Тимошенко рассекретила планы Януковича и позвала на баррикады

В 19-летие Независимости поклониться Великому Кобзарю приходила и власть, и оппозиция. Правда, в разное время. Президент Янукович возложил цветы к памятнику Шевченко утром, а на 14.00 лидер БЮТ Юлия Тимошенко с многочисленных биг-бордов призывала своих сторонников прийти и вместе отметить День Независимости, пообещав огласить присутствущим план “борьбы за Украину”.

Без пяти два активисты БЮТ и сторонники Юлии Владимировны и других национал-демократических сил разворачивая флаги, начали неторопливо выходить из-под сени деревьев парка, где они спасались от жары, и окружать памятник Шевченко.

– При советской власти памятник каждый год чистили, а теперь, посмотрите, на что он похож? – обратилась ко мне пожилая женщина, стоявшая рядом.

“Позеленевший” Шевченко действительно выглядел грустно.

– Я бы даже бесплатно согласилась его почистить, дали бы только щетку и какое-то мыло, – не могла успокоиться сердобольная женщина.

Юлия Тимошенко, как и на предыдущий митинг возле памятника Шевченко - 9 марта по случаю его дня рождения, приехала в сопровождении своих самых преданных нардепов: Томенко, Тарасюка, Луценко, Шкиля, Яворивского. Лидер оппозиции традиционно была одета в украинскую вышиванку. Она долго пробиралась сквозь ряды своих сторонников к подножию Шевченко. Отзвучал гимн. Тимошенко подали пюпитр с речью, и лидер БЮТ начала митинг.

– Место, на котором мы с вами собрались, - святое, – говорила Тимошенко. – Потому что в годы, когда Украина только мечтала и добывала в борьбе независимость, именно на этом святом месте возле Кобзаря тихо, почти подпольно собирались патриоты Украины... Они боролись даже тем, что приходили на это место, не боялись, потому что на этой площади до получения Украиной независимости было больше гебистов, которые отслеживали и и фотографировали каждого, чем самих патриотов в вышиванках. И сегодня, когда мы с вами собирались на этой площади, мы опять видели, что возрождаются старые плохие традиции, когда здесь представители СБУ “вынюхали” каждый угол. Но вы пришли. Смело, не пряча лица, чтобы отпраздновать День Независимости Украины.

Потом Юлия Владимировна начала активно оперировать статистическим данными.

– Если в 1991 году в день, когда проводился референдум о независимости Украины, 90% нашего народа сказали “да”, то сегодня вся социология говорит, что остался только 51% людей, которые хотят видеть свою землю свободной, которые не хотят рабства, крепостничества. Куда подевались еще 40% людей, которые верили в независимость Украины? Почему в 1991 году всего 8% проголосовали против независимости, а сегодня – 25%? Такие показатели и настроения являются приговором всем украинским президентам, всем украинским правительствам, всем политическим силам!... Что не поделили патриоты сейчас? Почему часть демократических патриотических партий против других. Я думаю, нам нужно поставить точку и сказать: или мы сами мощно, профессионально и ответственно объединяемся и строим страну, или жаловаться нужно только на себя. Мы действительно сделали многое, но далеко не все.

Тимошенко поделилась и своей трактовкой, почему в 19-тую годовщину Независимости президент Янукович распорядился даты салют из 20 залпов.

– Сегодня каждый залп Януковича посвящен тем или иным потерям Украины. Первый мощный залп дают для того, чтобы ознаменовать плановое вытравливание из души нашего народа всего украинского: языка, истории, культуры, веры, всего того, что является нашими тысячелетними корнями. Вторым залпом он ставит крест на свободе, на любой свободе, которая есть в наших сердцах: на свободе слова, вероисповедания. В первый раз за последние годы раздуваются межконфессиональные противостояния, впервые сегодня в День Независимости президент не организовал общую Молитву за Украину всех конфессий и всех церквей. 20-й залп – это определенный аванс, чаевые для тех, кто поддерживал Януковича во время выборов: это и олигархия, и “противсіхи”, и часть элит, которые занимали позицию “и нашим, и вашим”.

Лидер БЮТ сообщила своим сторонникам, что нынешняя власть намерена отменить ближайшие парламентские выборы и пролонгировать срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет.

