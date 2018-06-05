Могилев признался, что часто звонит прокурорам «с тре… с просьбой» (фоторепортаж)

«Теледебют» главы МВД Анатолия Могилева (первое крупное телеинтервью с момента назначения, как неоднократно подчеркнул Евгений Киселев), пожалуй, можно было бы назвать удачным, если бы «Большая политика» на «Интере» была юмористической программой...

Несмотря на заявленную тему «милиция с народом?», в ролике-представлении гостя редакторы телеканала старательно обошли резонансные темы. Например силовой разгон митинга в парке Горького в Харькове с попутным «срезанием» с деревьев альпинистов – вместе с ветками… Избиение милиционерами двух журналистов, которые решили выпить пива на вокзале. Студент, которого забили до смерти в столичном отделении милиции (кстати, о последнем не вспомнила даже приглашенная на программу пресса). Из проблемных моментов в ролик попало разве что неудачное голосование ВР за отставку министра. Да еще попытка номер два, что намечена на следующую сессию парламента.

Домашнюю заготовку дуэт главы МВД и ведущего отработал на отлично. Особенно удалось Могилеву выражение лица а-ля «слуга царю, отец солдатам».

Да, украинцы воспринимают милицию скорее негативно, но тому есть причины. Министр выделил три. Общество кардинально изменилось, а критерии оценки работы милиции остались прежними. Сейчас в обществе главная ценность – права и свободы человека, нельзя нарушать даже ради раскрытия резонансного или тяжкого преступления, с довольно кислым видом посетовал Могилев.

Вторая проблема – недостатки системы образования МВД. Есть 16 вузов, они берут 18-летних мальчишек без жизненного опыта, и там преподаватели (майоры, подполковники, полковники, - зачем-то уточнил министр) прививают им представление о том, что любой зачет, экзамен можно сдать за взятку. И когда «мы ему надеваем лейтенантские погоны, не у всех, но у некоторых из них возникает извращенное мнение о милиции»… Эти «некоторые выпускники» милицейских вузов, признал Могилев, милицию без коррупции себе не представляют.

Но самая страшная проблема – в последние годы в милиции раздавались должности за деньги. Была выстроена «мощная система коррупционной связи снизу вверх», - пожаловался министр. Он с этим борется: принят ряд «нормативных документов, подписан ряд приказов, чтобы порезать «коррупционные сети»… В попытке объяснить, куда уходят корни неистребимой коррупции в МВД, гость студии окончательно запутался в словах. В итоге родилась прелестная фраза: «именно вот эти коррупционные сети, недостатки в ориентации, недостатки в критериях оценки работы милиции, недостатки в воспитании молодых сотрудников породили вот то отношение милиционеров, которое вот сейчас есть к населению…»

Так может, как Саакашвили в Грузии: всех уволить, и набрать новых, - внес рацпредложение Киселев. Нет, это для Украины неприемлемо, это - громадные затраты, а денег нет, посетовал Могилев. И вообще он – не волшебник, за сто дней, и даже за год, систему не перестроит. А за сколько перестроите? – влез ведущий. Ну, так вот сразу не скажешь, это глубинные процессы, - протянул Могилев. Вот милицейское образование он возьмется переделать за год-другой, но результат обещает не раньше, чем года через четыре…Зато «процессы проводить» будет. Точно будет.

Но это – офицеры, а с рядовым составом вообще все плохо: зарплата гривен на 500 меньше, чем у других силовых структур, посему Могилев ну никак качественного подбора людей обеспечить не может. Отсеивать тех, кто идет в милицию, чтобы реализовать какие-то свои комплексы, по мнению министра, – задача не его, а офицеров. (Тех самых, «неправильно выученных», которых еще в вузах МВД приучили к коррупции…) Вот если офицер будет чувствовать ответственность за подчиненных, вместо того, чтобы заниматься сбором денег с них, тогда «мы эту ситуацию разрушим». (К сожалению, министр не объяснил, что ж такое надо сделать с офицером, чтобы он в одночасье забыл о сборе денег, и попер против отлаженной коррупционной системы) Но самое главное на сегодня – «восстановить доверие народа к милиции».

Общество жаждет крови милиции, - огорчила Могилева одна из присутствующих в студии журналистов. И есть данные, что МВД готовит показательную порку специально отобранных «козлов отпущения»… Бороться с коррупцией можно только «хирургическим путем», - с отеческой улыбкой заявил глава МВД. Он в настоящий момент не считает возможным защищать честь мундира. Мундир надо чистить, - в милиции есть «вопиющие факты коррупционных явлений по отдельным подразделениям, и даже по целым блокам». Уже арестованы более 2 десятков офицеров. Людей с извращенной психологией только страх наказания может удержать от новых проступков, вздохнул Могилев и пошел перечислять: арестован зам начальника УВД Тернопольской области, начальник ГАИ Сумской области, начальник райотдела в Полтавской области, начальник райотдела во Львовской области… Статьи – злоупотребление служебным положением, хищение, взятки – «в принципе весь набор должностных преступлений». Это – фигуры, которые были «священными коровами» (тут глава МВД запнулся и зачем-то попросил прощения у присутствующих за такое сравнение), но сейчас они должны ответить.

