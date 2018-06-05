Маски-шоу в Киевсовете: регионалы меняют шило на мыло?

Вчера СБУ пришла в Киевсовети провела выемку документов в кабинете секретаря горсовета Олеся Довгого. В пресс-центре СБУ просветили, что эти действия - в рамках фактового уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса («несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах управления, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней»). По словам подчиненных Хорошковского, предполагаемые нарушения касаются земельной сферы. В этой ситуации большой журналистский интерес вызывает внезапное внимание силовиков (никто ведь не сомневается, что оно было санкционировано властью) к Олесю Довгому - назначенцу и ставленнику Черновецкого. Напомним, избирательная машина киевского мэра работала на победу президента Януковича, а парламентская фракция регионалов так и не проголосовала за отчет следственной комиссии по расследованию деятельности столичного мэра.

Любопытно, что недавно назначенный заместитель мэра от регионов Александр Попов заметил, что эти обыски прошли как-то мимо него.

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ВЕДЕТ СЕБЯ, КАК БАРЫШНЯ, ЗАПОЗДАВШАЯ С РАСКАЯНИЕМ

Один мой коллега по сходному поводу заметил, что в этой ситуации внезапного правоохранительного прозрения власти и СБУ к деятельности Довгого (считай мэра) сопоставимо с тем, как если бы девушки три года принимали дома мужчин, а потом вдруг поняли, что это нехорошо.

Мы можем только догадываться, что послужило «звонком» для СБУ и откуда этот звонок поступил. Но на всякий случай напомним, хронологию главных земельных злоупотреблений за последние три года мэрствования.

1 октября 2007 года

Практически сразу после досрочных парламентских выборов Киевсовет без участия фракций БЮТ, Партии регионов и группы Кличко поддержала выделение свыше 400 земельных участков, которые были внесены в повестку дня сессии без информации об этих землях, кроме регистрационного номера дела. Лидер депутатской группы Кличко в Киевсовете Виталий Кличко заявил, что по подсчетам экспертов и депутатов, 1 октября Киевсовет раздал свыше 2 тыс. гектаров киевской земли. Журналисты через три года провели расследование, в результате которого выяснили, что 1500 гектаров ушли народному депутату Украины Василию Хмельницкому. Он среди прочего, построил в заповедном Жуковом острове на насосной станции дворец, за что его назвали Вася Насос.

20 октября 2007 года На сессии Киевсовета с голоса, среди других, были внесены на рассмотрение 4 проекта решений без названий, а только с номером кадастрового дела. Как выяснилось после окончания сессии, когда эти проекты были уже проголосованы, только два из них предусматривали передачу под застройку частным компаниям около 50 га земли в зеленой зоне.

27 декабря 2007 года На последнем в 2007 году пленарном заседании приняли ряд земельных решений, около половины из которых были внесены с голоса и без розданных соответствующих проектов. Повестка Киевсовета была дополнена, в частности, 35 земельными предложениями, при том, что в повестку дня уже были включены для рассмотрения 43 проекта по вопросам землепользования, 8 проектов – по продаже земли, еще 16 – по передаче земельных участков в собственность физическим лицам. Внесенные предложения озвучивались в основном без изложения сути вопроса, при этом назывался либо адрес земельного участка, либо номер кадастрового дела. Причиной необходимости рассмотрения вопроса депутаты называли «обращение избирателей». По их словам, соответствующие проекты решений уже наработаны и имеют все необходимые согласования в профильных комиссиях, и их необходимо лишь распространить для ознакомления среди депутатов. Однако журналистам так и не удалось получить документы по этим дополнительным земельным вопросам, поскольку уже после завершения сессии ни один из депутатов не смог показать соответствующих проектов. По объяснениям депутатов, они не получили этих бумаг. Этот случай вошел в историю земельных отношений, как большая «новогодняя раздача земли».

2008 – 2009 годы знаменуют собой в земельном отношении не только скандалы, связанные с попытками отведения земель, но и новыми городскими конфликтами, связанными с прежними землеотводами.

Май 2008 года

Оппозиция, а именно блок Кличко заявил, что столичная власть готовит 12 участков возле Центрального ботанического сада к продаже. Застройка могла бы уничтожить знаменитую Липовую аллею, которая находится на территории сада, и разрушить еще неисследованные пещеры времен Киевской Руси. Экологическая комиссия Киевсовета требовала от правоохранительных органов принять действенные меры для недопущения нарушений природоохранного и земельного законодательства возле уникального ландшафтного заповедника.

14 октября 2009 года

Оппозиция организовала акции протеста возле мэрии, поскольку в этот день в повестку заседания горсовета были внесены в целом 122 вопроса по землепользованию, в том числе один проект решения о продаже, 62 вопроса о предоставлении земельных участков по «непрозрачным и внебюджетным» схемам, 45 вопросов о выделении земельных участков физическим лицам. Таким образом, 90% повестки дня занимают вопросы земли. Блок Кличко утверждал, что это остатки киевской земли.

