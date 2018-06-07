Гриценко: Министр обороны очень хочет торговать землей

Экс-министр обороны, председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко неожиданно оказался в центре скандала. 8 сентября он не допустил на заседание комитету заместителя министра обороны Александра Черпицкого, мотивировав это тем, что СБУ не предоставило заместителю министра допуска к государственной тайне. Тогда же комитет отклонил проект закона, которым предлагается предоставить руководителям силовых ведомств право торговать излишками земель. Примечательно, что один из авторов законопроекта – депутат Олег Черпицкий, брат заместителя министра. Потом в печати появилась серия публикаций, в которой руководство Минобороны и Генштаба убеждает депутатов и общественность, что армия должна получить право продавать свое имущество. А вчера четверо депутатов, членов БЮТ, которые «тушками» перешли в коалицию, и среди них Олег Черпицкий, написали спикеру Владимиру Литвину письмо с просьбой освободить Гриценко от должности председателя комитета, который, между прочим, осуществляет парламентский контроль за деятельностью военного ведомства.

Анатолий Гриценко ответил на наши вопросы.

У СБУ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ НЕ ДАВАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ДОПУСК К ГОСТАЙНЕ Анатолий Степанович, что происходит в парламентском кометете по нацбезопасности и обороне? Неделю назад вы не пустили на его заседание заместителя министра обороны Александра Черпицкого, поскольку он не имеет допуска к гостайне. А вчера уже четверо депутатов заявили, что вы систематически нарушаете Регламент, они также написали письмо спикеру с просьбой отозвать вас с должности председателя комитета. Какова причина этого обращения? Причина на поверхности. Я по этому поводу высказался на своем сайте под заголовком “Братва хочет, чтобы силовики торговали землей?” Вот главное, все остальное - прикрытие. Олег Черпицкий, брат заместителя министра обороны, член БЮТ, который «тушкой» вошел в коалицию, зарегистрировал вместе с Игорем Калетником законопроект №6644, которым предлагается внести изменения в законодательство о землях обороны. Цель заявлена классная – увеличить финансирование Вооруженных Сил. Но механизм предлагается явно коррупционный – предоставить руководителям силовых ведомств, в подчинении которых есть военные формирования, право торговать землями обороны. Я выступаю категорически против этого. И как показало голосование, наш комитет, категорически и единогласно, выступает против внедрения коррупционных схем.

Для меня это принципиальная позиция, я годами последовательно ее отстаивал. Когда работал в Центре Разумкова, публично выступал против предоставления Вооруженным Силам права заниматься коммерческой деятельностью. Мы видели, чем это закончилось в Китае – масштабными злоупотреблениями и коррупцией среди высших чинов Минобороны и генералитета, а затем – массовыми повешениями за коррупцию. Я убежден, что Вооруженные Силы и другие силовые структуры нужно финансировать исключительно из общего фонда госбюджета, безо всяких специальных фондов. И никакой зависимости от того, что кто-то, где-то, когда-то, что-то продаст или не продаст. Ни одного года специальный фонд не наполнялся, как планировалось! Так, может, уже достаточно дурить военных?

В должности министра обороны я инициировал решения Кабмина, которыми лишил все структуры Минобороны права торговать любым имуществом, движимым или недвижимым. До меня достаточно много структур и государственных предприятий Минобороны такое право имели и торговали. Им его предоставили разные правительства в период до 2005 года. Когда оставил Минобороны в 2007-ом, ни одна его структура не имела права торговать. Ничем! К сожалению, после того при правительстве Юлии Тимошенко военный концерн «Техвоенсервис» опять получил право торговать имуществом. Это – неправильно, шаг назад, к злоупотреблениям и коррупции.

Ни министр обороны, ни председатель СБУ, ни руководитель Пограничной службы, ни председатель Службы внешней разведки или Управления государственной охраны, ни руководитель МВД не должны торговать землями. Они должны заниматься подготовкой сил и средств к выполнению заданий по назначению. Точка. А Кабмин, через Фонд госимущества, Минэкономики, Минфин, налоговиков и таможенников – должен обеспечить военных ресурсами.

А что касается инициативных братцев? Александр Черпицкий уже более пяти месяцев занимает должность заместителя министра обороны – директора Государственного департамента избыточного имущества и земель. Причем занимает он ее незаконно. Потому что за это время так и не получил (и не получит!) допуска к государственной тайне. Дважды Служба безопасности Украины в письменном виде отказывала Черпицкому в доступе к тайне. Мне известно, что министр обороны Михаил Ежель по этому поводу лично встречался с Валерием Хорошковским, но ответ СБУ остался неизменным – отказать!

