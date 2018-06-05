Рабинович: Януковича надо выдвинуть на Нобелевскую премию за сохранение страны

Президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович, находясь зарубежом, дал пресс-конференцию о ситуации в Украине. Вот некоторые его ответы на вопросы зарубежных СМИ.

Что изменилось в Украине со сменой власти?

Ситуация коренным образом изменилась. Я сужу о людях по делам, а не по словам. Взять, к примеру, тему строительства мемориала в Бабьем Яру. Прошлое правительство четыре года затягивало решение этого вопроса, под разными предлогами не давая нам начать строительство. А теперь, после встречи с нынешним премьер-министром Азаровым, он сообщил всем, что этот проект отныне – под его личным патронажем. Мы хотим построить действительно достойный памятник погибшим там десяткам тысяч людей. 20 августа заканчивается конкурс на лучший проект мемориала, в котором принимают участие около 40 выдающихся архитекторов со всего мира. Кстати, известнейший скульптор Франк Мейслер входит в жюри, которое будет определять победителя. Это ли не свидетельство перемен? Закончилась одна эпоха - и началась другая. Закончилось правление, которое героизировало бандеровцев и других приспешников фашизма. Простой пример. В прошлом году, 23 февраля, по всей Украине были развешаны плакаты "Поздравляем воинов украинской национально-освободительной армии, участников Второй мировой войны". Бандеровцев поздравляли. И все тихо молчали, стыдливо отводя глаза. Я в тот же день развесил рекламные биллборды с надписью "Поздравляем воинов Советской армии!" и подписался своей фамилией, хотя обычно никогда этого не делаю. А в этом году ситуация другая - все поздравляли воинов Советской армии. Изменилась ситуация. Идеологически она сегодня абсолютно комфортна - потому что бандитов называют бандитами, фашистов - фашистами, и никто не пытается поменять местами жертв и героев. Это очень важно.

Экономический кризис в Украине сильно ощущается?

По этому поводу мы испытываем сейчас сдержанный оптимизм. Сдержанный - на всякий случай, но, по сути, сегодняшняя ситуация на Украине уникальна. Я ознакомился с прессой - и англоязычной, и ивритоязычной - и обнаружил, что в отношении Украины существует некий штамп, который, как мне кажется, навязан политиками, ушедшими в оппозицию. В реальности все обстоит куда проще. Януковичу, который победил на выборах, досталась абсолютно разрушенная страна, где все, что возможно и невозможно, было разграблено. Построенная на популизме и болтовне экономика пришла к краху. Бюджетные средства разворованы на корню - даже те, что были законтрактованы наперед. При этом с правительства Януковича-Азарова требуют результатов сегодня. Сейчас.

Как, на ваш взгляд, складывается политическая ситуация в Украине?

В истории Украины, к сожалению, любой премьер, не успев прийти к власти, направлял всю свою энергию и ресурсы на то, чтобы занять кресло президента. Еще одна отличительная особенность нынешней, уникальной, ситуации в том, что в тандеме Янукович - Азаров каждый на своем месте. Янукович - опытный политик, прошедший колоссальную подготовку. Он - президент. В то время как Азаров - один из крупнейших экономических руководителей, который не хочет заниматься политикой. Ключевое отличие позиций - он не намерен соперничать с Януковичем и бороться за кресло. Для Украины это невероятно важно. Ведь раньше премьеры тратили себя на политическую борьбу, забывая обо всем, в том числе о такой составляющей как экономика государства. Теперь же мы наблюдаем перспективу. Янукович может вернуть Украине значимость и престиж на международной арене - то, что предыдущему президенту удалось с космической скоростью растерять. В то время как Азаров, которому не нужны популистские действия и политические продвижения, будет воплощать экономическую программу и делать пусть иногда непопулярные, но нужные шаги для улучшения экономической ситуации. Если еще совсем недавно наша страна находилась на грани политического и экономического коллапса, то сегодня у нее есть стабильность и предсказуемость.

То есть нынешняя власть практически идеальна для страны?

Идеальными бывают манекены. В области политики, думаю, надо дать им хотя бы два-три года, чтобы у Януковича появился шанс навести некое подобие порядка - ведь то, что творилось до него, нельзя назвать никаким разумным словом. И мне, как руководителю еврейской общины, позиции Януковича в национальных вопросах близки и понятны.

А у нас тут часто печатают слова оппозиции о том, что Янукович развалит Украину…

Это героизация фашизма чуть не развалила Украину. И если брать этот факт, то Януковича надо выдвинуть на Нобелевскую премию за сохранение страны. Мы наконец-то можем, как я говорил выше, называть фашистов фашистами. Это его заслуга. Для нас это ключевой вопрос. Я видел, как ветераны - а их у нас десятки тысяч - плакали во время выступлений бывшего президента, когда он говорил о заслугах бандеровского движения. Я действительно считаю, что для сохранения мира в Украине и толерантности нашего общества Янукович сделал очень много. А где эти националисты, которые держались на плаву только благодаря Ющенко? Их нет!..