Он сам тоже будет отвечать. И за своих подчиненных тоже. Но не всех, а только за прямых. Если кто-то из замов Могилева попадет под уголовную ответственность, Могилев сразу напишет рапорт, заверил студию министр. В случае «наездов» и попыток очернить, например через СМИ, министр будет защищать своих подчиненных «до последней капли крови», но если они виноваты в чем-то, обещает: пощады не будет. (Все бы хорошо, да только за скобками горячего монолога осталась проблема – где та точка, в которой «наезд и очернение» превращаются в обоснованное обвинение, и кто именно будет ее определять) «Я довольно часто звоню прокурорам областей или прокурору генеральному с тре… с просьбой (требовать я не имею права, - внезапно вспомнил министр) о том, чтобы принимались жесткие меры воздействия к работникам милиции, которые совершили уголовные преступления, с немедленным арестом их после выявления такого происшествия», - заявил Могилев. Студия замерла в восхищении…

А как быть с волной заказных убийств, что в последнее время прокатилась по Украине? Вот только в Крыму было три резонансных «заказняка»… Крымский главк опубликовал данные, согласно которым серьезно упал уровень раскрываемости преступлений вообще. Да и не только в Крыму, раскрываемость по всей Украине падает…Это что – возврат в бандитские 90-е? При «известной личности, которая работала в Крыму на общественных началах» раскрываемость в Крыму была 36%. Сейчас – порядка 62% в Крыму и около 70% по Украине, - объяснил положение дел министр. Но такие критерии оценки как процент раскрываемости и уменьшение или увеличение числа преступлений, были еще в Советском Союзе, и сейчас практически нигде в мире не применяются. (Автоматически напрашивалось: почему?) Во всей Европе раскрываемость порядка 40-50%, - ответил на незаданный вопрос глава МВД, - если поставить задачу МВД дать раскрываемость 90% - она будет...

...но при этом часть преступлений «просто уберут из отчетности», а по другой части – «будут вышибать показания из подчиненных» (очевидно, имелось в виду из подозреваемых). Поэтому процентные показатели – абсолютно неправильные. Могилев их убрал. Он считает, оценивать работу милиции должно так: сколько мы в текущем году лиц привлекли к уголовной ответственности. Если таких становится больше, значит МВД работает хорошо. Эта цифра с каждым месяцем в Украине растет, - уточнил Могилев, к тому же «основных преступлений» по стране стало меньше, а раскрываемость наоборот выросла. (Тут министр вспомнил, что по его мнению, эти цифры «работу милиции не отражают вообще»…)

МВД теперь во главу угла ставит права и свободы личности, «то есть мы теперь должны уважать любого человека, даже подозреваемого в совершении преступления. Его права и свободы – святое»... «Профилактическое воздействие милиции на подотчетный элемент в настоящее время намного снизилось»… Нет ЛТП, нет вытрезвителей, и в итоге – «влияние милиции на рост или снижение преступности – 10-15%», - заявил Могилев. В остальном виноваты социально-экономические факторы...

Если от милиции требовать раскрываемость, это «неминуемо влечет за собой все неправомерные действия в отношении задержанных», - предупредил глава МВД.

А как же определить допустимую степень насилия, которое имеет право использовать милиционер по отношению к задержанному? Журналист поведал министру историю о следователе, который заставлял задержанного есть кактус…

Насилие можно применять только чтобы предотвратить преступление и только регламентированное законом, уверенно заявил министр. Ну или если подозреваемый агрессивен, если «не понимает обычных слов»... И если будет доказана вина милиционера когда, «кто-то там повесился» в РОВД или был избит, виновного накажут жестче, чем гражданского за аналогичное преступление. Тут Могилев просто попросил поверить ему на слово.

Что касается скандала с журналистом, которого заковали в наручники за пиво. Во-первых он сопротивлялся… а во-вторых: всех, кто превысил свои полномочия уже наказали. Административно. Как именно, Могилев не уточнил.

Своими успехами в изучении украинского министр похвастал в двух предложениях. Он очень уважает Киселева, потому будет отвечать по-русски. Иначе ему пришлось бы «переводить русские слова на украинский»: так выйдет медленнее, а времени и без того - в обрез…