Вехи недели. Янукович пугал каленым железом, у Гонгадзе нашелся заказчик

Азаров призвал Литвина покинуть коалицию, если он не поддерживает Налоговый кодекс… Регионалы предупреждают о президентском правлении… Тимошенко сказали, что она будет харкать кровью…

Дело Гонгадзе

Умение «гнать пену» к юбилеям в нашей стране, видимо, искоренить невозможно. Вот и Генеральная прокуратура весьма специфически отметила десятую годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе: по версии следствия, заказчиком убийства был тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко. От уголовного преследования экс-президента Леонида Кучмы и действующего спикера Верховной Рады Владимира Литвина ГПУ отказалась.

Леонид Данилович назвал «дело Гонгадзе» международной провокацией против Украины, а Владимир Михайлович признал, что десять лет вычеркнуты из жизни.

Правда, мало кто сомневается, что эти персонажи отечественной политики располагали всей полнотой информации о случившемся осенью 2000-го – им по статусу было положено. В одном с Литвином можно согласиться: было бы полезно для страны разобраться, кто записывал, монтировал и использовал записи разговоров в президентском кабинете. Версия героя-одиночки Николая Мельниченко тоже доверия не вызывает.

Янукович

Виктор Федорович рассказывал про «каленое железо», давал на Х внеочередном съезде судей советы служителям Фемиды, призвав выносить поменьше приговоров, связанных с лишением свободы, и подчеркнув необходимость консолидации власти и недостимость принятия заведомо незаконных решений.

Впрочем, глава государства не только советовал судьям, послушно сменившим своих представителей в Конституционном суде. В Брюсселе в ходе встречи с президентом Европейского Совета Херманом ван Ромпеем и президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу Янукович настойчиво продвигал идею безвизового режима и создания зоны свободной торговли. Но, похоже, это идея из той же области, что и проведение в Украине зимней Олимпиады 2022 года…

Зато общение с Нурсултаном Назарбаевым и Дмитрием Медведевым у Януковича прошло гладко – с казахстанским президентом он договорился об увеличении транзита нефти по украинской территории и сотрудничестве в освоении космоса, с российским – вместе покатался на раритетных автомобилях и заявил о готовности создавать межгосударственные совместные предприятия.

Интересно, как отразится на российско-украинских отношениях многократно заявленное желание Николая Азарова пересмотреть условия договора о поставках газа в Украину? Похоже, в Москве готовы действовать строго по формуле «газ в обмен на суверенитет».

Азаров и Ко

Николай Янович тем временем представил проект Налогового кодекса, который заочно расхваливают представители власти. Неожиданно подсиропил давний приятель Азарова Владимир Литвин: спикер вернул в правительство проект Государственного бюджета на 2011 год, который был составлен на старой налоговой базе. Владимир Михайлович не просто проявил принципиальность, но и разгневал премьера, публично призвавшего Литвина покинуть коалицию, если он не собирается поддерживать Налоговый кодекс.

У этого документа и без того хватает желающих комментировать: Сергей Тигипко продолжает говорить о налогах, демонстрируя вовлеченность во властные процессы, а Борис Колесников даже отвлекся от подготовки к Евро-2012, чтобы призвать принять свод фискальных правил в октябре.

Зато отвлекаться на политику премьер своим подчиненным запретил, заметив, что проведение местных выборов вполне обойдется без их комментариев. Поскольку в Кабмине большинство составляет партайгеноссе Николая Яновича из Партии регионов, то отреагировал только Сергей Тигипко, давно запланировавший отпуск осенью, для проведения агитации за «Сильную Украину». Все равно в нынешнем составе правительства Сергею Леонидовичу ловить нечего.

Парламент

Законодатели тем временем чудят. «Регионалы» решили перед принятием Налогового кодекса ликвидировать парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, возглавляемый бютовцем Сергеем Терехиным. Вряд ли у них будут проблемы на этом поприще, ведь спикер Литвин ожидает увеличения численности коалиции, а перебежчиков традиционно испытывают голосованиями на лояльность.

Вождь парламентских «регионалов» Александр Ефремов заявил, что оппозиция подталкивает власть к введению прямого президентского правления.

Тимошенко

Тем временем Юлия Тимошенко усиленно ищет информповодов, чтобы хоть как-то прорваться на ТВ. Лидер «Батькивщины» то заявляет, что укрыла от украинской Фемиды некоторых соратников, то возмущается тем, что сотрудники СБУ пытаются передать повестку Александру Турчинову. Самой Юлии Владимировне, как она призналась журналистам, неизвестный пообещал, что она будет харкать кровью после своих заявлений о Януковиче на саммите Европейской народной партии в Брюсселе.

Вопреки высокой тональности заявлений информационная эффективность Тимошенко пока что невелика.

Евгений Магда