27 ноября 2009 года

Киевский горсовет передал под застройку очередной земельный участок заповедника “Древний Киев” на Андреевском спуске, 17 (территория, прилегающий к Замку Ричарда. – Ред). Участок передан компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” с целью реставрации и строительства с последующим обслуживанием имущественного комплекса с объектами социальной инфраструктуры. В соответствии с принятым решением, земельный участок площадью 0,2 га передан в долгосрочную аренду на 50 лет.

28 декабря 2009 года

Прокуратура столицы возбудила против должностных лиц Киевского городского совета уголовные дела по факту махинаций с землей.

В центре города в этот период ведется триста незаконных застроек.

Нередко происходят столкновения активистов территориальных общин с застройщиками. Первые мотивируют свой протест невозможностью строить в этом месте, культурной ценностью близлежащих территорий, защитой ЮНЕСКО, вероятностью оползней, - вторые мотивируют свои действия разрешением Киевсовета.

26 марта 2010 года

У депутата Киевсовета крадут машину, в которой находятся приватизационные документы по коммунальной собственности за четыре года.

1 апреля Прокуратурой Киева возбуждено уголовное делопо факту служебной халатности.

УДАР ПО ЛЕСИКУ ВЫЗВАН ЖЕЛАНИЕМ ПОСАДИТЬ В КОМИССИИ СВОИХ ЛЮДЕЙ И ПРИБРАТЬ МЭРСКИЙ ЭЛЕКТОРАТ?

Что любопытно. Мы напомнили об этих злоупотреблениях, которые происходили все последние годы, главным образом, чтобы подчеркнуть – все это делалось под носом и власти, и оппозиции. Партия Регионов не сделала ничего, чтобы избавить столицу от действующего мэра.

Понятно, что им было не с руки поддерживать просьбу правительства Тимошенко к Президенту от 12 марта 2008 года отстранить Черновецкого. Но они единогласно не поддержали отчет ВСК по расследованию злоупотреблений киевской власти 5 июня 2009 года, не проявили инициативы 11 февраля 2010 года, когда вопрос отставки снова мог быть вынесен в зал. Впрочем, тогда столичному мэру подсобил Владимир Литвин, который не поставил вопрос отчета ВСК по злоупотреблениям мэра в зал на голосование. Регионалы практически никогда остро не критиковали Черновецкого.

Победив на выборах, Партия регионов какое-то время раздумывала что делать. Своего кандидата на выборы у них не было. Они, по слухам, появились в офисе Виктора Пилипишина, поспрашивать, готов ли он обрести их лице партийное руководство. Чем там закончился разговор, можно предположить по тому, что вскоре первым заместителем мэра стал бывший министр ЖКХ Александр Попов.

Как нам объяснили чиновники Киевсовета, мягкое отстранение Черновецкого – это далеко не программа-минимум для новой центральной власти… Во-первых, все делается по договоренности администрации Президента с Леонидом Михайловичем. Его заместителей увольняли по его покорному умолчанию. Источники в КГГА и в АП сообщили нам, что с Черновецким непосредственно встречались несколько людей, а именно Ганна Герман, Сергей Левочкин, Анатолий Толстоухов. Как именно проходили переговоры - ему угрожали или обещали что-то - пока нам неизвестно, но суть их в том, что ПР хочет, чтобы Черновецкий сам погнал к ним свой электорат – 30 процентов драгоценных бабушек. Как это будет выглядеть, они пока сами еще не знают, но первым, что якобы должен делать Черновецкий – проводить благотворительные акции за свои деньги, но в этот раз от Партии регионов.

Зачем, казалось бы, для ПР такие сложности?.. Источник в АП говорит, что регионалы четко понимают, что они априори не могут пока выиграть выборы в Киеве. У них нет перспективного для этого кандидата, поскольку это все-таки столица, где сосредоточены интеллигенция страны, студенты, то есть люди думающие, которые, как известно, не являются избирателем ПР.

Во-вторых. Да, ситуация с Олесем Довгим и СБУ еще больше должна прижать Леонида Михайловича. Но, как рассказали нам близкие к Олесю и Черновецкому люди, Олесю нечего боятся. Если даже ПР соберет большинство и уволит Довгого с секретаря Киевсовета, то он все равно останется в.о., пока Черновецкий как глава не внесет новую кандидатуру, а Леонид Михайлович не собирается этого делать.

- Черновецкому же нужны какие-то гарантии, - говорит источник. – Тем более, что Олесь как секретарь просто подписывал принятые депутатами решения. Все! И самим депутатам тоже ничего не будет. Они все делали очень грамотно. Вы не думайте, что они такие глупые. У них работает целая армия юристов, целая армия.

Конечно, СБУ найдет нарушения. И, сами увидите, что последствиями будут не увольнение Довгого, а руководителей комиссий: бюджетной, земельной и других. То есть регионалы по максимуму внедрят своих людей именно туда, где и проходят подготовку все землеотводы. А люди Черновецкого будут голосовать так, как будут договариваться с ним регионалы.

Маша Мищенко, Ксеня Лесив