Довгий в своем кабинете устроил потасовку с сотрудниками СБУ

Олесь Довгий сидел на заседании фракции, когда ему позвонили и сообщили, что в его кабинете проводится обыск и что СБУ требует предоставить документы на выделение земельных участков, сообщает «Сегодня» со ссылкой на свой источник в киевской мэрии. После этого Довгий бросился к себе в кабинет и увидел, что его помощники уже начали давать СБУ-шникам какие-то документы. Довгий начал выхватывать эти бумаги из рук проводящих обыск, и в результате завязалась потасовка.

Как сообщало издание, около 15 человек в масках и с надписью «СБУ» на спине вошли в среду днем в здание мэрии на Крещатике. На входе они сказали: «Мы с обыском» и зашли внутрь. Они пошли в кабинет Олеся Довгого. «Сегодня» удалось попасть в здание мэрии. На втором этаже, в правом крыле, где находится кабинет Довгого, стоял СБУ-шник в маске. На вопрос «Вы пришли к Олесю Довгому?» он ответил? «Да». По его словам, сам Довгий тоже присутствует в кабинете.

Через некоторое время из кабинета вышел один из бойцов и вернулся с сумкой, из которой торчали так называемые «фомки» — ломики, используемые обычно для вскрытия замков или паркета.

Вместе с тем в СБУ заявили, что проводят не обыск, а выемку документов. СБУ ищет доказательства неких земельных нарушений, рассказала пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. Действия правоохранителей связаны с возбуждением уголовного дела, которое завели за "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах управления, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней", говорит она.

При этом Остапенко опровергла информацию о том, что дело касается лично Довгого, и отметила, что оно открыто по факту совершенных преступлений.