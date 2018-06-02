Киевские власти набирают кредиты, чтобы заложить их в новые тарифы

Имущество и земля города могут пойти на погашение займа... Установят новые тарифы с обоснованием: нужно, мол, выплатить кредит... Деньги тратят как угодно, только не по назначению… Киевские власти опять ищут кредит. В этот раз им не хватает 800 миллионов гривен для погашения долга перед Киевводоканалом и Киевэнерго за разницу в тарифах. С таким заявлением на прошлой неделе выступил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Из долговой ямы за потребленный газ столица не может выкарабкаться в последние годы. В июле задолженность достигла 2,3 миллиардов гривен. Киевская власть ринулась на поиски кредиторов. И в начале сентября таки получила 1,5 миллиардов гривен от Сбербанка и “Укрэксимбанка”. “По самой низкой ставке в размере 12,75% со сроком погашения три года”, – сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Попов, добавив: “В этом году мы платим только процент по обслуживанию этого кредита. В следующем году начнем его погашение”.

Напомним, что в апреле 2009 года для возмещения долга перед Киевэнерго Киев взял кредит на сумму 900 миллионов гривен у коммерческих банков “Крещатик” и “Альфа-банк” под 21,5% годовых. Тогда столичная оппозиция обнародовала перечень имущества, которое предлагалось передать под залог, – а это почти все коммунальные помещения: столичные театры, музеи, здание Академии искусств Украины, Академии муниципального управления, а также помещения научно-исследовательских учреждений НАНУ, МИД, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства труда и социальной политики, Министерства финансов, Центрального отдела регистрации браков г. Киева и тому подобное. Кстати, кредит был выдан на 2 года, и его срок истекает весной 2011-го.

Недавно Киевсовет разрешил столичному метрополитену взять новый кредит на 125 миллионов гривен сроком на один год. Киевский метрополитен получил разрешение от депутатов на передачу в залог имущества, в частности, речь идет о 165 вагонах подвижного состава, остаточная стоимость которых составляет 190662 456, 44 грн. Как отмечается в объяснительной записке, необходимость принятия этого решения связана с необходимостью реструктурировать долг метрополитена по кредитному соглашению с “Альфа-банком” (речь идет о 100 млн. грн. кредитных средств, взятых в сентябре 2006 года).

Рассчитываться за газ кредитами и векселями – разве это по-столичному? Как эти кредиты ударят по кошелькам рядовых киевлян? Как вернуть Киеву способность самостоятельно платить за потребленные энергоресурсы? Можно ли обойтись без ссуд? С такими вопросами мы обратились к экспертам.

Александр Сергиенко, директор Института города: ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ ГОРОДА МОГУТ ПОЙТИ НА ПОГАШЕНИЕ ССУДЫ Эти кредиты отразятся на муниципальных услугах. Недостаточно будет выделяться средств из бюджета на здравоохранение, образование, ремонт дорог, строительство и тому подобное.

Летом в этом году собиралась коллегия КГГА, на которой прежний начальник финуправления заявил, что долги нужно срочно реструктуризировать, иначе это угрожает дефолтом в 2011-2012 годах, когда нужно будет возвращать значительную сумму. Это было заявлено даже еще до того, как город взял кредит в 1,5 миллиарда, чтобы рассчитаться с Киевэнерго.

Проблема в том, что уровень тарифов все равно не покрывает так называемые экономически обоснованные расходы. То есть эти долги будут появляться постоянно и дальше будут нарастать. Весной погасили кредит перед Киевэнерго, а летом этого года долг опять появился. Так и будет продолжаться. Это бесконечный процесс высасывания денег из города.

Фактическим хозяином Киевэнерго не является киевская община, а его хозяин заинтересован в постоянной прибыли. Как это будет происходить – за счет ли поступления налогов, за счет ли получения кредитов – ему просто безразлично. Ему главное получить деньги.

Сейчас распространяется информация – не за что, мол, покупать мазут для ТЭЦ на зиму. Поэтому будет идти речь о новом кредите. А кто и как будет отдавать его – непонятно. Это все может закончиться тем, что все более менее пригодное для продажи имущество города и земля пойдут в расчет за кредит, как это уже неоднократно делалось.

В 2008 году Киев выполнил бюджет на 72%, в 2009-м – на 63,5%. В 2010 году, по моим оценкам, будет 75-78%. За 8 месяцев не дотянули даже до 50%. При таких суммах поступлений говорить о разделе доходов можно достаточно условно. Не хватает на необходимое, на защищенные статьи бюджета.

В соответствии с законодательством, если городской совет устанавливает тарифы ниже экономически обоснованных, он обязан покрыть разницу. Всю жизнь это делалось, пока не пришел Леня Космос.

