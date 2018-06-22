Виктор Пилипишин: Владимир Литвин будет решать свои проблемы сам, а я - сам

У главного оппонента действующего мэра, председателя Шевченковской райадминистрации Виктора Пилипишина в офисе организации «Кияни передусім» пахнет выборами. Это чувствуется по целому ряду признаков. По оживленной обстановке, по лаковым штиблетам англоязычных консультантов, по какой-то особенной обустроенности, когда офис очень скоро должен быть превращен в место круглосуточной работы. В общем, по всему тому, что превращает партийное учреждение в предвыборный штаб.

В пятницу Виктор Пилипишин, глава столичной команды блока Литвина, шеф Киевской парторганизации Народной Партии заявил о выходе из Народной партии.

Пресс-служба спикера в ответ стала говорить журналистам, что это не Пилипишин ушел, это его двумя часами раньше исключили из Народной партии, вот он и поспешил выйти. Впрочем, наверное, не суть важно, что появилось раньше: решение Виктора Пилипишина о выходе из партии, или решение политсовета об исключении главы Шевченковской райадминистрации из их рядов. Раскол в этой мирной партийной семье назревал давно. В июне прошлого года, когда впервые блок Владимира Литвина в парламенте не проголосовал за отчет временной следственной комиссии, расследующей деятельность Черновецкого (тем самым фактически снял вопрос отставки мэра), Пилипишин в своем блоге написал открытое письмо Владимиру Литвину. Там он прямым тестом написал, что блок Литвина кое-что должен киевлянам, которые отдали за него более шести процентов голосов на досрочных выборах 2007 года, и что киевляне ждут от парламентской фракции принципиального решения, а не ухода от голосования по отчету ТСК, касающихся злоупотреблений мэра. Развития этот инцидент не получил. Но этой зимой, после того, как Киев был превращен в общегородской каток со сломанными руками, ногами, травмами, аварийностью, появился шанс уволить Леонида Черновецкого. Снова в парламенте всплыл отчет ТСК по злоупотреблениям городского головы, и 22 января в повестке сессионного дня должно было появиться постановление об отставке мэра. Оно тоже не появилось, и авторы постановления об отставке мэра фактически обвинили в этом спикера. А через неделю произошел официальный разрыв двух вышеуказанных политиков. Поговаривали, что истиной причиной недовольства Владимира Литвина стало то, что якобы Пилипишин заметно охладел к партийной работе, чем и объяснили низкий процент Литвина в Киеве на президентских выборах. А Пилипишин в свою очередь был крайне недоволен тем, что часть фракции Литвина голосует в той или иной форме, поддерживая мэра. За земельные отводы в Киевсовете обычно голосует та часть фракции, которую связывают с Литвиным.

Виктору Пилипишину уход дался непросто, но ходоки от обоих кандидатов в Президенты, которые то ли прицениваются, то ли пытаются нащупать точки соприкосновения с главным оппонентом Черновецкого, могут служить неплохим утешением для будущего соискателя кресла градоначальника. Через два дня после публичного исхода Виктора Пилипишина УНИАН задал ему несколько вопросов.

МНЕ НА ВНУТРЕННИХ ДИСКУССИЯХ «ВКЛЮЧАЮТ» ДУРАКА

Виктор Петрович, вы заявили про публичный выход из Народной партии “в связи с несогласием с политикой, которое проводит руководство Народной партии, в частности относительно города Киева и действующей столичной власти”. С чем именно вы не согласны?

