Елена Антонова: За четыре года Черновецкому можно было не только все органы вылечить, но и попересаживать их

Вчера на сессии Киевсовета секретарь Киевсовета объявилоб исключении из фракции (и лишении мандата) двух депутатов из киевской команды блока Литвина Елены Антоновой и Юрия Куренного (оба - люди Пилипишина, главного оппонента действующего мэра) .

Это второй случай в истории столичного местного самоуправления, когда депутата отзывают из власти. В 2007 году своих депутатов-перебежчиков отозвала фракция БЮТ. Но там было проще, бютовские перебежчики по результатам партийной конференции, не желая позорного исключения, сами написали заявление о сложении полномочий. В ситуации с депутатами Литвина ситуация иная. Они никуда не перебегали и ничего не писали.

УНИАН обратилось за интервью к Елене Антоновой.

Елена Юрьевна, вас вчера исключили из депутатов Киевсовета. Вас поздравить или вам посочувствовать?

Как хотите, но в любом случае – спасибо (смеется)

Почему вас отозвали? Есть ли у вас самой какие-то объяснения? Есть ли юридическое основания для исключения вас из Киевсовета?

Конечно, ничего нет. Это абсолютный беспредел.

Мы работали, руководствуясь законом о местных выборах. Только в трех случая депутат может быть исключен из числа депутатов. Первое, если он не стал членом фракции политсилы, по спискам которой прошел в горсовет, то есть не написал заявление о вступлении во фракцию. Второе, если он, будучи членом фракции, написал заявление о переходе в другую фракцию. Третье, когда он написал заявление о выходе из фракции. Мы не создавали новых фракций, не переходили в другие, мы написали заявление о вступлении, и это везде зафиксировано и в ТИК, и в Киевсовете. Ведь есть же Регламент, есть протокол. Список членов фракций зачитывался. Более того, для исключения депутата должно быть решение межпартийной конференции. Она не созывалась. Я ведь сделала запрос в другую партию, Всеукраинский Патриотический Союз, который блокировался в 2008 году с Народной Партией для выборов. Конференция не созывалась, их не уведомляли. То есть через СМИ я узнаю две недели тому назад, что прошла конференция Народной Партии, там решили исключить из партии Антонову, Куренного, Гоцкого. Пилипишин сам ушел раньше. Но даже, если такое решение принято, должна быть проведена межпартийная конференция.

Ваше исключение - это такой ответ Чемберлену руководства Народной партии за то, что в феврале Виктор Пилипишин ушел от Литвина?

У каждого могут быть свои догадки. Программа, с которой мы шли на последних выборах в Киевсовет, даже была забрендирована двумя логотипами. Первый – блок Литвина, второй – «Кияни передусім». Мы, четверо депутатов, которые вошли в одноименное межфракционное объединение, придерживаемся заявленной программы. И эта программа была одобрена и блоком Литвина. Мы своими действиями ничего не нарушили. Какие поменялись конфигурации или отношения, или интересы лично у спикера, как у руководителя блока, лично у руководителя фракции в Киевсовете Мошенского и его близкого окружения можно только догадываться. Но та часть фракции, которая контролируется Литвиным, всегда четко голосует с промэрским большинством, всегда голосует по всем землеотводам, отчуждают земельные участки любыми массивами, независимо от того, есть ли на то документы, они отчуждают детские сады.

Мы за такое никогда не голосуем и очень мешаем. А когда мы заявили о создании межфракционного объединения и обозначили себя еще и другими флажками, то это их вообще взбесило. Но по Регламенту Киевсовета депутаты могут, не выходя из фракций, создавать группы или объединения на базе каких-то интересов.

Вы будете оспаривать решение ТИК о вашем исключении?

Да, мы подаем документы в суд. Я буду подавать иск против председателя ТИК, буду требовать возбуждения уголовного дела, поскольку она совершила должностное преступление. Мы будем подавать в суд, добиваясь приостановления решения ТИК и нашего восстановления. Мы пройдем все суды, вплоть до Европейского.

Новая центральная власть, не желая снимать Черновецкого, поставила ему нового заместителя Александра Попова. Будет работать схема такого мягкого отстранения или замещения мэра?