Есть очень прозрачный индикатор соответствия тарифов платежеспособности населения – уровень задолженности населения. Всегда, когда происходит повышение тарифов, наблюдается прыжок задолженности. Сейчас она постоянно растет. И в тех областях, где уровень тарифов выше, уровень задолженности тоже больше.

Это антисоциальная политика.

Сейчас люди, которые пришли в киевскую власть, по большому счету, чихать хотели на Киев. Если бы они были избраны киевлянами или хотя бы были коренными жителями Киева, то чувствовали бы определенную ответственность. Но они назначены сверху и отвечают только перед своим руководством. Разве у них болит голова – как отдавать тот кредит?

Владимир Лановой, экс-вице-премьер-министр, депутат Киевсовета: УСТАНОВЯТ НОВЫЕ ТАРИФЫ С ОБОСНОВАНИЕМ: НУЖНО, МОЛ, ПЛАТИТЬ КРЕДИТ В Киеве долги за кредиты включаются в новые тарифы. Через несколько месяцев или полгода нам предложат новые тарифы с обоснованием, что, мол, нужно платить кредит. Нигде в мире такого нет. Это Советский Союз.

Эту электроэнергию отпускают неизвестно кому, создают закрытые схемы, крадут тепло и электроэнергию с ТЭЦ. Так у нас никогда не остановится процесс искусственного роста тарифов. Это черная дыра, которая затягивает все деньги. Нам никто не расскажет, что там происходит между Киевэнерго и Нефтегазом. Это полностью закрытые структуры. Там огромные взятки.

Приведу такой пример. Европейский банк давал Киеву то 50 миллионов, то 150 миллионов на модернизацию коммунальных систем. Никто ничего не сделал, деньги неизвестно где, но в 2008–2009 годах включают в тарифы расходы по возвращению этого кредита... Это наглость, здесь нет экономики.

Когда кто-то берет кредит, то разрабатывает бизнес-план, сколько он будет получать доходов, может ли его вернуть, оплатить проценты и т.д. Если эти деньги тратятся на модернизацию, которая приведет к экономии в системе, а экономия будет использоваться для погашения кредита, то это оправданный кредит. А кредиты на погашение долгов в принципе не оправданы.

Представьте, вы взяли заем для того, чтобы рассчитаться за квартиру. В следующем месяце где вы возьмете заем?

Это негласный способ создавать предпосылки для будущего повышения тарифов.

Борис Кушнирук, экономист: 21,5% ГОДОВЫХ – ЭТО СОСТОЯНИЕ БАНКРОТА, КОТОРЫЙ БЕРЕТ ССУДУ НА ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ Киев живет последние годы не по доходам. А еще учитывая, сколько команда нашего мэра (уже можно сказать бывшего, хотя формально он остается председателем) разворовала, то понятно, что денег катастрофически не хватало. Потому брали кредит, чтобы закрыть эти дыры.

Есть такой показатель, как перечисление из городского бюджета в государственный. Киев - один из доноров центрального бюджета, в отличие от большинства регионов, которые, напротив, являются потребителями средств. И от политики правительства зависит, как много этих средств отбирается. Учитывая, что сейчас Киев контролирует команда, представляющая нынешнюю власть, то, скорее всего, они не дадут городу оказаться в ситуации, когда вообще нечем будет рассчитываться. Понятно, есть надежда на определенную помощь от правительства. Она может быть как в виде дополнительных трансферов, так и в виде снижения отюора средств в государственный бюджет.

21,5% годовых – бесспорно, нельзя назвать удачной ссудой, это очень высокий процент. Это состояние банкрота, который берет на любых условиях. Это отражало катастрофическое состояние в Киеве в прошлом году. Не исключаю, что здесь может речь идти об определенной форме расхищения бюджетных средств. Я не помню, проводил ли город тендер на привлечение кредитов. Если бы они проводили его, то условия были бы более благоприятными. 12,75% – это, понятно, более приличный вариант. Хотя и такая сумма для города является проблемой.

Проблема не в самих кредитах. Проблема в том, как они используются. А они идут на латание дыр. Если бы деньги направлялись на наведение порядка в сетях, если бы выдавали средства домам на ремонт, а не тем самым ЖКХ, в которых половина денег разворовывается, можно было бы отремонтировать кучу лифтов или установить счетчики на тепло и горячую воду, которые бы давали возможность не переплачивать гражданам за тепло. Счетчики на горячую воду власти не хотят устанавливать, потому что в этом случае проиграло бы Киевэнерго. Ведь если температура воды меньше 40 градусов, счетчик не будет насчитывать плату.

Анна Ященко