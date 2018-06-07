Владимир Огрызко: В Кремле больше всего боятся, чтобы хохол не зажил лучше

Неужели ЕС захочет «ассоциироваться» с «достижениями» нынешней власти?.. Россия стремится спасаться за счет Украины... Вернувшись к власти, мы отменим все антиукраинские законы...

Экс-министр иностранных дел, а с недавних пор член партии “Наша Украина», Владимир Огрызко ответил на вопросы УНИАН.

НЕУЖЕЛИ ЕС ЗАХОЧЕТ «АССОЦИИРОВАТЬСЯ» С ТАКИМИ «ДОСТИЖЕНИЯМИ» ЯНУКОВИЧА?

Господин Огрызко, Виктор Янукович якобы не отказывается от европейского курса, говорит, что нынешняя власть стремится к безвизовому режиму, вступлению в ЕС. Удастся ли Януковичу, по вашему мнению, сделать то, что не удалось Виктору Ющенко?

Я бы не говорил так: «что не удалось Ющенко». Виктор Ющенко как раз заложил тот курс на евроинтеграцию, который сегодня якобы продолжается. Я на этом настаивал и буду настаивать. На протяжении его президентства мы начали делать первые реальные шаги на пути евроинтеграции. Что-то мы не успели – это другой вопрос, он зависит больше не от политиков, а от практиков – как у нас проходят реформы, каким образом адаптируем свое законодательство к европейскому и тысяча других моментов. Но могу утверждать, что политики и дипломаты выполнили свою работу на 95%. Вы знаете, что первая часть Соглашения об ассоциации готова, за исключением двух вещей – дискуссионным остается вопрос о перспективе вступления в ЕС и времени предоставления Украине безвизового режима.

Мы добились начала переговоров о безвизовом режиме. Теперь опять же все зависит от того, как быстро мы сможем выполнить в Украине все требования ЕС, чтобы Украина получила этот безвизовый режим.

Поэтому сказать, что Виктор Ющенко ничего не делал, – будет абсолютно неправильно. Повторяю, было сделано очень многое, а нынешняя власть «продолжает» предыдущий интеграционный курс, правда лишь на словах, к величайшему сожалению. Потому что, скорее всего, Соглашение об ассоциации в ноябре этого года подписано не будет. Причина в том, что до сих пор не найден компромисс по второй – экономической части, а именно относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. И это очень обидно, потому что чем скорее мы адаптируемся к европейскому экономическому пространству, тем быстрее мы поднимем уровень собственной экономики. Пока я не увидел успехов в деятельности сегодняшней команды по этим вопросам. Хотя буду первым, кто поздравит нынешних руководителей, если такое соглашение будет подписано. Потому что это нужно Украине.

Но очень обидно, потому что то, что делается, что наблюдаем сейчас, отдаляет нас от евроинтеграции, вредит национальным интересам Украины.

А что именно делается?

Давайте возьмем политические вопросы. При сегодняшних действиях власти у меня большое сомнение, что удержится то, о чем договорились раньше. Потому что если на каждой встрече с западными лидерами нынешнему президенту Украины четко и ясно говорят о проблемах со свободой СМИ, с избирательными проблемами, с судебным «беспределом» и тому подобное, то я не думаю, что ЕС может рассматривать серьезно Украину как асоциированного члена. Неужели они захотят «ассоциироваться» с такими «достижениями»? Они просто не принадлежат к европейским ценностям.

Одно дело – говорить о чем-то, а другое – делать. И если говорится одно, а делается другое, то в итоге у европейских партнеров возникнет большое сомнение относительно наших перспектив.

Поддерживаете ли вы контакты с европейскими институциями? Как они воспринимают Украину сегодня?

Все зависит от нас. Если наконец начнется реальная работа, не декларации, а практические шаги по реформированию нашей экономики и нашей политической системы, вот тогда восприятие и политика к нам изменится.

А пока это похоже на гадание на кофейной гуще: нам осталось полгода до Соглашения об ассоциации, два месяца или год? Европейские партнеры готовы нам помогать, но реформы за нас они не будут делать, потому что это только наши проблемы. Мы должны принять те законы, которые нужны для реформ и неуклонно их выполнять. Не ЕС идет к нам, а мы идем к ним.

Наконец после долгой работы, которая была основана еще Виктором Ющенко, недавно Украина стала членом Энергетической хартии. Да, это очень важный шаг, но он является лишь одним из многих, которые нужно сделать.

А что кулуарно говорят ваши европейские друзья о нашей сегодняшней внешней политике?

