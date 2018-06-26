Галина Науменко: Когда меня видел Брежнев, тут же говорил: “Хохлушка приехала. Буду делать все точно”. И садился на мои очки

С молодых лет Галина Науменко, выпускница факультета международных отношений КГУ, организовывала международные встречи и учила хорошим манерам первых лиц СССР и Украины. Хотя с пролетарской непосредственностью отдельных советских лидеров, это дело иногда казалось непосильным. Она сопровождала всех королей и королев, президентов и премьеров самых разных стран и континентов, которые в 70-80-х гг. прошлого столетия посещали СССР. Она легко находила язык с сильными мира сего с диаметрально противоположными политическими взглядами: Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт, Конрад Аденауэр, Франсуа Миттеран, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон. Опытный протоколист она и сейчас часто выступает в роли неотложной протокольной помощи, когда глава державы встречает гостей на фоне перевернутого флага. А ведь у союзной школы протокола было солидное прошлое, советские протоколисты считалась одними из лучших в мире. В то, что у протокола в Украине есть и будущее тоже начинаешь верить. Ведь не зря же представители нашего политикума периодически приходят в Школу протокола Галины Науменко прослушать ее курс лекций.

Квартира Галины Алексеевны – это своеобразный музей подарков из разных уголков мира: от хрустальной вазы от королевы Бельгии до огромной березы от Президента Бразилии.

Статс-дама Шведского королевского двора, Посол Мира, доцент Высшей Дипломатической Академии, советник-протоколист Галина Науменко ответила на вопросы УНИАН

ЮЩЕНКО С СУПРУГОЙ НАЧАЛ НАРУШАТЬ ПРОТОКОЛ С ПЕРВОЙ МИНУТЫ

Галина Алексеевна, во время международных встреч с Президентом Януковичем часто происходят казусы. То венок на него упадет, то он гостей на фоне перевернутого украинского флага встречает, то с национальным гимном заминки. Почему происходят такие промахи и можно ли их как-то предупредить?

Это вина исключительно службы протокола. Президент к этому не имеет отношения. За годы независимости президенты Украины, начиная от первого – Леонида Кравчука, разрушили службу протокола. Ющенко с супругой начал нарушать протокол с первой минуты, когда на инаугурацию взял всех своих детей.

Первых лиц окружают люди, которые имеют такое же отношение к протоколу, как я к балету. Это многочисленные родственники, хорошие знакомые, родственники знакомых и т.д. Нет профессионалов. Сейчас существует такая отговорка: “Я прослушал лекции Науменко”. 5 часов. А можно ли научить за 5 часов тому, чему Науменко учили 5 лет, а практика длилась десятилетиями?

Из Украины брали протоколистов на Всесоюзный уровень. И вдруг Украина оказывается без протоколистов… И никто не озабочен их подготовкой. Почему?

Протокол во всем мире одинаков, но существует национальный нюанс. Когда мы встречаем гостя, то вручаем ему каравай. И чем почетнее гость, чем более мы рады его видеть, тем выше наш каравай.

В Индии дарят гирлянду. Но если вам подарили гирлянду из орхидей или любых других роскошных цветов, но среди них нет маленького цветочка календулы – собирайте свои вещи и можете ехать назад, вы ничего не решите. Протокол дает возможность намеками показать отношение.

А как с течением времени эволюционировал протокол, влияет ли на него мода или другие факторы?

Протокол, как и вся дипломатия, невероятно консервативен. Хотя, бывают нюансы. Тост во время обеда произносится в конце под шампанское. Когда заболел Брежнев, он не мог выдержать до шампанского, он любил выпить, начинал говорить рано и плохо. Пусть уж плохо, но надо было как-то оправдать это “рано”. Вот мы и придумали: это стало называться “русской подачей”... А Ельцин не любил галстуков, и тут же вошли в моду “встречи без галстуков”.

Этикет придумал Людовик XIV. Во время очередного приема помяли его любимую клумбу с розами. И он издал указ, что запрещено делать: нельзя дамам искать во время приема блох в волосах друг друга, нельзя плевать на пол, напиваться и т.д. Это были первые правила этикета.

А протокол (свод правил, условностей и традиций, с помощью которых общаются государства или крупные структуры между собой) начался с Венских конвенций. 1815 год. Вся Европа в руинах, а дипломаты собрались решить один вопрос – кто имеет право сидеть рядом с королем? Что означает место рассадки? Ведь для того, чтобы сидеть рядом с королем, послы становились в очередь с ночи. В борьбе за место испанский посол был убит, а русский – ранен.

Поэтому до сегодняшнего дня сохранилось правило: самое почетное место у посла, который раньше всех вручил верительные грамоты. И только датой вручения грамот надо руководствоваться во время рассадки. А мы сейчас об этом иногда забываем. Мы уважаем Америку, но если их посол приехал позже посла, скажем, Венгрии, то последний не должен сидеть “ниже”.

