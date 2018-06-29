Людмила Янукович вышла в люди (фоторепортаж)

17-й ежегодный фестиваль «Звезды мирового балета» в Мариуполе посетила первая леди Украины Людмила Янукович.

Людмила Александровна присутствовала как зритель на каждом из 17 ежегодных выступлений фестиваля «Звезды мирового балета», напомнил журналистам организатор фестиваля, народный артист Украины, известный танцор и постановщик Вадим Писарев: «С того самого первого раза, когда помощь в проведении выступления оказал действующий на тот момент губернатор Донецкой области Виктор Янукович».

Пресса почему-то ожидала увидеть среди сопровождающих Людмилу Янукович и ее супруга – президента Украины (Виктор Янукович 7 и 8 октября был во Франции с официальными визитом), и Рината Ахметова, и донецкого губернатора Анатолия Близнюка... не говоря уже о председателе облсовета и мэре Донецка.

Однако на фестивале супругу президента появилась в обществе мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, начальника мариупольского горуправления милиции Михаила Узуна, ректора Мариупольского Гуманитарного Университета Константина Балабанова и редактора газеты «Приазовский рабочий», пишет сайт Надо.ua.

Людмила Янукович сидела в зрительском зале среди прочей публики, держа сумочку на коленях.

Давали «Белоснежку и семь гномов» в исполнении донецких и норвежских танцоров.

Писарев жаловался прессе на дороговизну. Мол, пуанты – с точки зрения обывателя вещь пустяковая, но они «воспитывают ногу танцора. Они должны быть качественными. А хорошие пуанты стоят 190 евро за пару…» И на украинских танцовщиков: «это только японские танцовщики с самого утра уже полностью готовы к занятиям у станка, нашим же балеринам нужна специальная программа для того, чтобы проснуться», - цитирует Писарева сайт города Мариуполя.

Складывалось впечатление, что единственное, что безоговорочно устраивает организатора балетного фестиваля, - это публика. В Мариуполе, заявил Писарев, «есть особая интеллигенция. Это те зрители, которые не будут аплодировать просто так, из уважения. Они аплодируют тогда, когда это действительно заслуженно».

Супруга Виктора Януковича общением с прессой не злоупотребляла, зато в антракте охотно раздавала детям автографы.

Анна Ткаченко

Фото Николая Рябченко /УНИАН исайта Мариуполя