Я общаюсь с дипломатами, а они люди деликатные, поэтому не привыкли давать прямолинейных оценок. Однако они серьезно встревожены откровенным креном нашей внешней политики в российскую сторону, нашими новейшими „заимствованиями” оттуда в виде цензуры и других достижений „управляемой демократии”. Если вы вспомните предыдущие годы, то вопрос о правах человека вообще исчез с повестки дня наших отношений с европейцами и ими никогда не поднимался. Сегодня к этому вопросу опять вернулись. Не говорю уже о так называемой внеблоковости. Для многих западных дипломатов это было шоком. Они просто не понимают, как можно вести внешнюю политику в чужих интересах, себе во вред.

НИКАКОГО «РУССКОГО МИРА» НЕ БУДЕТ

Часто создается впечатление, что России таки удается строить «единый российский мир»...

Это, как говорят, крик утопающего, последний шанс каким-то образом спастись. Потому что то, что происходит в демографическом, экономическом плане в России, свидетельствует об одном – там очень встревожены перспективой той части российского населения, которое себя относит к славянскому. Посмотрите, сколько в России уже сегодня есть мусульман, посмотрите на динамику развития экономических отношений с восточными соседями России, и вы увидите, если брать тенденцию на десятилетия вперед, то она для них является не просто угрожающей, а катастрофической.

Помните недавние заявления отдельных российских депутатов Госдумы о том, что, мол, давайте создадим общее государство «Россия – Украина – Беларусь» с центром в Киеве? Это и является реакцией на неутешительные прогнозы, которые делают не только западные аналитики, но и российские. Это попытка решить свои проблемы опять, как это уже неоднократно бывало в истории России, за счет других, в первую очередь своих соседей.

Но все это несбыточные мечты и фантазии Кремля. Потому что история много чего и на очень кровавых примерах научила и украинцев, и белорусов. Поэтому никакого «русского мира» не будет. Это очередная теория, которая никогда не станет практикой.

Однако теперь мы являемся объектом их очередного идеологического наступления. У России нет другого выхода, как спасаться за счет Украины. А наша сегодняшняя власть является удобным инструментом Кремля в этом наступлении. Оппозиция, в том числе и „Наша Украина”, решительно будут противостоять этим планам.

В УКРАИНЕ УКРАИНЦЕВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРОДНЫХ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Такие люди, как Колесниченко – это лицо Партии регионов? Он выступает с заявлениями от имени этой партии, и никто из его однопартийцев не пытается это лицо остановить.

Думаю, таких, как он, остановит украинский народ. И это не высокопарные слова!

Знаете, есть вещи, которые не размениваются. Родной язык никогда не может быть предметом торга. Все-таки в Украине украинцев больше, чем этих безродных товарищей, поэтому, убежден, их слово – не последнее. И не они будут определять, что будет происходить с украинцами в Украине.

В связи с этим мне больше всего жаль наших детей, которые сегодня учатся в школах. Потому что это издевательство именно над ними. Вернувшись к власти, мы как можно скорее отменим все эти антиукраинские, украинофобские законы. Потому что мы живем в своем государстве и будем защищать свой, украинский язык. Заложниками сегодняшних языковых провокаторов станут дети. Кстати „Наша Украина” начинает активную кампанию противодействия властным украинопожирателям, мы призовем общественность к активным действиям. Так просто это дело оппозиция не оставит.

Относительно этого товарища. Я не берусь комментировать, что происходит внутри другой партии. Думаю, он просто является представителем наиболее маргинальной части в Партии регионов, для которых украинофобство просто средство существования. Такие „деятели”, я уверен, вредят самим „регионалам”.

НИКАКОЙ ТОРГОВЛИ «НАШЕЙ УКРАИНОЙ» НЕ БУДЕТ

Вы вступили в «Нашу Украину». Многих такой шаг несколько удивил, НУ в таком составе, в частности, имею в виду, Веру Ульянченко, у которой репутация не из лучших, трудно будет спасти...

Скажу так, надежда умирает последней, поэтому те люди, которые вступили сегодня в «Нашу Украину», сделали это сознательно. На съезде я уже говорил, что не гонюсь за должностями.

Мы действительно хотим попробовать изменить ту атмосферу, которая сложилась за последнее время в партии. Хотим честно говорить с людьми, хотим слушать, слышать и реагировать. Собственно это то, чего в партии не хватало. Меня удивляло, почему после поражения Виктора Ющенко на выборах, партия не собралась. Лидер партии проиграл, а партия не реагирует.

