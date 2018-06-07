Балога: если власть прибегнет к фальсификации выборов - это будет для нее крахом

Виктор Балога предрекает крах действующей власти, если она прибегнет к фальсификации местных выборов, и советует внимательно относиться к последним заявлениям Тимошенко

Лидер Единого Центра ответил на вопросы УНИАН

Некоторые оппозиционные силы, в частности БЮТ, уже заявили, что могут не признать результатов местных выборов. Видите ли вы предпосылки для подобных заявлений?

Это один из тех немногих случаев, когда к заявлениям БЮТ стоит отнестись внимательно. У этой политической силы, деликатно говоря, возникли организационные проблемы. И хотя во многих трудностях они сами виноваты, им еще и помогают извне. Естественно, БЮТ вынужден апеллировать к Европе, чтобы уберечь себя от новых расколов. Для этого и вытащили избирательную карту, дабы внутренние проблемы вписать в более широкий контекст соблюдения демократии и права, на что так чутко реагируют еврочиновники.

Единый Центр также обратился ко внешнему миру. Но мы не выставляли напоказ себя, любимых, а пригласили зарубежных наблюдателей. Точнее, сначала мы призвали к этому Президента Януковича, чтобы он направил официальные приглашения, от имени государства. Однако время шло, а ни Банковая, ни правительство, ни МИД не проявили желания, чтобы авторитетные международные структуры мониторили наши выборы. Тогда наша политическая сила самостоятельно обратилась в G-8, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, к соседним государствам о направлении своих представителей для контроля кампании. Надеемся, что кто-нибудь да и приедет. А в наших условиях и это уже неплохо.

Вообще, зарубежных наблюдателей нужно звать до тех пор, пока мир не признает: «О`кей, в Украине уже научились проводить выборы действительно честно!» Причем признает их такими после нескольких смен власти и политических элит. Отмечу: Европа не спешит снять мониторинг с Украины. Брюсселю не достаточно заверений, что выборы пройдут по правилам. 31 октября станет датой, от которой будет зависеть дальнейшее отношение мирового сообщества к новой украинской власти.

Как проходит кампания вашей политической силы?

Единый Центр ведет самостоятельную кампанию. В тех же прохладных условиях, что и другие партии вне власти. Но не плачем и не жалуемся. Прощаемся с теми, кто внезапно сильно возлюбил власть. Поддерживаем оставшихся. Приветствуем всех, кто присоединяется.

Представители Единого Центра попали в ТИК и УИК? Если нет – как вы будете контролировать работу комиссий?

В областных и районных избиркомах будут работать 90 членов от Единого Центра. Это в четыре раза меньше поданных партией кандидатур. На Волыни, в Винницкой, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях, в Севастополе наших людей в ТИК нет совсем. Впрочем, у Единого Центра есть все возможности для контроля за выборами и проведения параллельного подсчета голосов.

Кстати, показательной является проведенная ЦИК жеребьевка в избиркомы. По ее результатам четко видны контуры властных коалиций в будущих Советах: Партия регионов будет формировать альянсы с «сильными фронтовиками». Именно представителей Тигипко и Яценюка больше других попало в ТИК. Удивительно правильный барабан для жеребьевки!

И как вы в таких условиях планируете провести параллельный подсчет голосов?

Да, в комиссиях, где Единый Центр не будет представлен, мы будем договариваться с членами комиссий от других политических сил по поводу предоставления нам протоколов с мокрыми печатями. Я не думаю, что все члены комиссий будут заинтересованы в фальсификации результатов, поэтому и не будут создавать проблем там, где их нет, и дадут протокол наблюдателю от Единого Центра.

Сегодня некоторые политики говорят о том, что протоколы будут составлены еще накануне дня выборов. Вы считаете, что такой параллельный подсчет может обезопасить страну от подобных планов, если они действительно существуют?

В 2004 году, когда я принимал участие в выборах мэра Мукачево, мне «написали» 25%, при том, что я получил на выборах 65%. Но для того, чтобы объявить этот «результат», были сначала украдены, а потом сожжены все избирательные бюллетени всех комиссий. Помните, бюллетени украли на следующее утро после выборов. Тогда все поняли, включая западные демократические институции, что произошла фальсификация выборов.

Если власть действительно прибегнет к фальсификациям – это будет крах для нее, крах для всех ее институтов. Это – путь к изоляции Украины. С нами никто не будет считаться. Мы уже имеем много примеров, когда нашу страну, которую много лет мониторит ПАСЕ, остро критиковали за разнообразные нарушения.

