Следователей прокуратуры из квартиры Луценко не выпускали журналисты (фоторепортаж)

Гостями Юрия Луценко мы стали в равной мере неожиданно - для него и для нас самих.

Элитный дом на Печерске, где живет лидер Народной самообороны, на картах не значится - карты оказались старее, чем здание. Но найти было нетрудно - по толпе журналистов и людей в черных кожанках у подъезда. Выйти из лифта было непросто: у дверей квартиры Луценко - с полсотни журналистов и неизвестно чьих охранников.

- Ну что, - говорю, - происходит?

- Пока новостей нет. Ждём...

Ждали долго. Из квартиры время от времени выходил Давид Жвания, у которого, оказалось, есть свой ключ от дверей. Жвания немного уставший и выходит на короткие перекуры.

- Ну как там, есть что-то? - все к нему.

- Нет пока. Ждите.

- А что здесь произошло? Почему ручка дверей сломана?

- А вы у представителей Генпрокуратуры спросите. Это они так заходили.

Гости появились у Луценко о полседьмого утру, как раз тогда, когда он вызывал машину, чтобы отвезти сына в школу.

- Допускаю, по периметру прослушивали телефоны, - говорит Жвания. - Потому что следователи появились именно в то время, когда должна была приехать машина Луценко.

- В квартире беспорядок не создали? Все в порядке?

- В порядке, по крайней мере не дрались...

- А что нашли следователи?

Оказывается, ничего интересного. А интересовали их, рассказал народный депутат, пять компьютеров, пистолеты, офисная мебель (всё это якобы Луценко получил в качестве взятки за подаренный пистолет) и всё тот же израильский паспорт. Луценко показал им справку, выданную посольством Израиля, о том, что израильского гражданства не имеет, а домашний компьютер куплен сыну на день рождения. Следователи изъяли подаренный пистолет и патроны к нему.

Интерес у следователя вызывали документы, говорит Жвания, удостоверение Луценко-министра, Луценко-депутата, Луценко - члена ВЛКСМ. Вместе с ними представители прокуратуры изъяли некоторые другие документы...

Давид Жвания никак не может выйти на перекур: больше всего времени, говорит он, следователь посвятил осмотру подарочных авторучек, которых Луценко насобирал немало. Его интересовало всё: сколько стоит каждая ручка, кто подарил... Заинтересовала и подкова на стене, похожая на логотип “Нашей Украины”.

Еще депутат рассказал, что следователи в ответ на требование Луценко отказались показать документы о том, какой именно суд принял решение об обыске. А с самого утра следователи не впускали в квартиру юриста Луценко и журналистов.

Опять ждём. Заходит бютовец Андрей Шевченко. Звонит - сломанная ручка дверей не работает. Через полчаса выходит из квартиры изрядно озадаченный:

- У меня такое ощущение, что это что-то среднее между тем, которое было в 37-м году и тем, что было в 2004-м, когда проводились обыски активистов “Поры”. Не знаю, нарушал ли Луценко закон или нет, но впечатление такое, будто власть тупо пытается продемонстрировать свою силу.

Следующим приходит еще один активист Народной самообороны Тарас Стецькив. Пытаясь пробраться к дверям квартиры, улыбается:

- Иду на добровольную сдачу!

Журналисты опять скучают в тесном помещении. Кто-то заглядывает в замочную скважину.

- Они там телевизор смотрят. Вот сейчас депутаты по Огрызко будут голосовать.

Охраннику Луценко Василию Дмитриевичу, который появляется из-за дверей с уже заученной фразой “Свежих новостей нет” говорят:

- Вы же нам хоть о результатах голосования по Огрызко скажите!

Чуть позже голова Василия Дмитриевича сообщает: “За Огрызко проголосовали 195 депутатов”. Журналистам не легче.

В очередной раз открываются двери лифта, откуда пытается выйти соседка политика, и не может с ребенком протиснуться несколько метров до своей квартиры. Её пробуют что-то спросить, но женщина прячет лицо от телекамер и молча исчезает. Опять открывается лифт, появляется активист “Поры” Владислав Каськив.

- “Пора” уже подготовила заявление, - тут же его зачитывает. - Партия “Пора” отмечает, что эти события напоминают события с обысками и арестами в октябре 2004 года, предшествующими Помаранчевой революции. “Пора” считает, что такие методы политического противостояния возвращают нас в пещерную эпоху украинской политики и создают условия для дестабилизации общества.