ГОРБАЧЕВ ПРИЕХАЛ В КИЕВ, И НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЕГО “ВДРУГ” ВСТРЕТИЛИ ВЕТЕРАНЫ. МЫ ГОТОВИЛИ ЭТИХ ВЕТЕРАНОВ НЕДЕЛЮ

В обязанности протоколиста входит организация обедов? Чем в Украине угощают высоких иностранных гостей?

Мы получаем списки, кто едет за счет приглашающей стороны. Нужно точно знать, есть ли среди них вегетарианцы, какую веру исповедуют. У нас недавно был катастрофический случай, когда мусульман накормили свининой.

Они об этом не узнали?

Если бы! Чиновник высшего ранга сказал: “Їжте наш борщ, он такой добрий, зі свининкою”. Естественно, у делегации было «психологическое отравление»... Но это одновременно может быть и одним из приемов протокола, если хотите показать стране, которая прислала своих людей, что ничего не получится или вы обижены. Например, в таком случае украинской делегации во Вьетнаме могут предложить вареники с зелеными мухами...

В программе визита иностранного гостя все расписано по минутам. Никаких неожиданностей. Как-то Горбачев приехал в Киев, и на Площади Независимости его “вдруг” встретили ветераны. Мы готовили этих ветеранов неделю. Они нас подвели только в том, что все были нарядные, с орденами, женщины с прическами… Хотя Путин в своем государстве мог изменить маршрут, заехать в аптеку и проверить стоимость лекарств. Но только в своем государстве.

Есть еще незыблемое правило, которое сейчас нарушено – не вмешиваться во внутренние дела страны, в которую вы прибыли в качестве гостя. Вот приехала Хиллари Клинтон в Киев. Умная женщина. Но что она себе позволяла во время интервью у Савика Шустера! Конечно, вопросы были согласованы. Она говорит: этого вашего чиновника нужно снять, этого назначить. То, что мы можем разделять ее мнение, – это другой разговор. Мы граждане этого государства. А представьте, приезжает в Америку тот же Шуфрич и говорит: “Здравствуйте, господин Обама. Все у Вас хорошо, но только этого министра надо снять, а на его место назначить этого”. Это не свобода, и не протокол, а вседозволенность.

Сейчас все казусы во время встреч на высшем уровне тут же освящает пресса. В советское время о таком не писали, но наверняка проколы имели место быть?

Нельзя сказать, что были серьезные проколы. Или несерьезные. Их просто не было. Очень строго подходили к визитам. Наша протокольная служба была одной из лучших в мире.

ПОКАЗЫВАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В НОВОМ ПЛАТЬЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, КОГДА СТРАНА В КРИЗИСЕ – ЭТО ПРОСТО НЕПРИЕМЛЕМО

Сегодняшняя украинская политэлита слишком дорого одевается. Виттоны и Бриони стоимостью в несколько тысяч за костюм имеются в гардеробе каждого чиновника. Предусматривает ли протокол какую-то максимальную цену костюма?

Основное правило – костюм должен быть хорошо пошит. Бренд не имеет значения. Но вот говорить об этом или показываться каждый день в новом платье за несколько тысяч долларов, когда страна в кризисе, повсюду безработица – это настолько нарочито, вызывающе и просто неприемлемо. Это противоречит общему положению дел в государстве. Если бы у нее (у Юлии Тимошенко – авт.) были грамотные специалисты, они могли б объяснить, что с политической точки зрения она проигрывает.

А в целом стиль Юлии Тимошенко соответствует протоколу и имеет ли значение прическа?

Рюши и воланы – это не совсем прилично. Украшения можно носить. Но только до 13 штук. Если на шее жемчуг, то обязательно должна быть брошь...

Если бы коса была заплетена при другом платье, то бог с ней.

ГЕРМАН И АКИМОВА - ПРОТОКОЛЬНЫЕ

А что можно сказать о стиле новых сотрудниц Администрации Президента – Анны Герман и Ирины Акимовой?

Они протокольные. Выглядят достаточно ухоженными, но не переходят черту. Ведут себя согласно статусу.

Янукович в свое время шокировал Страсбург туфлями из страусиной кожи. Есть ли предметы гардероба или аксессуары, которые считаются моветоном в дипломатических кругах?

Дорогие аксессуары. Например, часы. Два человека в мире имеют часы стоимостью миллион с лишним долларов – это Бил Гейтс и… Черновецкий. И жена нашего мэра открыто рассказывает об этом западной прессе. Естественно, журналисты в недоумении. Откуда такие деньги у чиновника?

КОКО ШАНЕЛЬ ГОВОРИЛА: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙ МОИ ДУХИ

Федор Молочков, глава протокольного отдела МИД СССР, познакомил Вас с Коко Шанель. Какие ценные советы Вы получили от законодательницы мод?

