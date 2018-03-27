Кто есть кто в Киевсовете?

Состоятельные люди пришли в нынешний Киевсовет. Нынешние политические инвесторы уже зарекомендовали себя первоклассными менеджерами бизнеса и даже поверхностный взгляд на списки и блоки дает возможность получить представление о потенциале и об аппетитах нынешних киевских деятелей. В Киевсовете представлены все виды бизнеса, иногда менеджеры одних кампаний представлены в списках разных политсил (учредители предприятий разумно раскладывали яйца в разные политические корзины).

Едва ли не самым главным из них можно считать мэра Киева Леонида Черновецкого. Газета «Бизнес» называет следующие структуры, к которым имел отношение мэр и члены его семьи. Как бы «титульным» бизнесом мэра является банк «Правекс» (кроме этого с его именем связывают банк «Прикарпатье»), структура «Правекс-Холдинг» занимается сдачей внаем частной и государственной недвижимости непроизводственного назначения, названия торговых предприятий «Правекс-Уголь», «Правекс-Газ», «Восток-контракт» говорят сами за себя. С концерном «Правекс» и «Коммерческие системы» связывают магазины элитных марок одежды на Крещатике. Ранее не говорилось и о том, что мэр имеет отношение к филиалу номер один «Казино-клуб «Красное и Черное», филиалу номер один «Казино-клуба «Шамбала».

Тертые бизнес-калачи представлены в Киевраде и Блоком Юлии Тимошенко.

В ее команде фигуры и состоятельные и колоритные. Светлана Зорина, описавшая в свое время в автобиографической повести вехи отечественного бизнеса возглавляет крупнейшую книготорговую кампанию, имеет непосредственное отношение к сети магазинов «Буква». Известный бизнесмен Игорь Черкасский, известен не только страховой компанией «Кредо-Классик», но и своей причастностью к ООО «Спортклуб «Киев». (Возможно, того самого спортклуба, который на заре его открытия посещала сама ЮВТ). Автомобильный бизнес, а именно «АвтоЗАЗ» и ОАО «ЗАЗ» представлен Александром Сотниковым. В Юлином списке есть и строители, в частности Валерий Борисов («Укртоннельстрой», «Киевподземпутьстрой»). Увесистым членом БЮТ считают и Андрея Иванова, имеющего отношение к таким структурам: «Киевхлеб», «Киевводоканал», «Киевэнерго».

В блоке Леонида Черновецкого представлены сотрудники его собственного бизнеса, таксисты, юристы, представители туристического и рекламного бизнеса.

Блок Литвина провел тоже очень колоритных киевских бизнесменов. Это и учредитель сети супермаркетов «Фуршет» Игорь Баленко и учредитель «Украфлоры» и концерна «Стоик» Виктор Пилипишин и хозяин «Петровки» (и не только) Игорь Видьдман. Строят из литвиновцев трое. Мосты строит Валерий Мошенский, группа компаний «Планета», жилье – Михаил Голица, метро - глава «Метростроя» Владимир Петренко.

Киевский список «Партии Регионов» представляет множество торгово-сервисных предприятий. Но самым колоритным представителем регионалом можно считать Василия Горбаля, представителя «Укргазбанка» и Международной фармацевтической группы.

В общем, солидные люди собрались в Киевсовете. Остается надеется, что среди обычных мотивов деятельности любых политических инвесторов у этих появится такой, как забота о благе киевской общины.

По материалам газеты «Бизнес» Маша Мищенко.