Партия должна была сделать выводы, отреагировать мгновенно. На мой взгляд, это свидетельствовало о том, что в руководстве не все было в порядке. Сегодня в партии есть несколько новых лиц, новые люди, которые попробуют такую ситуацию изменить. К этим людям принадлежу и я. Я пришел абсолютно с искренними стремлениями приобщиться к работе. У меня нет фюрерских амбиций, мне просто хочется, чтобы в Украине сформировалась действительно идеологическая политическая структура, которая будет иметь четкие идеологические ориентиры.

Например, для меня близкими и понятными являются идеи правоцентризма, либеральной, свободной экономики, партии, которая будет отстаивать украинские национальные интересы. Вот это то, что мне с моими новыми коллегами и рядовыми членами партии хотелось бы возобновить. Я бы не хотел, чтобы что-то делалось под фамилии, потому что сегодня фамилии одни, а завтра другие. Именно с идеологией нужно идти к людям.

Кто-то сказал, что проигрыш на президентских выборах – всего лишь эпизод в жизни партии...

Если и согласиться с таким тезисом, то это очень грустный эпизод. В европейской практике, а мы действительно хотим сделать европейскую партию, это повод сразу, на второй день, подать в отставку. Не хочу повторяться, но определенные выводы уже сделаны. Не могу сказать, что они всеобъемлющи, потому что есть еще много вещей, которые нужно будет реально менять и в организации, и в структуре, и главное – в реальной работе с людьми. Следующие месяцы покажут, на правильном ли мы пути.

Не кажется ли вам, что Вера Ивановна, Виктор Андреевич должны были бы просто уйти из партии?

Я бы не хотел это все переводить на персоналии, хотя, конечно, движут всем конкретные лица. Однако сейчас речь о другом. У меня, например, нет надлежащего опыта внутрипартийной работы. А те, кто в партии уже долгое время, его имеют. Так что, от всего отказываться? А если поставить вопрос по-другому: они что, ничего для партии не делали? Тогда как она стала была правящей?

Легко давать оценки, работать тяжело. Согласен, не все удалось. Но это не причина для огульных выводов. Каждый может принести пользу. Если каждый партиец будет делать какую-то практическую работу, то зачем их вот так отрезать.

Говорят, что нынешние лидеры НУ, так сказать, «приторговывают» партией.

Я об этом не знаю. Но убежден, что такого нет и не будет. Никаких торгов не будет, потому что те, кто пришли, в частности я, не будут разменными монетами.

ТИМОШЕНКО НЕ ХВАТИЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ И УМЕНИЯ ПРОСТО ТЯНУТЬ СВОЙ ПЛУГ

Не думаете ли вы, что Виктору Андреевичу стоит прекратить хоть сейчас ругать Тимошенко?..

Мы могли бы иметь сегодня другое государство, если бы госпожа Тимошенко умерила свои политические аппетиты и понимала конечную цель украинского политического развития.

К сожалению, ей не хватило политической мудрости и дальновидности, умения просто тянуть свой плуг.

Произошло то, что произошло, на ней сегодня серьезная политическая ответственность за те проблемы, которые имеем сейчас. Кое-кто говорит, что, возможно, и не нужно сегодня уже об этом говорить. Как по мне, то нужно, чтобы всем наконец стало ясно, что можно делать, а что – нет..

Относительно моего личного мнения, то «Батькивщина» – это типичная левая, социал-демократическая партия, в которой социалистические тенденции выпирают так, что даже не нужно брать лупу. В то же время она в Европейской народной партии. Такая политическая всеядность и приводит к тому, что имеем.

Какими новыми лозунгами будете брать людей, с чем придете к ним после всего?

Будем идти к людям с теми темами, которые для них являются самыми главными. Это будет подсказывать именно жизнь.

Например, сейчас будет приниматься Налоговый кодекс. По-видимому, вынесут на обсуждение эту, так называемую, политреформу, после решения КС. Вопрос о языках. То есть это те вещи, которые волнуют каждого, и мы не можем на это не реагировать.

Вместе с тем мы должны быть оппозицией европейского типа. То, что будет разумно, выгодно украинскому народу, будем поддерживать. Что нет – будем отбрасывать, будем предлагать свои решения. Правда, и власть должна быть европейской и слышать оппозицию. А что имеем сегодня? Оппозицию просто душат. Конечно, не будем молчать относительно ЧФ, вопросов безопасности, протестовать против закона о языках, против нового, золотоординского типа правления, которое «регионалы» хотят навязать Украине. И с этим мы будем идти к людям. Скоро „Наша Украина” примет обновленную программу, где и будут даны ответы на вопросы, которые волнуют общество.

Не кажется ли вам, что победить сегодняшнюю власть можно лишь объединившись всей оппозиции?

Это очевидно. Думаю, нам нужно, по меньшей мере на первом этапе, координировать свою деятельность. Если будет речь идти о тех острых темах, которые мы обсуждали, то почему бы не объединиться нескольким идеологически родственным оппозиционным партиям?