А почему Черпицкий не получил допуск? Каждый, кто хочет ближе познакомиться с Черпицкими, может войти в Интернет, открыть Google, набрать два слова - «чепчики» и «Житомир». И узнает много интересного из практики правоохранительных органов – о нарушении закона, рэкете, разбоях, борделе в Словакии, оперативно-разыскных мероприятиях, бегстве за рубеж, задержание, судимости. Думаю, СБУ имеет достаточно собственных источников и причин, чтобы не допускать Черпицкого к государственным секретам. Если захотят – расскажут.

У ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ ДЕРИБАНИТЬ ГОСИМУЩЕСТВО, СЛУЧИЛАСЬ ИСТЕРИКА Почему сразу четыре депутата, включая и Олега Черпицкого, требуют вашего увольнения? Я вам скажу почему: 8 сентября комитет поручил мне обратиться в письменном виде к премьеру Николаю Азарову – выразить обеспокоенность тем, что на руководящей должности в Минобороны находится человек, который не имеет права допуска к государственной тайне, и рекомендовать Кабмину безотлагательно рассмотреть и решить вопрос относительно увольнения Черпицкого. Это письмо Азаров направил профильному вице-премьеру Владимиру Сивковичу, а тот в письменном виде обратился к министру юстиции Александру Лавриновичу, руководителю Глагосслужбы Тимофею Мотренко и министру обороны Михаила Ежелю. Они должны проверить, позволяет ли закон Черпицкому находиться без допуска на такой должности, а если нет – то внести представление на освобождение. Увидим, что из того выйдет. Кстати, аналогичное письмо я отправил от комитета и президенту, возможно, он скорее примет кадровое решение.

А письмо четырех нардепов – это просто истерика. Хоть бы закон сначала прочитали. Основанием для освобождения председателя комитета может быть его собственное заявление или если большинство комитета признают наличие системных нарушений председателем комитета. Оснований для этого нет. Владимир Литвин неоднократно отмечал профессиональную и ритмичную, как часы, работу нашего комитета. Вероятно, и вы видели: когда я представляю законопроекты от имени комитета в сессионном зале, то, бывает, за десять минут принимаются два-три закона, практически без обсуждения, сразу за основу и в целом. Это свидетельство профессиональности членов нашего комитета и доверия со стороны коллег. Те же четверо людей, которые подписали требование о моем освобождении, не имеют никакого отношения к нашему комитету и ни разу не были на его заседаниях.

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, МОЖНО КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК ИЗМЕНУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ В предыдущем интервью мы спрашивали вас, будет ли кому и чем отстреливаться в этой стране, если сюда, не дай Бог, зайдет враг... Сейчас даже сложно спрашивать о состоянии Вооруженных Сил... В армии сегодня «закритическая» ситуация. Вооруженные Силы переходят границу разрушения. Украина может потерять армию, останется руина. И когда при этом видишь, что для руководителей Минобороны главное – не боевая подготовка, не личный состав, не техника и вооружение, а финансовые и материальные потоки, государственные предприятия и имущество, тендеры и земли, то вопрос уже нужно ставить ребром – об измене национальным интересам Украины.

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ – НЕ УКАЗ – Хуже всего, что массово увольняются офицеры, и единственное, что их удерживает, это – завершение срока контракта. Еще кого-то сдерживает иллюзорная надежда получить жилье. Боевая подготовка свернута, моральный дух убит. Говорят, нет ресурсов. Но у государства есть ресурсы. Это – вопрос приоритетов. Находили же ресурсы в 2005-ом, 2006-ом годах.

Сейчас пришла монолитная команда, взяла под контроль всю страну. И она не может найти ресурсы? Пусть меньше заботится о Фирташе, о «РосУкрЭнерго», о пуле избранных банков. Думать нужно о государственных институтах, которые гарантируют безопасность страны. Второй фактор, который взрывает дух армии, – не выполняются решения президента.

Так их и раньше не выполняли…

Это правда, раньше был конфликт президента с премьером, к этому «привыкли». Но сейчас же одна команда, а указы Януковича не выполняются! При том, что его указы как председателя СНБО обязательны к выполнению всеми исполнительными структурами.

