимая цель власти на местных выборах – обеспечить условия для беспрепятственного продвижения везде по стране любого своего проекта. А очередная оппозиция стремится создать «зоны сопротивления» очередному антинародному режиму, чтобы сколь душа желает совать палки в колеса и громко возмущаться очевидной неспособностью власти справиться с текущими проблемами.

Но уж извините господа политики, но с точки зрения ответственного за свою судьбу избирателя, самая большая трагедия, о которой ни разу не упомянул ни один из вас, - это очередные выборы без выбора. И дело не только, и не столько в том, что чьих-то кандидатов снимают с регистрации, не давая людям возможности проголосовать за них. А в том, что все без исключения участники гонок в очередной раз пытаются накормить население продуктами политтехнологий, и заставить делать выбор не между программами развития, а из числа благозвучных ярлыков. О каком разумном выборе может идти речь, если голосовать предлагается за «стабильных», «нормальных», «сильных», «ответственных», «строителей», «защитников» и прочий политический ширпотреб. (Ах да, еще бывает попадаются «молодые лица в политике» или «новые», но это ситуации принципиально не меняет – «молодым» и «новым» себя считает любой украинский политический деятель младше 90, независимо от срока пребывания в высоких креслах) Такой выбор не может основываться на рациональном подходе, а только на эмоциях или на доверии к красивой обертке, а ее-то, как ни крути, чтобы вынуть товар, придется изорвать и выбросить.

31 октября Украина в очередной раз придет на массовую распродажу котов в мешках, успокаивая себя тем, что честные продавцы политических мифов обязательно предупредят неосмотрительных покупателей, если товар с гнильцой…

Елена Перегуда