Наконец охранник Луценко приглашает всех в помещение. Журналисты ломятся и чуть ли не разбивают лампы в гостиной и статуэтки на комодах. Из кухни выходят блюстители закона, легко узнаваемые по кожаным черным курткам. Один из них - с картонной коробкой, той же, куда сложены изъятые вещи и документы. Игнорируя вопрос журналистов, они пытаются пройти к выходу.

- Не пропускайте их, - журналисты блокируют двери. - Скажите, кто вы такие и что делали здесь с полседьмого утра? На каком основании происходил обыск квартиры?

Люди в черном долго отмалчиваются, в конечном итоге один из них обращается к Жвания, который тоже у дверей:

- Давид Важаевич, не пропустите ли представителей Генеральной прокуратуры?

- Журналисты вас не выпускают, исполняют свои профессиональные обязанности. А вы кто такие?

- Значит, официальные комментарии по поводу даст руководство Генпрокуратуры, если посчитает необходимым. Комментировать какие-либо факты, которые были установлены при проведении следственного действия в рамках расследования уголовного, мы не будем.

Позже “черная куртка” представилась следователем Генпрокуратуры Андреем Медведевым. Он лишь сообщил, что разрешение на обыск выдано Печерским судом Киева. И тут же предупредил журналистов: “за препятствование работникам прокуратуры при исполнении...” Выйти из квартиры ему всё же не удалось, после чего следователь со словами “меня вызывают в дежурную часть” закрылся в кухне с Луценко. Там, говорят, он пригрозил Луценко, что вызовет бригаду ОМОНа, если его не выпустят. Но, поскольку его персона уже никого не интересовала, и он, и его коллеги быстро скрылись из квартиры.

И только тогда появился сам виновник событий. Это был первый брифинг Луценко в собственной квартире. Как был, в спортивной домашней одежде, он вышел к журналистам. Взглянул на свою тумбочку, подвинутую под микрофоны, устало улыбнулся: “О, что это?”. После чего изложил суть дела.

- Если помните, когда я занимал должность министра внутренних дел, следователь по особо важным делам Медведев изучил практику награждения именным оружием работников МВД. В итоге он узнал, что более чем 50 пистолетов было выдано моими предшественниками на этом посту, приблизительно столько же выдал я. Понятно, что все случаи были завизированы, но не это интересовало их (Генпрокуратуру). Сам Медведев написал, что не видит в этих действиях министра Луценко признаков уголовного преступления. И потому, мол, не возбуждает уголовного дела, о чем составил соответствующий протокол. Вместо этого он усматривал административные правонарушения и составил протокол о коррупции, который был отменен Верховным Судом. Потом в голове Медведева что-то изменилось, он возразил сам себе и возбудил уголовное дело. Об этом я узнал из прессы.

Сегодня в шесть тридцать мне в двери позвонили, когда я открыл, с удивлением увидел на пороге Андрея Медведева, еще двух работников прокуратуры и двух понятых.

При этом мне не было немедленно предъявлено - а именно так требует закон - постановление о возбуждении уголовного дела. Ведь иначе не понятно, в связи с чем происходят следственные действия... Мне предложили выдать офисную мебель, пять системных блоков, израильский паспорт и другие документы... Я предъявил все свои документы, среди которых комсомольский билет, аттестат об окончании школы и детсада, и дипломы, и удостоверения всех должностей, которые я когда-то занимал... Только после того, как был проведен обыск и были допущены адвокаты, они начали переписывать обнаруженные документы. А кроме названных еще были военный билет, медицинская книжка, я так и не понял, для чего она нужна следствию, потому предложил еще сдать анализы, предъявить окончательные доказательства того, что я не гражданин Израиля, но они отказались...

У них четкая задача, чтобы я прекратил свою общественную деятельность в областях Украины. Потому мне не просто выписали вызов на допрос в Генпрокуратуру. Но и на все дни напереж. Я считаю, что это четкое основание для ограничения моего передвижения по Украине... Живем в стране, где царит ощущение полного дежавю... Пусть со мной борются, но почему от этого должна страдать моя семья?.. Это ужас власти перед возможной общественной активностью, власти, которая держится, пока народ молчит.

На стене, над дверями - еще одна подкова. Настоящая. Такая, которую вешают на счастье. Правда, висит она только на одном шурупе, едва держась. Удержится ли?