И сегодня ситуация выглядит не лучшим образом: Президент Украины прилетел в Берлин, где его встретили транспарантами с требованием не сворачивать демократию в стране. Сейчас он в Нью-Йорке, а украинская диаспора бойкотирует его пребывание и проводит пикеты. Если и после визита в США власть не осознает, что ей необходимо обеспечить честное волеизъявление граждан, то после этого никто даже приглашать украинскую делегацию не захочет.

Сегодня точно могу назвать одного человека, который должен быть наиболее заинтересованным в проведении открытых и законных выборов, без деформаций и подтасовок. Это Президент Янукович. Для него это первые выборы после прихода к власти. Три предыдущих кампании мир признал демократичными и честными. Главе государства как никому нужно закрепить эту тенденцию. В этом – его реноме перед миром.

Более того, власть должна понять, что победить во всех без исключения регионах – это нереальное задание! В каждой громаде есть приверженцы разных политических партий, есть свои уважаемые люди, которые пользуются авторитетом в регионе. Можно смириться с тем, что кто-то сегодня переходит в Партию регионов. Это их позиция – пусть переходят! Но ни граждане Украины, ни мировое сообщество не смирятся с фальсификацией результатов выборов. Это путь в бездну!

Недавно убили вашего однопартийца Ярослава Федыну из Львовщины, который намеревался баллотироваться в облсовет. Позднее лидер Единого Центра Игорь Криль обратился к Президенту с письмом о подготовке покушения на вашего кандидата в мэры Харькова Андрея Белогрищенко. Как вы считаете, какие силы стоят за этим?

Львовская милиция рассматривает бытовую версию убийства Ярослава Федыны – уважаемого человека, врача, авторитетного общественника. Наша партия самостоятельно расследует все обстоятельства этого резонансного преступления. Есть основания сомневаться в милицейской гипотезе, что г-н Федына погиб от рук обыкновенных грабителей. Как только у нас будет достаточно информации относительно того, что наш единомышленник ушел из жизни из-за своей политической деятельности, мы огласим выявленные факты.

Касательно подготовки покушения на Андрея Белогрищенко – там действительно все очень серьезно. Харьковская милиция говорит, что ей ничего не известно, но это ничего не значит, поскольку в стране есть и другие правоохранительные органы, имеющие оперативные данные. Местной власти и силовикам следует так беречь господина Белогрищенко, чтобы на него даже случайная пылинка не упала.

Несмотря на ваши неоднократные заявления, что депутаты из Единого Центра не войдут в коалицию, разговоры о такой возможности не затихают. Как вы думаете, почему?

Потому, что Партия регионов любой ценой пытается собрать конституционное большинство в Верховной Раде. Потому, что г-жа Тимошенко очень этого не хочет. Потому, что счет голосов идет на единицы, поскольку даже случайный сбой в голосовании без запаса прочности – и на табло уже 299. Потому, что депутаты Жвания и Мартыненко тоже подтянулись к передовой: первый уже сдался в плен, второй ищет способ, как это удобнее сделать. Потому, что шестеро депутатов из Единого Центра очень нужны и первым, и вторым, и третьим.

Поэтому и возникают гипотезы, одна другой удивительнее. Одно уважаемое издание на днях написало, что Единый Центр не вошел в коалицию, поскольку Балога не собрал 226 голосов за назначение главой МинЧС, но это может случиться после выборов. Однако журналист почему-то не допускает, что моя министерская биография в этом правительстве прекратилась, так и не начавшись, именно из-за отказа депутатов из Единого Центра вступать в коалицию.

И никто и нигде не видел, чтобы Балога собирал какие-то голоса. Скажу больше: один вездесущий депутат, прослышав о моем возможном назначении в МинЧС, тут же примчался и предложил полтора десятка голосов «за». Так я его нежно попросил не делать этого. Знаете, не беру милостыни.

В июле в интервью вашему же агентству я уверял, что не буду работать в этом правительстве. Через месяц на съезде Единого Центра недвусмысленно заявлено: наши депутаты не присоединятся к коалиции. Это слышали полтысячи людей в присутствии нескольких десятков журналистов. Какие дополнительные заверения еще нужны?

