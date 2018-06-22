Янукович на Майдане (фоторепортаж)
Президент произнес обращение к украинскому народу по случаю главного национального праздника. Глава государства в этот раз не обещал "улучшения жизни уже сегодня", отметив, что "...это не происходит за одну ночь"
Сегодня на Площади Независимости в Киеве состоялись торжества по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.
|На Майдан пускали только по приглашениям и спецпропускам. Политический бомонд цвел улыбками...
|...и горячо расцеловывался
Президент Виктор Янукович произнес обращение к украинскому народу по случаю самого главного национального праздника
|Главный фигурант выглядел очень довольным
Глава государства в этот раз не обещал "улучшения жизни граждан уже сегодня", отметив, что "...это не происходит за одну ночь", но выразил уверенность: “Я убежден - у нас хватит смелости посеять зерно перемен, и мы сможем собирать урожай уже в ближайшие годы". Янукович отметил, что "не позволит Украине сойти с пути демократических реформ".
Также Президент заверял, что государство никоим образом не причастно к случаям ограничения свободы слова, и в который раз пообещал защищать средства массовой информации от давления.
|Сегодня на Майдане было все-таки жарко...
Праздник удался не для всех. На Майдане присутствовали 12 представителей коалиции, которые попробовали развернуть баннер с надписью: «Майдан для всех!». Усилиями служб безопасности этого не произошло... Как сообщает издание “Новый регион”. Двое из задержанных были доставлены в отделение милиции с целью составления протокола об административном нарушении.
На прощание Виктор Янукович заверил, что эпоха популизма в нашем государстве завершилась, а также, что Украина неуклонно приближается к ассоциированному членству в ЕС.
«Я убежден, что Саммит Украина-ЕС, который состоится осенью этого года, станет определяющим шагом вперед на этом пути», - подчеркнул глава государства.
Выступление Президента длилось полчаса. Когда закончилась официальная часть празднования, доступ на Майдан открыли для всех желающих.