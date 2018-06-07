Вехи недели. Янукович пожурил коррупционеров, Литвин попугал депутатов спецслужбами

Коалиция решила общаться с оппозиционерами с позиции силы… Тимошенко собирается ходатайствовать перед МВФ, чтобы денег Украине не давал... Кучма покритиковал Россию...

Янукович, Азаров

Власть все сильнее и сильнее стремится диктовать оппозиционерам свои условия сотрудничества. Открытие осенней парламентской сессии стало настоящим парадом обладателей властных полномочий в здании под куполом. Президент Виктор Янукович пообещал вдохновить законодателей на принятие судьбоносных решений, а премьер Николай Азаров, как выяснилось, пристально следит за лидерами оппозиции, «не успевшими отряхнуть песок дорогих сардинских курортов». Азаров не только провел свой отпуск в Крыму, но и, посетив полуостров на днях, выразил уверенность: через пару лет политической стабильности оппозиция в нынешнем виде исчезнет. Во время «национального собрания» Партии регионов президент пообещал, что все коррупционеры и расхитители бюджетных средств, независимо от партийной принадлежности, будут отвечать за свои действия. Антикоррупционный энтузиазм Виктора Федоровича можно будет оценить только после смены власти, когда следующая властная команда будет перетряхивать грязное белье нынешней.

Литвин

Соратников по коалиции превзошел раздраженный посягательством фракции БЮТ-«Батькивщина» на работоспособность Верховной Рады Владимир Литвин. Озабоченность спикера, рейтинг которого плотно увязан с популярностью парламента, можно понять: сегодня радужные перспективы Народной партии рисуют только личные друзья Владимира Михайловича, по выходным гоняющие с ним мяч. Видимо, поэтому Литвин не исключил принятия постановления о привлечении Управления государственной охраны, СБУ и Генеральной прокуратуры для разблокирования работы законодательного органа. Подобный сценарий кажется сюрреалистичным только на первый взгляд, ведь большинство в нынешнем созыве парламента уже показало, что для него не существует моральных ограничений.

Тимошенко

Откровенно говоря, оппозиция в нынешнем состоянии вряд ли заслуживает усиленного внимания власти. Юлия Тимошенко, словно нарочно, отказывается действовать понятно для рядового избирателя. Юлия Владимировна предпочитает давать фантастические обещания, вроде призыва к МВФ прекратить кредитование Украины, и делает хорошую мину при плохой игре, комментируя ситуацию в блоке. Изгнание Богдана Губского из фракции БЮТ тоже сыграло не на руку Тимошенко. Депутату-олигарху теперь никто не помешает выносить сор из политической избы. Внутренние проблемы ведомой экс-премьером партии ставят под сомнение задуманную агитационную кампанию на тему «Партий много – «Батькивщина» одна». Будем откровенны: и открытое письмо Тимошенко в адрес Януковича с призывом прекратить воровство первичных парторганизаций (чай, не шапки), и ее обращения к западному дипломатическому корпусу в сложившихся условиях малоэффективны.

Не забыла Юлия Владимировна возмутиться грядущим возвращением на украинский черноморский шельф компании Vanco, против которой она боролась весьма настойчиво. Тимошенко столь охотно клеймит приближенных к Януковичу олигархов, словно деятельность ее собственной политической силы финансируется исключительно за счет партийных взносов рядовых членов.

Парламент

Законодатели после официального открытия парламентской сессии проработали считанные часы, успев признать недействительным голосование за проект Налогового кодекса в первом чтении. Похоже, борьба за утверждение этого документа разгорается с новой силой, поскольку его авторство предоставляет немалые политические преференции. Кроме того, парламентарии успели изменить закон о столице, позволив Киевсовету ликвидировать районные советы и превратить Киев в островок безмолвия на фоне стартовавшей кампании по выборам местных советов. Упомянутый закон, оперативно подписанный Януковичем, позволяет президенту назначать главу Киевской госадминистрации, полномочия которого внушительнее, чем у избираемого киевлянами городского головы.

Не исключено, что законодателям в ближайшее время предстоит либо принять участие в формировании конституционного большинства, либо саботировать этот процесс. По крайней мере, увольнение троих судей Конституционного суда трудно назвать случайным. Глава президентской администрации Сергей Левочкин дал понять, что на Банковой только и ждут вердикта относительно конституционности политической реформы, чтобы начать новый виток процесса реформирования Основного Закона. Неожиданно поддержку Януковичу в этом вопросе выказал лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, уверенный, что любой глава государства попытался бы централизовать власть вокруг себя.

Медведько, Ющенко, Наливайченко, Кучма

Настойчиво напомнил о себе генеральный прокурор Александр Медведько, не исключающий для себя пролонгации своего пребывания в должности. Медведько – одна из немногих заметных политических фигур, уцелевших после смены президентской власти.

Бывший глава государства Виктор Ющенко неспешно оттачивает качества политического вождя: президиум политсовета «Нашей Украины» ушел в отставку по результатам президентской кампании, зато ряды «партии, рожденной Майданом» пополнил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко – основной претендент на роль главного нашеукраинца.

Еще один экс-президент, Леонид Кучма, высказался категорически против слияния Газпрома и НАК «Нефтегаз Украины», за которое с бесстыдной настойчивостью ратуют в Москве.

Евгений Магда