Как Богословская повздорила со своим арендодателем

Скандалом закончилось выселение народного депутата, бывшего кандидата в президенты, бывшего заместителя министра юстиции Инны Богословской из арендуемого ею жилья. О «жилищном» конфликте нам сообщил наш автор, проживающий в том же селе…

Не всем политикам посчастливилось владеть парочкой, а то и десятком гектаров земли в элитных поселках под Киевом типа Конче-Заспы или Пуща-Водицы. Вот, например, депутату, харьковчанке Инне Богословской, получившей депутатский мандат на досрочных выборах в 2007 году, жилище в столице пришлось арендовать. Выбор пал на трехэтажный дом на берегу реки Козинка (с персональным выходом к воде) в Рудыках, за Кончей-Заспой. Инна Германовна рассказывала прессе, “свою киевскую квартиру и принадлежавший семье хутор под Харьковом пришлось продать, чтобы рассчитаться по долгам, оставшимся по избирательной кампании “Вече”.

По словам владельца дома Романа Ромазанова, место будущего обитания Богословской сразу понравилось. Сказала: снимаем, даже за год вперед заплатим. Потом, правда, передумала и решила платить помесячно. Сначала все шло гладко, оплата вовремя. Но полтора года назад госпожа Богословская в одностороннем порядке снизила стоимость аренды с 5 до 4 тысяч долларов в месяц. Хозяину в то время было некогда дискутировать – у него серьезно заболела жена.

– Начали немного задерживать выплату. Я все объяснял выборами, – рассказывает Ромазанов. – Потом срок договора закончился, она не съезжает. Я говорю: давайте тогда продлим аренду. Инна отвечает: “Хорошо, привозите документы”. Я привез, они их потеряли. То одно, то другое... Потом начала вести переговоры о покупке дома. Но говорит: сейчас денег нет, мол, позже рассчитаюсь. Извините, когда рассчитаетесь, тогда и вступите во владения. Потом я узнаю, что Богословская за моей спиной ведет переговоры с банком, чтобы выкупить дом – он находится в залоге в банке. И тогда месяц назад я написал ей письмо с просьбой освободить жилье до 5 августа. Она объявила, что 3-го выселится. Приезжаю 3 августа. Она как раз подъезжает сзади: “Освободите место, – говорит, – дайте мне заехать”. Я сдал, пропустил ее машину и говорю, что хотел бы посмотреть на дом. “Вам там нечего делать!” Захлопнула калитку и ушла. Охранники меня не пустили. В мой собственный дом…

Перед этим потенциальные покупатели, которых прислал банк, хотели осмотреть дом. Но Инна Германовна их тоже не пустила.

История о том, что Богословская скандалит с хозяином арендуемого ею дома, просочилась в прессу. И в тот же день, 3 августа, в срочном порядке она стала паковать чемоданы и готовиться к выселению.

4 августа мы вместе с хозяином подъехали к дому. Но от нее уже и след простыл.

– Вчера свет долго горел, до полуночи. Она контролировала процесс, – рассказывают соседи.

Встречаться с хозяином она не стала, а для сдачи дома специально наняла частного предпринимателя, который представился Артемом.

– Пойдемте, я покажу вам дом, – предлагает он Ромазанову.

– Где карнизы и занавеси? – интересуется хозяин.

– Все шторы, занавеси, карнизы внизу в бассейне.

В кухне на подоконнике стоят недопитые бутылки виски, конька и вина. На плите – кастрюля со свежесваренным компотом из фруктов. Видно, впопыхах о ней забыли.

– Посмотрите, дубовые рамы окон закрашены белой краской, – печально констатирует хозяин. – Она под видом того, что будет покупать дом, делала ремонт, хотя еще ничего не было договорено… Здесь на стенах была сделана отделка под шелк. Эти роботы очень дорогие. В доме была красивая роспись маслом, а она закрасила все краской…

Кое-где по комнатам раскиданы большие базарные сумки в клетку.

В гостиной на столе брошены “Архипелаг Гулаг” Солженицына, Иллюстрированная энциклопедия животных и глянцевые журналы.

Цветы в кадушках на балконах давно высохли. Мангал во дворе полон окурков.

Хазяин говорит, что на реставрацию только росписи на стене надо отдать до 50 тысяч евро. А Богословская, в свою очередь, требует вернуть 5 тысяч долларов, оставленных при поселении в залог за последний месяц.

– Пусть привозит людей из реставрации, они сделают все работы. И по окончании я ей верну ее 5 тысяч долларов, – обещает Ромазанов.

– А если она не согласится платить за реставрацию? Будете с ней судиться?

– Я счастлив, что мне помогли от нее избавиться. С такой, как она, судиться бесполезно.

До Богословской дом у Ромазанова арендовал экс-глава “Укравтодора” Вадим Гуржос. С ним, по словам хозяина, проблем не было. Он даже поменял все железные коммуникации в доме на пластик за свой счет. Потом выстроил собственный дом и съехал.

…Поговаривают, что теперь Богословская планирует снять дом в соседней Конче-Заспе. Правда, цены на аренду домов там на порядок выше. Сама нардеп свой скандальный переезд прессе не комментирует.

Яна Солнцева

Фото УНИАН