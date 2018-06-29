Лужков и кадровая зачистка по-российски

Отставка Лужкова естественно вписалась в общую цепь событий, происходивших в РФ... За полгода из российской политики ушли президент Татарстана Шаймиев и президент Башкортостана Рахимов…

Громкая отставка мэра Москвы Юрия Лужкова всколыхнула мировую общественность. Во всяком случае, ту её политически активную часть, которая по роду своей деятельности интересуется ситуацией в России.

В многочисленных публикациях в прессе и в Интернете, в телерепортажах и в выпусках новостей, анализирующих падение московского «столпа», миру явлены потаённые углы сложного и сильно коррумпированного хозяйства Лужкова и его семьи. Раскрыты нюансы нараставших (что отмечено) сложностей во взаимоотношениях градоначальника с президентом Медведевым. Особое внимание уделено обсуждению того, знал ли заранее и одобрил ли решение Медведева премьер-министр Путин, а также исследованию взаимоотношений российских дуумвиров между собой и опального мэра – с «Единой Россией»…

Всё это очень интересно, а иногда даже поучительно. Но при этом абсолютное большинство исследователей упорно (иногда кажется – даже нарочито) обходит молчанием немаловажный факт. Дело в том, что отставка Лужкова, вне зависимости от всех вышеперечисленных нюансов, очень естественно вписалась в общую цепь событий, происходивших в Российской Федерации.

Заслуги перед Родиной и связи с террористами

За какие-то полгода из российской политики ушли президент Татарстана Минтимер Шаймиев и президент Башкортостана Муртаза Рахимов. В начале сентября публично объявил об отказе выдвигаться на очередной срок президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов (его полномочия истекают 24 октября с.г.) и, в подтверждение серьёзности своего заявления, уже провёл через Народный Хурал Калмыкии утверждение предложенного Медведевым преемника (Алексей Орлов, бывший постпред Калмыкии при президенте РФ).

Могут возразить: эти-то согласились уйти добровольно! Ну да, добровольно. Как первые три жены брачного афериста, скончавшиеся от того, что «покушали грибочков» - в отличие от четвёртой, выбросившейся из окна. Потому что грибочков кушать не захотела, как разъяснил следователю безутешный вдовец.

Первым – ещё в марте – от дел отошёл Минтимер Шарипович Шаймиев. Спокойно, чинно-благородно, провожаемый торжественно-благодарственными репортажами и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (I и II степени у него уже были).

А вот его башкирский коллега поначалу, по-видимому, не разобрался в ситуации и «грибочков кушать не захотел». Тут-то и приоткрылся слегка «вид на грибницу». Когда Муртаза Рахимов бросился судиться с газетами и телеканалами, с авторами вдруг пошедших валом разоблачительных репортажей и публикаций, грянула тяжелая артиллерия. В главном российском «неофициальном официозе» - в программе «Воскресное время» ОРТ («Первый канал») вышел репортаж с неуклюжим наименованием «В Башкирии власти для сохранения возможностей личного обогащения готовы идти на любые меры». Завершался полный разоблачений материал и вовсе патетически: «Уголовное дело и связь с террористами для президента Рахимова – не повод увольнять верного соратника. Похоже, для того чтобы сохранить власть, окружение Рахимова готово пойти на любые меры, даже если они противоречат закону».

Поскольку под «связью с террористами» имелось в виду не более и не менее, как поездка одного из сотрудников Рахимова с дарами к самому Шамилю Басаеву, то вопрос был только один: предстанут ли виновные перед судом, или погибнут «при попытке к бегству». По сообщению «РБК daily», Муртаза Губайдуллович в надежде на аудиенцию несколько часов просидел в приемной Путина. Но встреча так и не состоялась. Разговаривать ему пришлось с главой администрации президента Нарышкиным. Правда, долго, несколько часов. Через несколько дней глава Башкирии официально объявил, что уходит в отставку. Совершенно добровольно.

И тут же сразу все его кошмары закончились. Остались лишь почёт, уважение и никаких террористов, а только орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — «за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Совершенно очевидно, что с начала года Медведев и Путин проводили системную административно-политическую «зачистку» региональных вождей, некогда тесно связанных с избирательным блоком «Отечество – вся Россия», пытавшимся в далёком 1999 году конкурировать с пропутинским «Единством».

Конечно, любопытно было бы узнать, почему «дуумвират» инспирировал радикальную ротацию «несменяемых кадров» именно сейчас. Некоторые причины лежат на поверхности: во-первых, мировой экономический кризис далеко ещё не закончен и вопрос управляемости и контроля над финансовыми и прочими «потоками» стоит достаточно остро. Во-вторых, к началу года, когда прошла первая волна кризиса, как раз и возникла возможность провести «чистку» с минимальным риском. Как «смену коней» после «переправы» - и в предвидении «переправ» грядущих.

Наконец, в-третьих, вполне вероятно, что некоторые аспекты поведения региональных «столпов власти» в кризисных 2008-2009 гг. как раз и вызвали острое желание эти самые «столпы» сменить. В любом случае, опора на структуры Лужкова, Рахимова и т.д. должна была после кризиса вызывать опасения. Не потому, что там всё (судя по разоблачительным материалам телевидения и прессы) слишком уж замешано на криминале, коррупции, а то и на обычной уголовщине, а просто потому, что они, эти структуры – именно «лужковские», «рахимовские», и т.д. А не «свои».

