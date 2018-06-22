Вехи недели: «Большой привет» от МВФ, трудоголик Янукович и коллективный «ЕЦ»

Меморандум о сотрудничестве с МВФ рискует стать камнем преткновения для представителей украинской власти. Виктор Янукович старательно демонстрирует высокую активность на фоне приглашенных в его кабинет представителей разных ветвей власти. Партия «Единый Центр» решила принимать решения коллективно.

Как часто бывает, вслед за позитивным решением о выделении Украине 15 миллиардов долларов кредита Международным валютным фондом пришли новости об обязательствах нашей страны. В Фонде, похоже, научены горьким опытом сотрудничества с украинской властью, поэтому подписали достаточно жесткий меморандум, предполагающий еще одно повышение цены газа на 50% весной 2011-го и постепенное повышение пенсионного возраста украинских женщин до 60 лет. Есть и другие «мелочи», но даже в период летнего затишья обнародование меморандума вызвало неоднозначную реакцию представителей коалиции. Нардеп-регионал Вадим Колесниченко дал понять, что условия получения кредита могут и не быть выполнены, Федерация профсоюзов, которую возглавляет еще один соратник Януковича Василий Хара, пообещала пикетировать представительство МВФ в Украине. Зато вице-премьер Сергей Тигипко заверил, что свои обязательства Украина выполнит до последней буквы. Николаю Азарову повезло – он в отпуске, а вот Виктор Янукович предпочитает отмалчиваться. Отказаться от выполнения меморандума о сотрудничестве с МВФ для Президента означает уподобиться Юлии Тимошенко, дать «честное пацанское» слово и все воплотить в жизнь – высок риск потерять доверие миллионов сограждан.

Виктор Федорович, которому не пришлось пока демонстрировать отвагу на пожаре и умение организовывать борьбу с «красным петухом», пока предпочитает демонстрировать свою решимость на локальных участках работы. Встречи с руководителями таможенного и налогового ведомств, председателем Верховного Суда позволили главе государства создать необходимый информационный фон в стилистике «ВІН працює». Ничего радикально-реформаторского Янукович не предлагает (не сезон), скорее, «демонстрирует флаг», как говорят военные моряки. На фоне отсутствия в информационном поле большинства ведущих политиков страны Президенту этого достаточно. Настроение главе государства могли подпортить представители 5 канала, ТВі и ТРК «Черноморская», организовавшие эфирную забастовку, но пока реакции Банковой на эти действия не было. Напомню, что Янукович буквально за пару дней до забастовки публично пообещал не допустить возвращения цензуры и даже признался, что смотрит передачи 5 канала, не уточнив, какие именно.

Основные оппоненты Президента из БЮТ тем временем распространили аналитический комментарий, жестко критикующий власть за повышение цены на газ. Юлия Тимошенко из прекрасного далека призывает 7 сентября сограждан собраться на митинг перед Верховной Радой, чтобы добиться принятия закона о моратории на повышение цены газа для бытовых потребителей. Иногда кажется, что оппозиция заранее информирует власть о своих планах, чтобы та могла принять необходимые превентивные меры. Украинцы, откровенно говоря, уже давненько не видели Юлию Владимировну вживую, поэтому агитация исключительно с помощью баннеров в Интернете – не лучший способ напомнить о том, кто в стране претендует на звание лидера оппозиции.

Неоднозначной была минувшая неделя для вице-премьера Сергея Тигипко. С одной стороны, он, набирая очки, побывал на аудиенции у Виктора Януковича и представлял показатели Государственного бюджета следующего года, с другой – получил неприятный сюрприз от своего подчиненного. Министр экономики Василий Цушко заявил, что реформаторами в нашей стране являются Виктор Янукович и Николай Азаров, а остальные – только исполнители. Василий Петрович к тому же выдал несколько заявлений, после которых объединение социалистов с КПУ представляется маловероятным. О каком союзе левых партий может идти речь, если лидер Соцпартии выступает за цивилизованный рынок земли, монетизацию льгот и не видит Украину в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана?

Партия «Единый Центр» поддержала сезон политических экспериментов. Кроме модных в этом году праймериз, которые обещают провести сразу несколько партий, «единоцентристы» решили перейти к коллегиальной модели управления. Среди 10 членов партии, вставших у ее руля, есть и проверенные бойцы, и новобранцы. Виктор Балога, которого часто называют неформальным лидером «ЕЦ», вновь призвал демократические силы к объединению и выказал готовность поддержать власть в процессе реформирования страны. Правда, делегировать своих парламентариев в ряды коалиции партия отказывается. Виктор Иванович не случайно заметил, что рассчитывает на вхождение «Единого Центра» в тройку лидеров по итогам местных выборов – это позволит ему громче заявить о своих претензиях на участие в управлении страной.

Евгений Магда