Как киевлянке, как человеку, который живет в городе не первое поколение, мне бы хотелось, чтобы так было. Это я говорю без всяких личных амбиций.

Мне бы очень хотелось, чтобы у господина Попова что-то получилось, и чтобы какие-то дела были сделаны и были бы положительные результаты. Но я очень сомневаюсь, что такой схемой можно глобально решить что-то. Ведь заранее закладывается конфликт. Киевсовет - это Киевсовет, а исполнительная власть - это исполнительная власть. И все это происходит при мэре, которого постоянно где-то прячут и лечат. Я не знаю, сколько надо иметь органов, чтобы столько лечиться на протяжении четырех лет. За четыре года Черновецкому можно было не только все органы вылечить, но и попересаживать их. А его все время где-то лечат, поправляют, дают возможность отдохнуть. Это ведь даже не смешно, мы должны плакать над своим бессилием. Власть должна была проявить свою политическую волю, и по Киеву осенью должны были состояться выборы. Нельзя косвенными методами поменять ситуацию. Но раз так решили, я надеюсь, что хотя бы для материально-технической базы города что-то изменится. Для людей ничего не изменится.

Поговаривают, что Регионы поставили заместителем мэра своего человека Александра Попова, потому что они посватались к Пилипишину, а он, выбирая между ними и Тимошенко, ответил что-то невразумительное…

Да, ну если он невразумительно ответил, то только потому, что они невразумительно сватались. (смеется)

Как вы прокомментируете ситуацию с недавним обыском СБУ в кабинете секретаря Киеврады Довгого?

Знаете, как знакомятся фискальные органы, когда они приходят с проверкой на предприятие? Сначала строго проверяют, а потом договариваются. Но я бы не хотела, чтобы ситуация с Довгим была из этой же практики. Хотелось бы, чтобы обыск был логичным следствием деятельности мэра и его команды.

А что же можно сейчас проверять? Если у паренька из Киевсовета в марте украли машину, в которой по несчастной случайности находились все документы по киевской приватизации за четыре года?

Жалко мне этого человека. Это мой коллега по депутатскому корпусу Петр Иванов. Приличный вроде был человек, вообще неплохой. Не вижу я его с конца марта, с тех пор, как все это произошло.

А он в СИЗО, учитывая, что прокуратура возбудила против него дело, или где-то в Тель-Авиве?

Думаю, что где-то далеко. Хотя не знаю. Трудно сказать. Они ведь это не афишируют. Я думаю, что за подобный факт в любой другой стране человек давно бы отвечал перед лицом закона. Думаю, что это не Иванов придумал вывезти документы за четыре года. Сочувствую тем предпринимателям, собственникам тех помещений, которые оформляли эти бумаги, прошли все коридоры этой бесчинной власти в Киевраде, платили, по всей вероятности, немалые деньги, чтобы попасть в тот или иной кабинет. И все это пропало, теперь им надо восстанавливать. Потому что без этих документов сложно что-то легализовать.

По версии Черновецкого, они взяли документы, чтобы изучать… Но видно машина не доехала, и Черновецкий не сумел изучить все, и все пропало.

Вы когда-то вернули ключи от приобретенной на благотворительном аукционе Черновецкого "Чайки" якобы за то, что деньги не дошли до тубдиспансера. Последовала ли реакция прокуратуры?

Нет. Я обращалась и к секретарю Киевсовета, поскольку аукцион разрешали провести на Киевсовете, я писала запросы. Но никто не отреагировал. Все кануло в Лету. Тогда было продано две "Чайки", одну купил Черновецкий, одну приобрела я. 680 тысяч гривен должны были идти на восстановление детского тубдиспансера.

Странные вещи происходят в Киевском зоопарке. Только чиновник киевской администрации берет шефство над животным зоопарка, там из животных кто-то умирает...

Какая идиотская мысль может прийти в голову человеку, который отдыхает четыре года. Видно, поэтому ему так креативится постоянно. А может быть просто нужно, чтобы зоопарк просто работал. Когда я была ребенком, такой мэр как Згурский не кормил слона из личного кармана. И слон жил долго и счастливо.

Беседовала Маша Мищенко