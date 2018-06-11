Эксперт: Решение КС зависит от того, признает ли он, что парламент осуществил ревизию волеизъявления

На вопросы УНИАН ответил председатель правления центра прикладных и политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

Владимир Вячеславович, в ситуации вокруг досрочных выборов мы видим сплошную истерику в высших эшелонах власти, особенно в парламенте… Складывается впечатление, что, скажем, Мороз будет сопротивляться волеизъявлению, даже если политическое решение будет согласовано и принято всеми сторонами…

Если говорить так радикально и не очень дипломатично, то элементы политической истерики мы видим не только в зале парламента, иногда они звучат и в заявлениях работников Секретариата Президента. На нервах играют и те, и другие. Нужно снизить политическую температуру и заняться разрешением кризиса. У Мороза есть проблема личных и партийно-политических интересов. В случае досрочных выборов он рискует потерять пост спикера. И сейчас он главный субъект, незаинтересованный в выборах. Но если будет принципиальный политический компромисс относительно возможности проведения досрочных выборов, то будет решаться вопрос детализации условий, уговоров Мороза, поисков внутреннего компромисса внутри коалиции и правовых форм проведения выборов. Проводить выборы вне границ правового поля очень опасно для перспективы, для становления в Украине верховенства права.

Отдельные эксперты предполагают провести выборы в Верховную Раду, в местные советы и президентские одновременно, но с перерывом в два-три месяца. Зачем вообще привязывать парламентские выборы к президентским?

Я принципиальный противник одновременного проведения президентских и парламентских выборов.

Это может привести к обострению кризиса, ведь на кону будет вся полнота власти – и парламентская, и правительственная, и президентская. Повторится ситуация 2004 года, но в более сложных проявлениях, будут попытки вмешательства в этот процесс, нарушения при подсчете результатов голосования.

Относительно того, зачем привязывать президентские выборы к парламентским... Когда назревает кризис, то вопрос ставится очень остро: Президент фактически не признает парламент, и возникают сомнения в легитимности Президента. И не дай Бог, завтра пойдут заявления о непризнании со стороны местных советов или Президента, или коалиции – ведь это уже тенденция к расколу страны. В этих условиях, если имеются сомнения в легитимности институтов власти, то следует обновить их и дать им второй мандат легитимности. Но проблема проведения президентских выборов остается. Если будет решение Конституционного Суда относительно неконституционности указа Президента, то это в общем-то уже основание для проведения досрочных президентских выборов.

Я же являюсь сторонником проведения только досрочных парламентских выборов. Однако, по моему мнению, они должны пройти позже – с учетом всех правовых процедур и проведением соответствующих решений через Верховную Раду. Если это не удастся и кризис продолжится, то у нас просто не останется другого выхода, как обновить и институт Президента, и институт Верховной Рады. Но это план максимум – на случай обострения кризиса.

Проведение же местных выборов уместно в том случае, если будут внесены изменения в Конституцию относительно распределения полномочий между местными советами и местными администрациями.

Все юристы, специализирующиеся на конституционном праве, в один голос говорят, что ни сейчас, ни после вероятных досрочных выборов мы не снимем проблему конституционного и политического кризиса, пока не «отремонтируем» разбалансированную Конституцию, принятую под давлением экс-Президента Кучмы… Однако мнения насчет того, как это сделать, у разных политических сил очень расходятся…

Знаете, я не сторонник Леонида Даниловича, но региональную политику – целостности и территориального единства Украины – он проводил намного эффективнее, чем Виктор Ющенко или Виктор Янукович. На интересы Украины он работал более продуктивно, хотя не всегда демократично.

Разные высказываются мнения на предмет того, что делать, если стороны не слышат друг друга. Есть проблема моральных авторитетов, доверия, в частности, к политическим партиям… Но, тем не менее, люди потом идут и голосуют за конкретную политическую силу. Так и в нашем случае, если предлагается разумная идея, к ней стоит прислушаться, независимо, от кого эта идея исходит.

Изменения в Конституцию должны предлагаться общей конституционной комиссией, которая будет включать представителей, экспертов от всех сторон.

Министры коалиции много раз повторяли, что нам нужна парламентская демократия, премьерская республика, а полномочия Президента нужно урезать. Говорили, не очень четко понимая, что в таких республиках Президент может распускать парламент, когда захочет…

Сейчас у Президента намного больше прав распускать парламент, чем во времена Кучмы. Кучма мог распустить Верховную Раду только в одном случае: если месяц не проводятся пленарные заседания. И он ни разу не рискнул пойти на это. Сейчас основания для досрочных выборов расширены.

Однако право распускать парламент ограничено. И поэтому есть конфликт между буквой и духом Конституции. И тут уже Конституционный Суд должен решать, насколько корректно действует Президент. Он мог считать себя загнанным в глухой угол – мол, у него не было другого выхода, кроме как прекратить полномочия Верховной Рады. Но тут пусть решает суд – была ли такая ситуация или нет. Произвел ли парламент ревизию выборов или нет. Есть основания считать, что такая ревизия имела место. Когда люди находились в оппозиционных фракциях и при этом пытались вступить в коалицию, – это нарушение духа и буквы, вполне конкретных статей Конституции.

Конституционный Суд может признать: в данной ситуации Президент превысил свои полномочия, но в этом он был прав. И возникла ситуация, которая не регулируется в полной мере Конституцией. Далее могут быть рекомендации – скажем, в отношении изменений к Конституции и как выход из кризиса – проведение досрочных выборов.

Иначе кризис продолжится. Один политолог сказал, что есть политическая правда, а есть правовая. Одна – в основе буквы Конституции, другая – в основе ее духа и принципов. И их нельзя разрывать – дух и букву. Пусть они будут вместе...

Персоналии членов Конституционного Суда находятся под пристальным вниманием общественности. Пресса активно обсуждает, кто среди них может защищать интересы Президента, кто – коалиции. Обнаружили там вроде даже людей Медведчука...

Помните, чьей креатурой в свое время считался бывший председатель Верховного Суда Василий Маляренко? Креатурой Медведчука, но это не помешало суду принять судьбоносное решение 2004 года. Ожидая решения суда, мы должны исходить из «презумпции доверия» Конституционному суду.

Я думаю, что была допущена ошибка, когда определялась процедура формирования Конституционного Суда. Он формировался по политическому признаку. Я сторонник того, что при удачном разрешении кризиса нужно вносить изменения в закон о Конституционном Суде Украины, где четко обозначить требования, критерии и компетентность кандидатов в его члены.

Сейчас в чем проблема? Не в том, что одни судьи пропрезидентские, а другие пропарламентские. А в том, что некоторые судьи профессионально не всегда вытягивают на тот уровень, когда нужно толковать столь сложные и деликатные вещи, как соотношение буквы и духа Конституции. Таких специалистов мало. Но я думаю, что Конституционный Суд не будет действовать так прямо. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема доверия к ним. Это их первое решение, и если сейчас они его примут так, что возникнут подозрения, что это решение политически заангажировано, то на этом суде можно поставить крест. Но у них есть возможность найти единственное правильное политико-правовое решение, соломоново решение.

Когда по-Вашему будут проведены досрочные выборы?

Возможная дата выборов – конец июня. Более реалистичная – осень.

Записала Маша Мищенко