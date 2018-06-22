Янукович на Майдане (фоторепортаж)

Сегодня на Площади Независимости в Киеве состоялись торжества по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

Президент Виктор Янукович произнес обращение к украинскому народу по случаю самого главного национального праздника

Глава государства в этот раз не обещал "улучшения жизни граждан уже сегодня", отметив, что "...это не происходит за одну ночь", но выразил уверенность: “Я убежден - у нас хватит смелости посеять зерно перемен, и мы сможем собирать урожай уже в ближайшие годы". Янукович отметил, что "не позволит Украине сойти с пути демократических реформ".

Также Президент заверял, что государство никоим образом не причастно к случаям ограничения свободы слова, и в который раз пообещал защищать средства массовой информации от давления.

Праздник удался не для всех. На Майдане присутствовали 12 представителей коалиции, которые попробовали развернуть баннер с надписью: «Майдан для всех!». Усилиями служб безопасности этого не произошло... Как сообщает издание “Новый регион”. Двое из задержанных были доставлены в отделение милиции с целью составления протокола об административном нарушении.

На прощание Виктор Янукович заверил, что эпоха популизма в нашем государстве завершилась, а также, что Украина неуклонно приближается к ассоциированному членству в ЕС.

«Я убежден, что Саммит Украина-ЕС, который состоится осенью этого года, станет определяющим шагом вперед на этом пути», - подчеркнул глава государства.

Выступление Президента длилось полчаса. Когда закончилась официальная часть празднования, доступ на Майдан открыли для всех желающих.

Фото УНИАН