Примеры? Пожалуйста. В июне Янукович выдает указ, которым требует, чтобы с 1 июля контрактников кормили бесплатно. Прошло три месяца – не выполнено. Янукович ставит задачу правительству: предоставить 2000 квартир военным – их нет и не будет. Напротив, правительство сокращает финансирование программы «жилье военным» с 46 млн. гривен – до нуля гривен, по общему фонду. Янукович требует выплаты военным компенсации за поднаем жилья – не выполнено, требует повышения офицерам должностных окладов с 1 октября – конь не валялся. Военные видели в Януковиче человека, который если когда-то что-то скажет, то оно будет выполнено. А тут сказал, даже указ выдал, а ничего не меняется...

В июле на заседании СНБО был жесткий разговор о состоянии армии. Янукович хотел уволить министра обороны, но премьер уговорил дать Ежелю еще месяц. Через месяц на СНБО ежель должен был доложить план первоочередных мер по исправлению ситуации. Прошел месяц, второй, пошел третий, а СНБО не собирается. Сейчас якобы планируют на 27-28 сентября. Но там нечего рассматривать. То, что подготовил Ежель, – это детский лепет, пустые бумажки. С таким министром не только время теряем – армию потеряем.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ТОРГОВАТЬ ЗЕМЛЕЙ Нам стало известно, что министр обороны обращался к президенту с докладом о том, что его заместитель не имеет доступа к гостайне... Не обращаться нужно – а вносить представление на освобождение Черпицкого, как того требует закон. Иначе уголовное дело должны возбудить против Ежеля.

Ситуация зашла слишком далеко. Кто дал право Ежелю позволять, чтобы Черпицкий присутствовал на коллегиях Минобороны, на совещаниях при участии высшего военного руководства? Этот человек не допущен к государственным секретам! Почитайте биографию Черпицкого. Он пишет, что служил в Житомирском округе. Такого округа не существовало в природе! Так где и кому он служил?

А разве не при вашем руководстве был создан Государственный департамент избыточного имущества и земель? Да, он был создан при мне, правительством Юрия Еханурова в 2006 году, и это было правильное решение. Мы потратили год напряженной работы, чтобы вывести избыточное имущество из-под контроля военных – это миллионы единиц, десятки тысяч наименований! Генштабу оставили лишь технику и вооружение, которые входят в боевой состав, плюс резервы. Остальное решением Кабмина поставили на учет в государственный департамент – именно государственный, то есть подконтрольный не министру обороны, а Кабмину. Руководителей департамента назначает Кабмин. Положение о департаменте утверждает тоже Кабмин. Сам департамент не имеет права торговать имуществом – он ведет учет, готовит перечни избыточного имущества для утверждения Кабмином, передает документы для реализации имущества тем структурам, за пределами Минобороны, которые уполномочены на это Кабмином. К таким принадлежат государственные компании «Укрспецэкспорт», «Укринмаш», «Укроборонсервис», «Прогресс», «Национальная сеть аукционных центров» и другие – отмечаю, вне границ Минобороны. Эти компании на аукционах должны продать военное имущество и направить средства в военное ведомство, на специальный фонд.

Но Черпицких и Ежеля это не устраивает – они пожелали сами продавать земли обороны. Оттуда этот законопроект (№6644) и оттуда скандал. Не выйдет! Минобороны будет заниматься армией. А если Ежель с Черпицким этого еще не поняли и больше интересуются коммерцией, то заявление об увольнении – на стол, и тогда торгуй, но не в армии.

ИМПУЛЬСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНЫ ИДТИ С БАНКОВОЙ Вам не кажется, что независимо от того, кто будет председателем департамента, в какой структуре будет находиться этот департамент, какой будет система подчинения, все равно при нынешней власти прозрачности в земельном вопросе не будет? Разделяю ваши сомнения. Это в действительности вопрос, который решается в первом кабинете страны. Или с Банковой идут импульсы прозрачности, открытости, ответственности перед законом для всех, или они не идут. Реализацию избыточного имущества, по закону, должно организовать правительство Януковича. На месте Азарова я бы пригласил присутствовать на аукционах по продаже Счетную палату, ГлавКРУ, прокуратуру, СБУ, Минфин, Минэкономики. И проводил бы аукционы перед камерами журналистов. Тогда это будет максимально прозрачно.

