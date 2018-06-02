Историк: Если бы ОУН победила, то ее политику восприняли бы и на Западе, и на Востоке Украины

В законе об украинском партизане подчеркивалось, что воин УПА – рыцарь и честный воин, который борется с любым оккупантом Украины. Это было главной задачей УПА...

На протяжении почти 50 лет ОУН и ее военная организация – УПА беспощадно преследовались советской властью. Никакие достижения Украинской армии в войне против немцев не принимались во внимание, за членами УПА крепко закрепилось определение "националисты", "фашисты", "убийцы". К сожалению, эта идеологическая линия активно поддерживается и нынешней властью.

На самом деле, немало людей и поныне мало знают об этой странице истории Украины. Для небольшого ликбеза обратимся к авторитетному ученому, доктору исторических наук Владимиру Сергийчуку.

Господин Сергийчук, считаете ли вы воинов УПА героями Украины? Конечно. Они боролись за независимую Украину.

А с какой целью формировались первые отряды УПА?

Организатор первых вооруженных отделов на Полесье – Тарас Бульба-Боровец. В своих трудах он отмечал, что первые восстания отделов будущей УПА устраивала основанная на Полесье в 1933 году революционная организация украинской демократической молодежи, разочарованная в "социализме на практике". С началом войны "Полесская Сечь" очистила Полесье от коммунистов и помогала населению организовать свою собственную администрацию, налаживать хозяйство и школы. В сентябре 1942 года командование УПА приняло закон украинского партизана. В нем подчеркивалось, что украинский партизан не бандит, а рыцарь и честный воин, который будет бороться с любым оккупантом Украины. Именно это было первоочередной задачей Украинской повстанческой армии.

Считали ли себя украинские повстанцы наследниками казачества? УПА была основана под влиянием казацкой идеи, которая ширилась среди возрожденного украинского войска. Повстанцы были уверены, что борются за те же идеи, за которые боролись запорожские казаки, – христианскую веру, жизнь и волю народа. УПА фактически стала второй Запорожской Сечью. Она переняла и продолжило суровые обычаи рыцарского оружия, дружбы до смерти, доблесть высшего взлета, любовь к родному народу и высокие христианские моральные добродетели. Украину они находили в человеке, семье, обществе, традициях прошлого и в воображаемом будущем. Кроме того, повстанцы вовлекли в сотрудничество и непосредственных наследников Сечи – кубанское казачество, призвав его к братству.

Какой была деятельность и планы идеологической ячейки УПА? Прежде всего, идеологи УПА пытались установить контакт с порабощенными народами, проживавшими на территории Украины. Готовя свои обращения к ним, идеологи УПА учитывали исторические особенности их развития, пытались напомнить о тех самых болезненных моментах в жизни той или иной нации, чтобы вызвать осознание необходимости борьбы. Не меньший вес руководители ОУН придавали привлечению к общему восстанию своих соседних народов, в первую очередь белорусов.

Там, где не было возможности разворачивать вооруженное подполье, ставилась задача вести националистическую пропаганду или проводить саботаж восстановления советской жизни. Распространялась "идея Украинской Национальной Революции под охраной нашего оружия".

Могла ли в случае своей победы ОУН объединить всю Украину? Да. ОУН была более консолидированной и дисциплинированной, чем наши демократы. Политику социальных преобразований, равноправия наций Украинского государства, которое проводилось на благо всех граждан, народ воспринял бы как на западе, так и на востоке. В ОУН, УПА украинцы приходили не только из УССР, но и с Кубани, Поволжья и других регионов украинского расселения.

Правда ли, что пытаясь дискредитировать советские войска, УПА убивала мирное население и подбрасывала фальшивые доказательства?

Такого не было. Напротив, так поступало НКВД. Но украинские повстанцы мирных жителей не убивали.

А какие достижения УПА в войне против немцев? За годы войны воины Украинской повстанческой армии уничтожили по меньшей мере 10 тыс. немцев. Эта цифра более-менее реальна, в отличие от того, что заявляли о своих достижениях советские партизаны. Писали, что уничтожили полмиллиона. А когда кинулись считать, то оказалось, что это, мягко говоря, не соответствует действительности.

Считаете ли вы, что УПА необходимо отмечать 9 мая вместе с ветеранами советских войск, как это практиковала предыдущая власть?

Это день скорби по жертвам войны. Этот праздник не принес Украине свободу, которой добивались воины УПА. Но, безусловно, в этот день нужно вспоминать всех погибших в этой бессмысленной войне.

Беседовала Руслана Ильченко, студентка КНУ им. Шевченко