Что делать человеку мыслящему во втором туре?

7 февраля украинский народ продолжит избирать свою дальнейшую судьбу. Нелегким выбором между Януковичом и Тимошенко делятся известные люди...

Юрий Андрухович, писатель: ПОШЛИ ОНИ ОБА К ЧЕРТУ, РАЗВЕ ЧТО ТИМОШЕНКО НАЙДЕТ КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ СЛОВА Пока еще я думаю, что просто не пойду голосовать. Надоело выдумывать какие-то аргументы о “меньшем зле”, поэтому пусть идут они оба к черту.

Ну разве что произойдет что-то очень странное – и Тимошенко найдет какие-то такие чрезвычайно проникновенные проевропейские слова, или ее открыто поддержат ЕС и США, в целом Запад, тогда, возможно, в последний момент я все-таки пойду и в который раз дам себя обмануть.

Янукович, как вы понимаете, вообще не обсуждается.

Владислав Троицкий, владелец театра «Дах»: ЯНУКОВИЧ – ЭТО НАМНОГО ХУЖЕ, ЧЕМ ЧЕРНОВЕЦКИЙ В КИЕВЕ

Здесь выбор невелик. Для меня точно, как для гражданина, как интеллигента, если Янукович будет Президентом, мне не будет хорошо. Мне трудно представить, что Президентом страны может быть человек такого уровня. Трудно представить. Но поскольку я живу в этой стране, мне все равно придется каким-то образом взаимодействовать с президентской должностью. Не с личностью, а с должностью. И здесь я понимаю, что у меня будут проблемы. Придется или уезжать из этой страны, или пытаться что-то сделать.

К сожалению, у меня много друзей, которые уже склонны к эмиграции. Думаю, что вскоре начнется новая волна миграции, независимо от победы того или иного кандидата. Один мой друг сказал: «Внезапно я себя стал чувствовать туристом в своей стране, поэтому не хочется здесь ничего делать».

Но, несмотря на все, я буду стоять до конца. Буду делать для этой страны все по максимуму, пока не станет вообще невыносимо.

Конечно, все мои друзья больше опасаются Януковича, потому что те правила, которые им предложены, несовместимы с этическими принципами людей.

В экономике, социальной сфере, образовании, медицине, ситуация настолько близка к катастрофе, что для меня загадка сама мотивация людей, которые борются за президентскую должность. Потому что эти проблемы такие глобальны, что для их решения нет никаких предпосылок: ни механизмов, ни команды, ничего.

Стабильность в стране можно создать тогда, когда люди хотят работать, двигаться вперед. А в нашей стране проблема в том, что люди не хотят работать и не хотят двигаться вперед. Они просто доживают свою жизнь во мраке водки и наркотиков.

Я точно не заангажированный человек, я никого не поддерживаю, ни от кого финансово не завишу, но мне ближе Тимошенко, потому что она по крайней мере выглядит прилично и говорить может. К сожалению, из команды Януковича я не слышал ни одного человека, который бы не говорил циничные вещи. Я в своей жизни больше всего боюсь цинизма и беспринципности. Если придет Янукович – это будет намного хуже, чем Черновецкий в Киеве. Здесь можно проводить дегустацию говна... То, которое происходит в Киеве, – это вообще за пределом добра и зла, и это тенденция. Киев же выбрал. И то, что выберет Украина, – выберет Украина.

Александр Чалый, экс-заместитель главы Секретариата Президента: С ЯНУКОВИЧЕМ ЖИЗНЬ НЕ ОСТАНОВИТСЯ Всем советую голосовать сердцем, а затем – после второго тура – головой делать все, чтобы победителя признали и чтобы это способствовало установлению стратегического консенсуса в высших эшелонах власти, чтобы в ближайшие три-четыре года сделать шаг в модернизации страны на принципах европейских ценностей.

По моему глубокому убеждению, перспектива заключается в одном – программа Тимошенко более направлена на европейскую перспективу Украины. Программа Януковича дает элементы определенной стабилизации.

Если мы говорим, что мы демократы, если мы уважаем Оранжевую революцию, то мы также будем уважать выбор гражданского общества, каким бы оно ни было: недоразвитым или не вполне европейским.

Меня лично больше всего беспокоит, как поведут себя кандидаты после выборов: отдадут силы на объединение страны или на борьбу друг с другом. У Тимошенко есть пункты, которые мне близки, и у Януковича – тоже. Но настроенность на реформы в стране больше чувствуется у Тимошенко. Да и с Януковичем жизнь не остановится. Я переживал выборы 1993 года, было приблизительно то же.

По моему мнению, если Тимошенко выиграет, то будет больше возможностей для нахождения общенационального компромисса.

Николай Рябчук, политолог, писатель: ОБА – ГОМО СОВЕТИКУС

Что делать мыслящему человеку или моральному?.. К сожалению, драматизм нынешних выборов заключается в расхождении этих двух подходов. Моральный выбор, думаю, подсказывает голосовать против обоих, потому что оба кандидата, по моему мнению, – гомо советикусы, склонные играть с правилами, а не играть по правилам, руководствоваться, так сказать, революционной целесообразностью, когда цель оправдывает средства, а победитель получает все.

Ни один из них не имеет представления, что такое правовое государство – а без этого, поверьте, никаких существенных изменений в нашей беззаконной стране не будет. А рациональный выбор подсказывает, что нужно все же голосовать за меньше зло, которым мне по ряду причин кажется в этой ситуации Тимошенко.

Так или иначе, а нужно идти и голосовать – хоть против Януковича, хоть против обоих. Потому что хуже всего, что можно сегодня сделать, – это вообще не участвовать в выборах. Такое поведение, по моему мнению, безответственно и глупо. То есть – и неморальное, и нерациональное.

Дмитрий Корчинский, публицист: ПРОЕЗЖАЯ МИМО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОСТАНОВИТЕСЬ, ПЛЮНЬТЕ В ЕГО СТОРОНУ И ЕДЬТЕ ДАЛЬШЕ

Граждане Украины между первым и вторым туром должны думать о чем-то более существенном, чем выборы. То есть о философии, женщинах, конях, оружии, качествах вина, но не о выборах, потому что избирательная демократия – дело плебейское.

Думаю, люди должны отдаваться мышлению относительно всего общего и с точки зрения всеобщего.

В день второго тура выборов нужно зайти в магазин, купить хорошего французского вина, немного сыра. Благо, не будет поста. Взять семью, друзей или подруг и выехать куда-то за город на хороший ландшафт. Выпить там эту бутылку вина, заесть сыром, подышать свежим воздухом, возможно, покататься на лошадях, как это делают персонажи на полотнах малых голландцев. А проезжая мимо избирательного участка, нужно остановиться, плюнуть в его сторону и ехать дальше.

Лично я никогда не хожу на выборы. Даже не иду, чтобы проголосовать за себя, когда баллотируюсь, потому что выборы – это дело слишком неблагородное.

Опросила Ксеня Лесив