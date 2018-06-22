Празднование годовщин Независимости: при Кучме открыли музей Бандеры, при Ющенко был самый масштабный военный парад

19-тую годовщины Независимости уже совершеннолетняя Украина будет праздновать скромно, без зрелищ. Традиционного в последние годы военного парада на Майдане Независимости не будет. И на фейерверки президент Виктор Янукович наложил табу из-за жары. А вот заложенную своим предшественником Ющенко традицию начинать празднование Дня Независимости с молитвы за Украину Янукович продолжил. Правда, сменил место. Если при президентстве Виктора Андреевича молебен служили на Софиевский площади, то Виктор Федорович будет молиться в Киево-Печерской Лавре.

Мы решили вспомнить, как праздновали Независимость Украины при разных президентах.

При Кравчуке дату празднования Дня Независимости изменили

Впервые День независимости Украины отмечали 16 июля 1991 года – в память о том, что год назад – 16 июля 1990 года – Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Но поскольку 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, то дату празднования Дня независимости перенесли. Поэтому с 1992 года началось становление праздника и закрепление традиций празднования. С тех пор и до времен Ющенко, День Независимости сопровождался непременным торжественным собранием во дворце “Украина”, вручением наград, праздничными митингами и различными культурно-художественными акциями в регионах. На протяжении первых лет все проходило по одному сценарию.

При Кучме открыли музей Бандеры и установили на Майдане Берегиню

Во времена президентства Кучмы Независимость тоже праздновали в советском духе: с военными парадами, торжествами во дворце “Украина”, церемониями награждений, концертами и салютами. Майдан, Европейская площадь и Певчее поле стали традиционными местами празднования годовщин в столице.

В некоторые годы торжества сопровождались акциями протеста. Например, на День Независимости в 2000 году было запланировано освящение Свято-Успенского Собора Киево-Печерской Лавры предстоятелем УПЦ Московского патриархата Владимиром. Но Комитет защиты украинских святынь в составе 33-х политических партий и общественных организаций провел ряд протестных мероприятий, потому что, по мнению его участников, собор должны были освящать представители УПЦ Киевского патриархата.

Десятилетие Независимости отмечали с небывалым размахом. В Киев приехали руководители соседних государств Владимир Путин и Александр Квасневский. В Национальном заповеднике “София Киевская” состоялся молебен за Украину – там собрались представители разных конфессий и по очереди читали молитвы в присутствии политэлиты страны.

Накануне, 23 августа, на Майдане в Киеве установили верхнюю часть монумента Независимости (Берегини) – нынешний символ столицы. А тогдашний лидер оппозиции Ющенко вместе с 50 художниками из разных уголков страны на Михайловской площади провели культурно-художественную акцию и создали большое панно “Наша Украина”.

Уже 24 августа на центральной площади страны стартовал крупнейший за всю историю Украины парад при участии военной техники и четырех десятков самолетов и вертолетов. В Киеве в этот день состоялся и первый показательный выезд 100-процентно украинского трамвая нового поколения “Киев” (собранного из узлов и материалов, изготовленных на заводах Украины), а в Стрые на Львовщине открылась музей-усадьба Степана Бандеры.

Одиннадцатая годовщина была омрачена Скниловской трагедией на Львовщине. Развлекательные мероприятия были сведены до минимума.

В 2003 году ко дню Независимости Кучма предложил законопроект об изменениях в Конституцию, который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республики. Накануне праздника также назвали тысячу «Великих украинцев». Возглавил рейтинг Тарас Шевченко, на втором месте - Богдан Хмельницкий, на третьем – братья Клички. Девятое место занял тогдашний Президент Кучма, одиннадцатое – лидер оппозиции Виктор Ющенко. А в Севастополе появился 3,5-метровый памятник Тарасу Шевченко.

При Ющенко отказались от “шароварщины” и стали молиться за Украину

Секретариат президента Ющенко в 2005 пообещал отказаться от “шароварщины” при праздновании Дня Независимости. Режиссером праздника выступил Вовкун. По его замыслу умельцы из разных уголков Украины представляли народное искусство, на Майдане звучал хор Национальной оперы и Ющенко под салютные выстрелы с Труханового острова прибывал на центральную площадь столицы. В этот же день в Софии Киевской при участии президента прошла “Молитва за Украину”. С тех пор общим молебном за страну отмечались все годовщины Независимости при президентстве Ющенко. В канун 23 августа Ющенко вместе с Литвиным и Омельченко открыли новую станцию метро Бориспольская .

В 2006 году часть праздничных мероприятий перенесли на 26 августа в связи с катастрофой российского пассажирского самолета, которая произошла 22 августа 2006 года в Донецкой области.

На 16-ю годовщину Независимости в молебне на Софиевской площади вместе с Ющенко принял участие и тогдашний премьер Янукович. В Тернополе, Ивано-Франковске и Луцке прошли акции “Украинская вышиванка”. В канун Дня Независимости были названы семь чудес Украины: Хортица, Софиевка, Каменец-Подольский, Хотинская крепость, Киево-Печерская Лавра, Херсонес Таврический и музей «Писанка». А еще в 2007 году в день Независимости Украины “Писающего мальчика” в Брюсселе одели в украинский наряд. Традиция одевания этой скульптуры в национальные костюмы разных стран длится уже 3 века.

Уже в 2008 году лидер ПР Янукович на день Независимости молился отдельно – в Киево-Печерской Лавре. В тот год состоялся один из самых масштабных парадов войск: 144 единицы вооружения и военной техники, 8 вертолетов и 22 самолета. После празднований в Киеве Ющенко отбыл в Батурин, там состоялось торжественное открытие дворца, отстроенного по инициативе тогдашнего президента. В Одессе в тот год также прошел военный парад. Около тысячи сторонников Российской общины Крыма провели в Симферополе акцию за Союз Украины, России и Беларуси. А во Львове члены молодежного Европейского парламента поздравили Украину с Днем Независимости 32-метровой открыткой.

Свое совершеннолетие Украина встречала также с военным парадом. Он обошелся бюджету страны в 70 миллионов гривен. Эту президентскую инициативу в условиях кризиса оппозиция жестко раскритиковала.

Янукович решил на праздновании сэкономить. «Тому що послідовний?»

Анна Ященко