Единственное, против чего мы выступаем, так это против приватизации права на оппозиционное лидерство.

То есть с Юлей Тимошенко на одну площадку вы пока не выйдете?

Я бы не стал говорить от имени всей партии, такое решение будет приниматься на соответствующих форумах. Скажу от себя, что в случаях, когда будут совпадать наши позиции, я лично за то, чтобы мы выходили вместе.

МНЕ ПО-ДРУЖЕСКИ ЖАЛЬ МОИХ ДРУЗЕЙ-ДИПЛОМАТОВ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ОДНО, А ВЫНУЖДЕНЫ ДЕЛАТЬ ДРУГОЕ

Нет ли у вас впечатления, что ваших коллег-дипломатов опускают некоторыми указаниями? Например, ситуация с послом Украины в США, когда он был вынужден звонить диаспоре и прощупывать почву, что нужно сделать, чтобы украинцы США не устроили митинг во время приезда президента Украины...

Вспоминаю начало этого десятилетия, и, к сожалению, можно провести много параллелей.

В душе я остаюсь дипломатом, поэтому мне по-дружески жаль моих коллег, которые вынуждены думать одно, а делать другое.

В КРЕМЛЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯТСЯ, ЧТОБЫ «ХОХОЛ» НЕ ЗАЖИЛ ЛУЧШЕ

Юрий Андрухович предлагает дать возможность отсоединиться Крыму и Донбассу, если у них будет такое желание...

Позвольте, я пошучу: разве что для того, чтобы вторая часть страны быстро присоединилась к ЕС и поднялась, а эти регионы побежали вдогонку. Но это шутка.

Знаете, сегодня Россия уже ставит вопрос, что нам не нужно идти в Евросоюз.

Интересная, кстати, эволюция их позиции. Ведь еще 8-10 лет тому назад высшее руководство России даже против вступления Украины в НАТО не выступало, а вот теперь уже оно против вступления Украины и в ЕС.

Почему? Потому что боятся примера. Боятся, если Украина заживет намного лучше, чем они, то уже не смогут вешать лапшу своим гражданам, мол, только у нас хорошо. Мы же все это проходили во времена брежневизме и «расцвете» социализма. Когда все было «прекрасно», но почему-то в километровых очередях стояли за колбасой.

Больше всего боятся, чтобы «хохол» не зажил лучше. Потому как что же тогда делать с „русским миром?”

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ПРОСТО ИЗВРАТИЛА СОДЕРЖАНИЕ ХАРТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ

Знаете ли вы какой-то рецепт, как украинизировать эти регионы? Потому что до сих пор, как показала практика, то, что делал Виктор Андреевич, было неудачным. Или это априори невозможно?

Нет, это возможно. И это, безусловно, программа максимум, которую нужно делить на несколько подпрограмм. Их нужно реализовать спокойно, взвешенно и без принуждения. Чего не хватало, так это системности. Мало провозгласить правильный лозунг. Он должен быть обоснован организационно, финансово, кадрово и дальше по тексту.

Статистика говорит, что 75 процентов населения Украины идентифицируют себя как украинцев. Да, какая-то часть из них в силу тех или других обстоятельств не пользуется в быту украинским языком, но они этот язык а) понимают, бы) он для них не является чужым. То есть здесь огромный пласт для союзничества с этими украинцами. Так почему не дать этой прослойке спокойно, ненавязчиво сначала приобщаться, постепенно переходить, а затем и думать на украинском языке?

А относительно этнических россиян. Ну что может быть плохого в том, что люди, кроме своего родного, будут знать и государственный язык?!

Конечно, мы должны дать своим гражданам, скажем, украинским венграм, уроки родного языка, родной литературы и еще несколько предметов страноведенческого характера.

Сегодняшние руководители Украины просто извратили содержание Хартии региональных языков или языков меньшинств, на которую они очень часто ссылаются. Там же речь идет о языках, которые вымирают! Ну разве вымирает у нас русский язык или венгерский в Закарпатье? Да у нас украинский вымирает!.. Мы должны помогать языкам меньшинств, но не за счет языка титульной нации. Мы не будем гостями в собственном доме, как бы кому этого не хотелось.

Что сегодня может прибавить людям оптимизма?

То, что сегодняшняя ситуация не навсегда. Что есть в Украине силы, которые будут отстаивать украинскую независимость, язык, культуру. Украинцам просто нужно учиться объединяться. Тогда все антиукраинское поборем.

Уверен, что Украина в конце концов будет и украинской, и европейской.

Беседовала Оксана Климончук