Поставим вопрос иначе. Недавно Жвания заявил, что фракция «Наша Украина – Народная самооборона» может войти в коалицию с Партией регионов. Возможен ли, по вашему мнению, такой вариант? И рассматривают ли депутаты из Единого Центра возможность вхождения уже в НОВУЮ коалицию?

У господина Жвании есть большое желание играть хоть какую-то заметную роль в коалиции, в которой он находится в последних рядах. Поэтому он всячески изображает, что влияет на процессы. Эти заявления – лишь попытки произвести впечатление на публику, не очень осведомленную в реалиях. Мол, я тут такой полководец – целой фракцией командую. Ему на это «добро» никто не давал. Это политический блеф.

Дело ведь не в конфигурации коалиции, мол, уберем оттуда коммунистов – и вперед, к светлому стабилизационному будущему! Мы же ставили и ставим вопрос шире: какова платформа такого объединения? Какие ценности? Какова цель?

Если поддержка реформ, голосование за преобразования – пожалуйста, депутаты из Единого Центра готовы нажать зеленые кнопки. И совсем не обязательно перед этим учинять коалиционный автограф. А вступать в коалицию, чтобы стать политической обслугой в обмен на кусок власти или что-то еще – извините, ми коллеги и я не пойдем на это.

А вообще, сегодня еще можно как-то объединить фракцию НУ-НС, консолидировать ее?

Я думаю, что объединить может только контроверсийное предложение власти по поводу голосования за какой-то законопроект. Все остальное маловероятно. Настолько много центров влияния, настолько много разных интересов, что мы не увидим консолидацию хотя бы большей половины фракции в этом созыве. Вместе с тем, первым шагом к укреплению НУ-НС изнутри, упрочению позиции может стать замена руководства фракции.

Сегодня ведется множество разговоров о том, что Конституционный Суд отменит политическую реформу и, не возобновляя действие Конституции 96-го года, предложит парламенту «заполнить бреши» в Основном Законе. Насколько вероятен такой вариант и к чему может привести это решение?

Конституционный Суд с завидным постоянством подбрасывает обществу признаки своей, как бы это культурно сказать, правовой гибкости. Поэтому не исключаю, что рассмотрение представления об отмене «четырех двоек» завершится подобным вердиктом. Косвенно на это указывает усиленный поиск 300 голосов.

По вашему мнению, юридические основания для такого решения есть?

Понятно, что это – политическое решение, его главная мотивация – целесообразность. Провластное большинство, внеся соответствующее представление в Конституционный Суд, считает необходимым укрепить президентскую ветвь власти. Допускаю, что это можно делать. Но внесение изменений в Конституцию должно отвечать букве и духу Основного Закона и законодательству Украины.

Вы считаете, найдутся эти 300 голосов для принятия новой Конституции?

Я уже неоднократно говорил, что слабо в это верю. Отмена политреформы – это лишь увертюра, поскольку утрата правовой силы Конституции-2004 не значит, что автоматически возобновится действие Конституции-1996. Главное начнется тогда, когда нужно будет что-то принимать взамен. И когда это «что-то» принимать без референдума, то это будет означать воровство Конституции у общества,у государства. А воровство никому не нравится.

Поэтому те, кто рассчитывает заменить одну Конституцию другой только в стенах парламента, игнорируя процедуру, не опираясь на одобрение людей – рискуют нарваться на серьезный гражданский протест, на сопротивление. Ситуация в стране может взорваться. Думаю, это осознают те депутаты, которые не утратили чувство ответственности за свои решения и их последствия. По крайней мере, депутаты из Единого Центра не будут голосовать за изменения в Конституции, не поддержанные на референдуме.

А что будет происходить в стране до внесения изменений в Конституцию, если Конституционный Суд все-таки отменит изменения 2004-го года?

Конституционный Суд не может отменить Конституцию, будет и дальше действовать Конституция 2004-го года! Он не имеет на это права!

А зачем тогда было обращаться в Конституционный Суд по поводу закона №2222? Для внесения изменений в Конституцию решение по этому вопросу не нужно.

Прекрасный вопрос! Я полностью с вами согласен! Действительно, зачем нужно было это делать? Не понятно, зачем будоражить общество.

Целесообразно ли возобновлять президентскую форму правления в стране?

Целесообразно предложить обществу действенную модель государственного устройства, провести всенародное открытое обсуждение, соблюсти все правила внесения изменений в Конституцию и принять эти новации. Поддерживают сейчас сильную президентскую власть – будьте добры, предлагайте, обсуждайте и затем голосуйте.