Федор Федорович был моим учителем. Это потомок рода Долгоруких. Его вывезли во Францию родители во время революции. Он преподавал в Сорбонне, читал протокол и этикет, а в середине 1938 года получил письмо от Сталина с приглашением приехать в Москву. И они стали такими друзьями…

Коко Шанель занимала целый этаж в гостинице “Ритц”. Она не любила жить дома. Назначила нам время на три часа. Мы пришли. Сели. Огромный магазин. Я знаю, что ей 84 года. И сразу представляю себе наших бабушек в телогреечках. И тут заходит женщина в большой шляпе, в костюме “пье-де-пуль”. А я в это время говорю: “Федор Федорович, но сколько она нас будет заставляет ждать?” А он: “Тихо. Вот же она!” И тут она подходит к нему: “Федья! Жу тем”... И Федя в ответ: “Коко! Коко!” Так мило…

Как-то она сказала: “Никогда не покупай мои духи и крема. Я ими тоже не пользуюсь. Это так дорого и не нужно. Здесь 95% платишь за мое имя, еще 4% – за упаковку, и только 1% – за содержимое”.

А Вы свободно говорите по-французски?

Раньше говорила свободно: французский, немецкий, английский… Сейчас потихоньку забываю. Хотя если подготовиться, то с речью смогу выступить.

КОРОЛЯ МАРОККО ХРУЩЕВ ВСТРЕТИЛ В СЕМЕЙНЫХ ТРУСАХ

Вы общались со столькими сильными мира сего. Кто из них произвел на Вас самое большое впечатление?

Я обожала Индиру Ганди. Она подарила мне кольцо ее папы с большущим сердоликом, которое он в свою очередь унаследовал от своего папы. Кольцу где-то 150 лет.

Только у меня есть портрет английской принцессы Анны с ее факсимиле… У английской королевы Виктории был внук Георг, будущий король. Когда мальчику было 12 лет, он приехал к бабушке на каникулы, а потом отправился учиться в Итон в закрытую школу. И однажды присылает письмо: “Дорогая бабушка, Ваше Величество, я немного поиздержался с деньгами. Пришлите мне, пожалуйста, 20 фунтов стерлингов. Очень прошу”. Бабушка садится за бюро и пишет ответ на трех страницах: “Деньги надо уметь тратить, они не твои, а народные…” И все в таком духе. И отправила. Проходит еще пару недель. Снова приходит письмо от внука: “Милая бабушка, спасибо Вам большое за письмо. В деньгах я уже не нуждаюсь, я продал Ваше письмо за 3000 фунтов стерлингов”. И Виктория тут же написала указ о запрете раздавать автографы. Поэтому у членов английской королевской семьи получить автограф практически невозможно...

Когда мне знакомые говорят: “Галина Алексеевна, мой сын (дочь), учится в Англии в закрытой школе”, я улыбаюсь и думаю про себя: вас туда никогда не допустят, ни один из олигархов постсоветского пространства не допущен в эти закрытые школы. Деньги еще не все решают. Там ценится происхождение и манеры...

…Аденауэр пил только Крымсект – крымское шампанское, а Карден обожал красное “Артемовское”, и даже воровал у меня его. А еще Аденауэр любил крымские розы и душистый горошек. Он высаживал цветы у себя в саду за резиденцией. Однажды Хрущев в начале лета присылает ему потрясающие вьющиеся розы. Это Аденауэра так возмутило: “Он что не мог выслать раньше или позже? Они ведь сейчас уже не привьются!”

Хрущев произвел на меня самое негативное впечатление. В Крыму на даче в Мухалатке была назначена встреча с королем Марокко. Прибывает король с небольшой ухоженной бородкой, в сплошных аксельбантах. И нас встречает Хрущев в семейных трусах и говорит: “Сейчас будем купаться”. “Всякие церемонии” у Никиты Сергеевича были не в чести.

Людмила Янукович – супруга нынешнего Президента – не появляется на людях, не сопровождает его на встречах, не присутствовала на инаугурации. И даже недавний юбилей Виктор Федорович праздновал в Крыму без жены. Что в таком случае говорит протокол?

Супруга президента имеет право на свою закрытую личную жизнь. Лишь бы она не делала ничего во вред государству. Людмила Янукович занята воспитанием своих внуков.

Жена Брежнева тоже не появлялась на людях. Говорила мне: “Галочка, ну скажите что-нибудь, что у меня ноги болят или голова. Что угодно”. “Виктория Петровна, ну хоть разок надо!” “Вы хотите испортить прием?” Зато она изумительно готовила. Она такие борщи варила и такие пончики делала – что-то невероятное.

А Брежнев когда меня видел тут же говорил: “О, хохлушка приехала. Буду делать все точно”. И садился на мои очки.

Беседовала Анна Ященко