СБУ УМЫШЛЕННО СОЗДАЕТ НЕГАТИВНЫЕ ИНФОРМПОВОДЫ ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ ВИЗИТАМИ ЯНУКОВИЧА Как вы оцениваете деятельность других правоохранительных органов? Тут заметны три тенденции. Первое – попытки навести порядок на низшем и среднем звеньях государственной машины. Там, где не затрагиваются интересы миллиардеров или очень высоких должностных лиц. Видим, то районного судью, то руководителя областного Госкомзема, то мэра поймают на взятках. Это позитив. Но есть и негатив: вот чиновника, которого поймали с взяткой в 100 тысяч долларов, суд признал невинным. Так что, лишь мелкую рыбу будут ловить? А большая откупится?

Вторая тенденция – скандалы, которые потрясают то МВД, то СБУ. Позорная история с милицейским «Кадиллаком», гибель студента в районном участке Киева. Никто не поверит, что студент сам себя убил. Что касается СБУ... Такое впечатление, что служба намеренно создает негативные информационные поводы в канун зарубежных визитов Януковича (когда он едет не в Россию). То на границе задерживают руководителя немецкого фонда, то вмешиваются в деятельность католического университета, то неожиданно проверяют американский фонд, то распространяют негатив о китайских инвесторах. Все это – накануне зарубежных визитов президента. Тем самым по линии СБУ Януковича загоняют на одно-единственное направление – на Москву.

Третья тенденция – силовые структуры все чаще используются для ограничения конституционных прав граждан. Если раньше где угодно можно было собраться и провести митинг, то сейчас спецподразделениями или решениями судов проведение акций протеста запрещают, и это по всей стране. Вспомним, приезд Кирилла, мероприятия при участии президента. Это крайне опасная тенденция.

ИВАЩЕНКО ДЕРЖАТ В ИЗОЛЯТОРЕ, А ЕЖЕЛЬ ЗА ТО ЖЕ САМОЕ– НА СВОБОДЕ Мне кажется, что предыдущая власть дает своеобразные драматичные уроки нынешней. Прежнего и.о. министра обороны Иващенко арестовали за решение об отчуждении Феодосийского судномеханического завода. Ну разве это не знак для Ежеля, которому сейчас сыплется столько искушений? Или, скажем, исчез журналист Климентьев. Как пишут, не без помощи стражей порядка. Разве Могилев не боится, что место «заказчика» журналиста, на которого повесят это исчезновение, вакантное? И неужели судьба покойного Кравченко ничему его не учит? Относительно Ежеля, мне непонятно, почему он до сих пор на свободе. Иващенко арестовали и открыли уголовное дело за его решение о Феодосийском судномеханическом заводе, следствием чего стало отчуждение госимущества, в первую очередь стратегически важных глубоководных причалов. Ежель делает абсолютно то же, только в бухте Балаклавы. Там тоже судномеханический завод, Балаклавский «Металлист». Ежель в апреле издает приказ, которым ликвидирует завод, а 30 июня письмом к Севастопольскому горсовету отказывается от десяти гектаров земли, включая глубоководные причалы. Мне известно, что Ежель по этому поводу уже дает объяснения в прокуратуре. Он знал, что не имеет права отчуждать имущество, потому что нынешнее правительство установило такой запрет еще в феврале. Однако министр обороны сознательно идет на нарушение. Цена – минимум 10 миллионов долларов! Так почему Иващенко сидит в изоляторе, а Ежель за то же самое – дает объяснения следователю прокуратуры в своем кабинете?

НИКТО В МИРЕ НЕ ПОВЕРИТ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ УБИЙСТВА ГОНГАДЗЕ БЫЛ КРАВЧЕНКО – Теперь относительно милиции и убийства журналистов. Прошло десять лет, а тело Георгия Гонгадзе так и не предано земле, разве это по-христиански? Десять лет расследовать, чтобы потом единственным заказчиком признать Кравченко? Я в это не верю. Никто в это не поверит – ни в Украине, ни в мире. А весь мир узнал об этом ужасном убийстве, фамилию Гонгадзе знают и помнят сотни миллионов людей. Нам не говорят правды. Боятся? Мы должны узнать правду о заказчиках убийства, и они должны понести справедливое наказание. Без правды – для нас в первую очередь, и для всего мира – Украина останется проклятой территорией и не будет иметь достойного будущего. Я это чувствую и в этом убеждены. Достойное будущее Украина должна заслужить – словом правды, признанием вины, моральным поступком. Георгия, к сожалению, уже не вернуть к жизни, но слово правды нужно нам всем, кто живет и будет жить.

Разговаривала Лана Самохвалова