По вашему мнению, в случае изменений полномочий Президента, Верховной Рады и правительства возможно проведение досрочных парламентских и президентских выборов? Особенно, если речь будет идти о существенном расширении полномочий Главы государства?

В случае отмены действующей Конституции и принятии новой редакции только лишь парламентом, без референдума, развитие последующих событий спрогнозировать очень сложно. Они будут неуправляемыми, хаотичными. Легитимности власти будет нанесен тяжелый удар, во многих регионах вырастет протест местных элит. Вполне вероятный всплеск сепаратизма. Выборы тогда станут следствием протеста и все равно не успокоят страну, поскольку крепкая правовая основа в виде признанной обществом Конституции уже будет разрушена.

Если же получим новую Конституцию во всей красе и безупречности, с другими полномочиями ветвей власти, с балансом прерогатив – тогда одновременные выборы будут просто необходимы. Это станет, несомненно, поворотным моментом нашей новейшей истории.

Считаете ли вы вероятным и законным, наоборот, продление полномочий Верховной Рады?

Как по мне, одна из украинских бед состоит в том, что украинцы все еще не научились делать так, как книжка пишет. Все выдумывают, как обойти инструкции и законы. В итоге такой разбитной ум приводит к тому, что и на «красный» ездят, убивая себя и окружающих.

Поэтому если в «книжке» - Конституции – речь однозначно идет о пяти годах каденции Верховной Рады, то больше быть не может. Может быть только меньше. Продление полномочий парламента, с какой бы целью и в чьих бы интересах не происходило – это чистейшая политическая коррупция. Это нарушает права людей на смену власти, сковывает эволюцию политической системы. Это образовывает новые касты избранных и укрепляет старые кланы, которые разрушают страну, поскольку не работают на ее интересы.

Пролонгацию Рады не воспримет цивилизованный мир, в котором власть не узурпируют, а добывают в открытом соревновании за избирателя. Перенос парламентских выборов значительно сузит нашим чиновникам выход в Европу и станет началом краха этой власти.

Как проходит процесс объединения демократических сил, о котором вы заявили еще весной?

В украинской политике так много «демократов» и «сил», что все более очевидным является выбор в пользу самостоятельной политической линии. Для нашей партии – точно. Единый Центр так действует еще с конца лета, когда стало ясно, что объединения демократических сил скоро не произойдет.

В политическую игру, как всегда, вмешались мелочные амбиции. Особенно после того, как властная коалиция поняла, что ей выгодно открыть шлюзы местных выборов для молодых партий. Кое у кого от новых обстоятельств подскочило рейтинговое давление. Кто-то воспользовался случаем, чтобы за финансовый ресурс и содействие власти сделать попытку избраться в местные Советы, а оттуда – стартовать в парламент.

(Сделаю ремарку: нынешняя власть не настолько близорука, чтобы за это ничего не требовать. Тот, кто поведет себя «непорядочно», не пойдет в коалицию или плохо выступит в амплуа назначенной оппозиции, захочет играть в самостоятельность – немедленно будет возвращен на стартовые позиции гордого и одинокого индивидуализма).

Одна когда-то известная политическая сила залегла на дно и ждет, когда общество «прозреет» и возобновит веру в ее общие лозунги на общие темы. Естественно, ни о каком объединении они и речи не ведут. Иной вроде еще и молод, но не менее гордый, нежели бывшие политические родители, и потому хочет сам сыграть всю партию. Словом, объединение осталось нашей красивой мечтой.

Шансов на воплощение нет?

Возможно тактическое взаимодействие. Например, Донецкая областная организация Единого Центра на днях подписала с местными ячейками нескольких партий соглашение о сотрудничестве на выборах 31 октября. Речь идет о контроле за избирательным процессом, голосованием, подсчетом результатов. Однако мне с трудом верится в то, что на сегодняшний день это сотрудничество может иметь продолжение и перерастет в нечто большее. Поэтому Единый Центр делает ставку на собственные силы.

По моему убеждению, все акценты в идее объединения центристских и правых сил расставит избиратель уже 31 октября. Итоги местных выборов покажут, какая из партий этого политического спектра имеет наибольшую поддержку. Не исключаю, что завтра центробежное притяжение будет создавать именно эта политическая сила. Тогда идея консолидации демократов обретет новое качество.

Беседовала Елена Гитлянская