– Они планируют в 2012 году не проводить парламентские выборы, перенести их на 2015-й. А зачем выборы стране, которую они хотят видеть рабами и которую хотят унизить.. Отдельный план для народа, это лозунг – бедные теперь будут полностью содержать и обслуживать богатых. Одно достижение Януковича – ему удалось за 6 месяцев построить сильную неделимую власть, где больше нет ветвей – там ствол, где судебная, законодательная, исполнительная президентская власть. А еще хотят и местную объединить в одних руках, и чтоб ими полностью и безраздельно управлял один президент... Сильная, абсолютная, нераздельная власть, для чего она нужна Януковичу? Для того, чтобы, как мартышка с гранатой, постоянно поглаживать чеку и не знать, что с ней сделать, чтобы лишить покоя, единства и стабильности наше государство?

Наконец Тимошенко начала объявление плана развития страны, состоящего из 15 пунктов.

– Наша с вами задача не плакать и жаловаться, не растерянно смотреть в настоящее и будущее, наша с вами задача - составить четкий, лаконичный, но понятный для каждого человека план, куда мы с вами движемся...

В этот момент почти часовой спич и жара дали о себе знать. И голос Тимошенко вдруг сорвался. Но она быстро отошла и продолжила речь в том же боевом духе.

Первым пунктом плана “борьбы за Украину” она назвала веру и четкие действия своих сторонников, вместо отчаяния и агрессии.

Тимошенко призвала прекратить все разговоры о возможности отсоединения от Украины каких-то ее частей, Галичины или Донбасса, прекратить “искать виновных”, объединиться всем политическим силам и общественным движениям вокруг одной идеи развития Украины, но в то же время прекратить разговоры об объединении оппозиционных сил (“все, кто хотел объединиться – объединились”, – отметила Тимошенко).

Юлия Владимировна также призвала «отложить разделение на политические цвета украинского общества» и начать движение идентификации своих сторонников по цветам украинского флага. Кстати, сегодня на Майдане такой патриотический идентификационный знак как желто-голубая лента стоил 3 гривни.

Лидер БЮТ, практически как Григорий Сковорода, хотела бы, чтобы каждый человек нашел себе место в этом плане действий: “кто может – агитировать людей, кто может – вносить членские взносы, раздавать газеты”. Она пообещала “отработать алгоритм действий для каждого”. И призвала украинцев 7 сентября собраться в каждой области и перед Верховной Радой Украины для протеста против повышения коммунальных тарифов, повышения пенсионного возраста и против всего, что является несвободой.

В целом речь длилась больше часа. Люди, одетые в соломенные шляпы, кекпи, с зонтиками в руках, а некоторые даже и с головами, покрытыми носовыми платками, не выдерживая жары, медленно отходили в тень деревьев или просто шли за пределы парка. Поэтому ряды сторонников Юлии Владимировны понемногу редели.

Слово предоставили писателю, лидеру Комитета защиты Украины Дмитрию Павлычко, который поделился воспоминаниями, как чуть не задушил первого президента Украины.

– 19 лет тому назад именно в это время я сел в Президиум Верховной Рады и положил перед глазами Леонида Макаровича Акт провозглашения Независимости Украины... – начал делиться воспоминаниями Павлычко. – И Кравчук сказал мне: “А может перенесем это на понедельник?” А это была суббота. Я сказал: “Леонид Макарович, ставьте на голосование”. А он говорит: “А может предоставить слово Левку Лукъяненко, чтобы он это объявлял?” Я говорю: “Леонид Макарович, Вы председатель Верховной Рады. Ставьте на голосование”. А он говорит: “А может нам еще нужно подумать?” Я говорю: “Леонид, дорогой, я тебя задушу сейчас, если ты не поставишь это на голосование...” Когда он поставил и 347 голосов было отдано за Акт, я встал, добежал до своего места, проголосовал и запел вместе с теми, кто умел эту песню петь, “Гей у лузі червона калина”. Мы подняли красную калину, но Украину не развеселили. Украина в 19-й раз празднует свою независимость, а она до сих пор грустная. Мы отдали власть олигархам, лишенным украинских чувств... они сконцентрировали в своих руках все капиталы, все средства производства. Нам будет тяжело бороться с Януковичем, но его власть не является такой крепкой, какой была и, которую мы повалили 19 лет тому назад. Та власть стояла на тюрьмах, на Сибирях, на танках, на арестах. Но мы поднялись – и мы выиграли.

Павлычко также отрицал, что у оппозиции нет лидера.

– У нас есть лидер. Он стоит возле меня. Это - она, – радостно указал он на Юлию Владимировну, которая широко улыбалась.

В конце народный артист Украины Тарас Петриненко запел “Украину” и “Гей у лузі червона калина”.

– За работу, дорогие мои! – напутствовала Тимошенко участников праздничного собрания. И самые стойкие сторонники ЮВТ не спеша потянулись в разные стороны парка.

Анна Ященко

Фото – УНИАН