Лужков не хотел уходить

Ещё один столь же очевидный, но принципиально важный момент заключается в следующем: Медведев и Путин вовсе не стремились в данном случае использовать «чистку» в качестве наглядно-показательной порки и демонстрации «борьбы с коррупцией», как это происходит достаточно регулярно при ротации менее знаковых фигур. Напротив, скандалов старались избегать. И, в общем, понятно почему. Разоблачительные материалы относительно фигур, владевших своими «уделами» без малого по два десятилетия, вызывают далеко не однозначную реакцию. Если первая мысль средневзвешенного избирателя (зрителя, читателя, слушателя) после вала разоблачений о Рахимове (а о Лужкове – так настоящего цунами) наводит на мысль - «Куда же смотрят ФСБ, прокуратура и правительство с президентом!», то уже вторая: «И куда же они смотрели все эти годы?!»

Поэтому, повторюсь, громких скандалов старались избегать. И, помимо орденов разных степеней и прочих почётных знаков внимания, всем отставникам были, надо полагать, даны и различные гарантии.

В частности, Кирсану Илюмжинову поспособствовали в сохранении должности президента ФИДЕ (на конгрессе в Ханты-Мансийске 29 сентября, что выглядело не слишком красиво, поскольку противостоял ему в этот раз не какой-то иностранный миллиардер-дилетант, а сам Анатолий Карпов).

Лужкову, как утверждают, до последнего момента делались компромиссные предложения разной степени привлекательности и лестности. Но мэр решил бороться, явно не учитывая ни реальной расстановки сил, ни сложившихся к сентябрю обстоятельств. Дело в том, что, вероятно, с учётом упрямого характера Юрия Михайловича, почва для его отставки готовилась заранее. Сильно заранее. Понятно, что с сентябрьско-октябрьскими «выбросами» ничего не сравнится, но всё-таки… В течение года телеканалы «Первый», «НТВ», «Россия-24» и др., не говоря уже о прессе и Интернете, не оставляли без внимания ни сносы в российской столице исторических и архитектурных памятников, ни выселения людей («Речник» и др.), и всякий раз отмечали юридическую сомнительность или даже незаконность очередного акта вандализма. И прозрачно-препрозрачно «намекали» на коррупционную составляющую всех этих безобразий. Было заведено (ещё до отставки!), как радостно рапортует теперь российская прокуратура, более двух десятков уголовных дел, в которых фигурируют чиновники городской власти…

Дело в том, что чиновный беспредел, скульптурно-архитектурные безумства Юрия Михайловича и странным образом накопленное состояние его супруги – всё это не было такими уж «тайнами за семью печатями». Информационная война не добавляла знание, но меняла отношение: со снисходительного на раздражённое.

Недаром Муртаза Рахимов, к которому обратились за комментарием после указа об отрешении Лужкова от должности, меланхолично констатировал: «Сейчас погоду делает телевидение. После того, что по телевидению показывают, работать очень сложно. Видя такое дело, может быть, следовало бы Юрию Михайловичу написать заявление и попрощаться по-товарищески, выпить шампанского и отдыхать».

Но мэр, как сказано, решил бороться. Избранный способ борьбы сыграл самую роковую роль. Информационная перепалка могла ещё, вероятно, длиться и длиться, если бы «дуумвиры» сохраняли надежду избежать громкого скандала. Но в начале сентября в различных СМИ (даже в украинских) вдруг стали появляться материалы, суть которых сводилась к тому, что все атаки на Лужкова являются отражением конфликта между Медведевым и Путиным.

20 сентября эту же мысль по «Скайпу» из Австрии в специальном интервью журналу The New Times («Новое время», Москва) озвучила сама Елена Батурина: «Кто все-таки заявит себя на роль президента в 2012 году — этот вопрос открыт. И есть люди в администрации президента, которые опасаются, что мэр при приближении выборов может занять позицию не президента Медведева, а премьера Путина»…

Что именно этот пассаж стал последней каплей, - признают, кажется, все обозреватели. Но дело тут, по всей видимости, не в том, что «Лужков, озабоченный продлением своих полномочий в июле 2012 года, попытался расколоть тандем Путина – Медведева и использовать близость к премьер-министру, чтобы подорвать позиции президента» (Le Figaro). И не в том, что «Елена Батурина совершила страшный грех – создалось впечатление, что она публично вбивает клин между Медведевым и Путиным» (The Financial Times).

Всё объяснимо гораздо проще. Демарш Батуриной продемонстрировал уверенность мэрской четы в том, что ставка на раскол тандема рано или поздно сработает и грозовые тучи, в конце концов, развеются. Это означало, что склонить Лужкова к чинно-благородному расставанию не удастся никак, и, следовательно, затягивание процесса лишь выставит «дуумвиров» в двусмысленном и, пожалуй, даже в смешном виде. Ну и решили не затягивать.

Многие уверены, что раскол и противоречия тандема имеют место. Но неизвестно, чтобы кто-то сумел с пользой для себя это использовать. Пока что были только пострадавшие.

Любопытно, что в первый год медведевского президентства во всевозможных «паркетных» репортажах и выпусках теленовостей «дуумвиры» практически никогда не попадали в один кадр, даже если заведомо присутствовали оба – надо полагать, во избежание визуального позиционирования «начальник - подчинённый». Это правило освещения официальных мероприятий российской власти сохраняется до сих пор, хотя уже и не так строго.

Одно из первых, если не самое первое, торжественное нарушение установленного порядка и появление на российских каналах спецрепортажа «премьер-министр Путин докладывает президенту Медведеву» было посвящено отношениям с Украиной: Путин театрально докладывал Медведеву о первых залпах «газовой войны» 2009 года…

Валерий Зайцев, специально для УНИАН