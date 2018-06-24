Вехи недели: Янукович между Западом и Востоком, фискальное чудо от Азарова и массовый старт на местных выборах

Парламентская коалиция обеспечила массовый старт для участников местных выборов. Виктор Янукович в Берлине рассказал о планах украинской евроинтеграции, а из Пекина привез планов громадье на совместное сотрудничество. Николай Азаров пообещал Украине самые низкие налоги в Европе.

Верховная Рада собралась в последний понедельник лета, чтобы исправить закон о местных выборах. Если в середине июля его нормы полностью устраивали главу государства и Партию регионов, то к концу августа у партии власти назрела необходимость допустить к участию в выборах все зарегистрированные политические партии. Такие образом властная команда стремится ослабить позиции «Батькивщины», лишая Юлию Тимошенко возможности претендовать на монополию в оппозиционном спектре. Окрыленный шансом организовать наступление своего «Фронта» на местные советы Арсений Яценюк назвал решение Верховной Рады «первой победой над Януковичем», словно подтверждая свой статус представителя конструктивной оппозиции.

Зато лидеры БЮТ используют все новые и новые методы, чтобы продемонстрировать общественности накал своего противостояния с властью. Юлия Тимошенко, например, фактически выставила лгуном экс-министра экономики Богдана Данилишина: тот утверждал, будто лечится за границей и вины за собой не чувствует, а Юлия Владимировна подчеркнула, что Данилишина и экс-главу Госказначейства Татьяну Слюз надежно укрыли от внимания отечественной Фемиды. Сама экс-премьер привычно поведала о собранной на случай ареста «тревожной» сумке, словно приглашая власть запустить против нее репрессивную машину. Правая рука Тимошенко, Александр Турчинов, с недавних пор общается с прессой исключительно в штаб-квартире БЮТ на Туровской. Александр Валентинович, похоже, не покидает рабочий кабинет, где вживается в образ «жертвы режима», чей арест будет максимально использован, чтобы доказать избирателям: «Партий много – «Батькивщина» одна». При этом персона бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, ангажированного «Батькивщиной» для избирательной кампании 31 октября, внимания правоохранителей пока не вызывает.

Виктор Янукович тем временем уделил максимум внимания внешней политике. В Берлине во время диалога с канцлером Ангелой Меркель Виктору Федоровичу, как минимум, не пришлось оправдываться относительно состояния демократических свобод в Украине, и удалось рассказать о собственном видении евроинтеграционных перспектив нашей страны. Правда, госпожа Меркель оптимизма украинского президента не разделила, и на призыв инвестировать в модернизацию отечественной ГТС отреагировала прохладно. Диалог в Китае, не признававшем легитимность президента Ющенко, для Януковича оказался более удачным: Виктор Федорович уверен, что товарооборот между Украиной и Китаем будет стремительно расти, а сотрудничество между Партией регионов и Коммунистической партией Китая – крепнуть. Видимо, от огорчения украинские коммунисты в лице главы крымского рескома КПУ Леонида Грача не исключили увольнения правительства Николая Азарова, работающего под диктовку МВФ. Претендующий на роль носителя парламентской мудрости Владимир Литвин прогнозирует ротации в правительстве после проведения местных выборов.

Тем временем Николай Азаров воспользовался отсутствием в стране Виктора Януковича, выступив с презентацией проекта Налогового кодекса. Если верить Николаю Яновичу, то за каких-то пару месяцев «всенародного обсуждения» свод фискальных правил из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя. Там нашлось место и сохранению единого налога, и самым низким ставкам налога на прибыль и НДС в Европе, и налоговым льготам для легкой промышленности и сферы туризма. Правда, вряд ли кто-то сомневается, что презентованной премьером «птичке» во время обсуждения в сессионном зале Верховной Рады перья повыщипают. Да и в случае принятия Налогового кодекса слава реформатора, скорее всего, не будет личным достоянием Азарова, а будет изъята у премьера Виктором Януковичем. Впрочем, Николай Янович вызывает на Банковой куда меньшее раздражение, чем Сергей Тигипко, отставки которого собираются требовать коммунисты.

Министр юстиции Александр Лавринович заявил о нарушениях процедуры во время голосования 8 декабря 2004 года во время голосования за конституционную реформу. Один из идеологов переписывания Конституции Александр Мороз назвал заявление министра глупостью. Реакция почетного председателя СПУ логична: нынешняя власть старательно делает вид, будто позабыла о тогдашних обстоятельствах принятия компромиссного решения, сегодня восхваляемого Владимиром Литвином. Правда, на Банковой пока не рискуют запускать механизм переписывания Конституции, осознавая, насколько опасно провоцировать политический кризис на фоне экономической нестабильности.

Пытающиеся быть информационной оппозицией, телеканалы ТВі и «5 канал» проиграли схватку за частоты в Киевском апелляционном административном суде. Конкурирующие телевизионные каналы, запускающие в начале осени новые сезоны, наблюдают за тяжбой с плохо скрываемым злорадством, а представители двух «кнопок» обещают продолжать борьбу до последнего. Ситуация все больше склоняется к вмешательству Президента: не зря ведь Виктор Янукович публично признавался, что является зрителем «5 канала», но давить на суды не может. По крайней мере, пока.

Евгений Магда