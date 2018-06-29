Людмила Янукович вышла в люди (фоторепортаж)

Людмила Янукович вышла в люди (фоторепортаж)

12:58, 09 октября 2010
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На фестиваль «Звезды мирового балета» первую леди Украины сопровождали мэр Мариуполя и начальник горуправления милиции… Супруга президента села в зрительском зале среди прочей публики, держа сумочку на коленях…

17-й ежегодный фестиваль «Звезды мирового балета» в Мариуполе посетила первая леди Украины Людмила Янукович.

Людмила Янукович, мер Мариуполя Юрий Хотлубей и первый заместитель мэра Геннадий Митрофанов

Людмила Александровна присутствовала как зритель на каждом из 17 ежегодных выступлений фестиваля «Звезды мирового балета», напомнил журналистам организатор фестиваля, народный артист Украины, известный танцор и постановщик Вадим Писарев: «С того самого первого раза, когда помощь в проведении выступления оказал действующий на тот момент губернатор Донецкой области Виктор Янукович».

Супруга Президента Украины Виктора Януковича Людмила и мер Мариуполя Юрий Хотлубей

Пресса почему-то ожидала увидеть среди сопровождающих Людмилу Янукович и ее супруга – президента Украины (Виктор Янукович 7 и 8 октября был во Франции с официальными визитом), и Рината Ахметова, и донецкого губернатора Анатолия Близнюка... не говоря уже о председателе облсовета и мэре Донецка.

Однако на фестивале супругу президента появилась в обществе мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, начальника мариупольского горуправления милиции Михаила Узуна, ректора Мариупольского Гуманитарного Университета Константина Балабанова и редактора газеты «Приазовский рабочий», пишет сайт Надо.ua

Людмила Янукович сидела в зрительском зале среди прочей публики, держа сумочку на коленях.

Давали «Белоснежку и семь гномов» в исполнении донецких и норвежских танцоров.

Писарев жаловался прессе на дороговизну. Мол, пуанты – с точки зрения обывателя вещь пустяковая, но они «воспитывают ногу танцора. Они должны быть качественными. А хорошие пуанты стоят 190 евро за пару…» И на украинских танцовщиков: «это только японские танцовщики с самого утра уже полностью готовы к занятиям у станка, нашим же балеринам нужна специальная программа для того, чтобы проснуться», - цитирует Писарева сайт города Мариуполя.

Складывалось впечатление, что единственное, что безоговорочно устраивает организатора балетного фестиваля, - это публика. В Мариуполе, заявил Писарев, «есть особая интеллигенция. Это те зрители, которые не будут аплодировать просто так, из уважения. Они аплодируют тогда, когда это действительно заслуженно».

Супруга Виктора Януковича общением с прессой не злоупотребляла, зато в антракте охотно раздавала детям автографы.

Анна Ткаченко

Фото Николая Рябченко /УНИАН исайта Мариуполя

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