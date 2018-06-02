Одна рука Кабмина голосует за счетчики, другая обеспечивает возможности для разворовывания

ВР приняла закон в первом чтении, которым предусматривается обязательное установление счетчиков газа до... 2018 года. Зачем так тянуть?.. Верховная Рада на этой неделе приняла в первом чтении закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Излишне, по-видимому повторять о необходимости ускорить процесс обязательного внедрения счетчиков газа, горячей и холодной воды, теплоносителя.

Потому, с одной стороны, можно приветствовать намерение правительства решить на законодательном уровне этот вопрос.

В то же время есть тут и некоторые замечания.

Очевидно, что именно отсутствие счетчиков дает возможность ежегодно списывать на население миллиарды кубов дешевого газа национальной добычи, которые в действительности оно не потребляет. По оценкам специалистов, в действительности население сжигает около 13 – 13,5 млрд. кубов. Тогда как по официальным данным эта цифра вроде бы достигает 18 млрд.

Учитывая, что на протяжении многих лет независимости газ населению продавался у четыре-пять раз дешевле, чем для коммерческих предприятий, разница оседала в бездонных карманах властей предержащих и бизнесменов. Понятно, что на этом правительственные чиновники совместно со всяческими дельцами, которые контролируют газораспределительные сети, смогли за годы независимости заработать полтора-два десятка миллиардов долларов. Учитывая это, срок внедрения обязательного использования счетчиков – а в законопроекте этот процесс предлагается завершить аж в 2018 году, - недопустимо затянут. При желании его можно завершить на протяжении одного, максимум двух лет. Иначе есть все основания считать, что нынешние власти предержащие, максимально заятгивая со счетчиками, стремятся положить в карман еще не один миллиард долларов народных денег.

Кстати, чувствуется некоторая несогласованность между теми, кто готовил уже принятый закон «О принципах функционирования рынка природного газа» и этот законопроект. Так, законом «О принципах функционирования…» предусмотрен раздел деятельности по снабжению газом и его транспортировки потребителям. Отмечено, что одно и то же предприятие не имеет права поставлять газ и транспортировать его потребителям. Между поставщиками газа должна быть конкуренция, и потребители должны иметь возможность покупать его у разных снабженческих структур. Очевидно, что ответственность за снабжение газом потребителей, у которых нет счетчиков газа, должны нести не поставщики, а газораспределительные предприятия, которые как раз и транспортируют его потребителям.

Определенное несовершенство уже принятого закона о рынке газа породило методологические и практические проблемы в подготовке законопроекта об обязательности счетчиков. Так, предусматривается, что ответственность за установление счетчиков возлагается на поставщиков газа. А если речь идет о юридических лицах и предпринимателях – физических лицах, то они устанавливают их за собственный счет.

Во-первых, в этом случае непонятно: кто является владельцем этих счетчиков – газоснабжающие предприятия или население, и во-вторых, такая разница указывает на попытку правительства перевести на частных поставщиков газа социальную функцию правительства.

Конечно, корректнее было бы предусмотреть, что физические лица должны установить счетчики за собственный счет. Кстати, значительная часть граждан это уже сделала. При этом никто не исключает возможности и целесообразности предоставления целевой бюджетной помощи бедным слоям, за счет которой счетчики могут быть установлены. Но в любом случае эти счетчики будут считаться собственностью физических лиц. В этом случае счетчики никоим образом не будут показывать завышенные объемы употребленного газа. Но именно с такой ситуацией граждане сталкиваются, когда, например, энергоснабженческие предприятия меняют электросчетчики, и те неожиданно начинают показывать рост энергопотребления на 20, 30 а кое-где и 50 процентов.

Процесс установки счетчиков (речь должна идти не только о газовых приборах учета газа), целесообразно стимулировать соответствующими налоговыми льготами.

Кстати, уже в далеком 1999 году на одной из конференций, что проводилась по инициативе нынешней «регионалки» госпожи Богословской, мне приходилось говорить именно об этом. И тогда эта госпожа отмечала уместность этих предложений. Интересно увидеть, будет ли защищать она во время второго чтения проекта Налогового кодекса эти налоговые новации. Или в традициях послушного пропрезидентского большинства будет отметать все разумные предложения оппозиционных депутатов?

Борис Кушнирук