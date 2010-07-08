Довгий говорит, что СБУ к нему дела не имеет и ни с кем он не дрался

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИй заявляет, что вчерашние действия СБУ в Киевсовете проводились в рамках совместной деятельности столичной власти и правоохранительных органов и лично к нему никакого отношения не имеют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Киевсовета и комментируя соответствующую информацию в СМИ.

О.ДОВГИЙ в своем официальном заявлении отметил, что мероприятия СБУ никакого отношения к нему лично не имели, и это подтверждает официальное заявление пресс-секретаря Службы безопасности Марины ОСТАПЕНКО.

Он заявил, что никаких изъятий документов и личных вещей из его кабинета вчера не было. Кроме того, О.ДОВГИЙ подчеркнул, что никакого конфликта и противостояния с представителями правоохранительных органов, о чем сообщали отдельные СМИ, вчера не происходило.

«Оперативные мероприятия, которые имели место 7 июля, проводились в рамках целого ряда следственных действий, которые являются совместной и скоординированной деятельностью городских властей, СБУ и других правоохранительных органов по установлению истины по целому перечню фактов злоупотреблений в разных сферах», - заявил О.ДОВГИЙ.

По его словам, он лично как секретарь Киевсовета и заместитель Киевского городского председателя заинтересован в установлении позитивного имиджа Киевсовета, а следовательно – в установлении истины по целому ряду фактов, которые должны найти подтверждение или быть опровергнуты и по которым сейчас проводятся мероприятия правоохранительных органов в помещениях горсовета.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра СБУ, следователи СБУ 7 июля осуществляли предусмотренные законом следственные действия – изъятие необходимых следователям документов в служебных кабинетах чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, хранящейся в электронном виде.

Дело возбуждено в соответствии с ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Также в СБУ опровергли информацию о том, что указанные действия якобы касаются О.ДОВГОГО.