Независимой Украине - восемнадцать лет, из них одиннадцать я находился в рядах Народной Партии. Как в любом доме, там были конфликты, трения, дискуссии, это – нормальные явления. Но оно остается нормальным, когда ты можешь отстоять свою точку зрения. И если ты рассчитываешь, что в принципиальном споре при его объективной оценке, твое мнение будет признано основным, у такого сотрудничества есть перспективы. Происходит уничтожение Киева, а моя политическая сила, представленная в парламенте, в течении длительного периода все никак не может определится с позицией, а на национальном уровне фракция голосует так, что она прямо или косвенно поддерживает Черновецкого. На киевском же уровне часть фракции голосует в унисон с Черновецким по земельным и имущественным вопросам, и ты понимаешь, что повлиять на это не можешь, то нужно принимать решения. Я сделал все, что мог, начиная от внутриполитических дискуссий и заканчивая открытым обращением к лидеру партии. К сожалению, говоря одни и те же слова, мы очевидно вкладывали в них разную суть. Что касается остального, неэтично выносить сор из избы…

Может быть, Янукович попросил Литвина не трогать Черновецкого пока. И тот, исходя из тактических соображений…

Я понимаю любые тактические договоренности, при условии, если это не уничтожает твою столицу. Но есть границы компромиссов, и неразменные принципы. Во всяком случае, в выборе между городом и партией, я выбрал город. Потому что моя партия занимает странную позицию. Меня раздражает объяснение топ-политиков: не хватило бумажки, нет справки, чтобы решить ситуацию в столице… Или вот еще озвучивают тезис: киевляне сами выбрали мэра, пусть наслаждаются… Но даже если ошиблись, никто не дает права на такой цинизм… Уважаемые, выйдите из своих машин, я заведу вас на Нивки… Я знаю Киев, я хороший управленец. И я, в отличие от многих, лучше понимаю, какие процессы происходят за фасадом, насколько они серьезны и чем это грозит Киеву. Вы не представляете, насколько тяжело руководить районом, воевать со своей партией, и со своим начальником-мэром. Вопрос не в том, кто станет мэром. Когда всю проблему пытаются свести к конфликту двух людей, это мелко и смешно. Несколько лет я провожу политику в партии. И я понял, что это борьба с ветряными мельницами. Зачем переубеждать людей, если у них другие ценности и взгляды на жизнь. Я просил Владимира Литвина провести открытую дискуссию внутри партии. Мои претензии в основном адресовались бывшим товарищам по партии.

Я говорю: наш город уничтожается. Это город, в который вы, народные депутаты Украины, приехали из других городов, я хочу, чтобы вы подумали не только об Одессе, Харькове или откуда вы там приехали. Подумайте о нашем городе. И когда я не нахожу понимания, или, когда мне на внутренних дискуссиях «включают» дурака: ну так плохо не может быть, чтобы было так плохо. Извините, но тут живут мои дети, живет уже моя внучка, мои друзья, их дети и еще 4 млн. киевлян. И меня волнует воздух, медицина, парки, образование и так далее… Это среда жизнедеятельности наших детей и внуков. Пришла так называемая молодая команда, а мы делаем какие-то торги, какие-то договоренности. О чем?

Кто ж Литвина теперь будет материально поддерживать? У вас какая-никакая копейка на партийный взнос водилась…

Владимир Михайлович будет решать свои проблемы - сам, я свои тоже сам. Я был в этой партии одиннадцать лет, Владимир Михайлович – пять. С его приходом в партию я не посчитал нужным уходить, потому что те вещи, которые он декларировал, не вступали в конфликт с моими ценностями. Я не ушел от Литвина в 2006 году, когда на общенациональному уровне он выборы проиграл и потерял власть (в Киевсовет в 2006 году блок Литвина прошел). Хотя очень многие сбежали в другие партии. Мне казалось, что мы смотрим в одну сторону. Насколько мог, я пробовал достучаться. Но я стучался не в те двери. И тот, кто интересуется политикой, подтвердит: я свое членство в партии отрабатывал. Я человек амбициозный, и по пути к этой цели есть вещи, которые я смогу себе позволить, а есть те, которые не смогу никогда! Если компромисс выходит за рамки своих принципов, то ничего не получится…

Все, кто сотрудничал с Черновецким, все потеряли в рейтинге. Если кто-то думает, что, договорившись с Черновецким, тот принесет голоса, то они наивные. У Черновецкого так развита клептомания, что он и голоса у них воровать будет. Киевляне должны отдать голоса за того кандидата, который возьмет на себя обязательство снять Черновецкого с должности и провести серьезную ревизию все актов, принятых, как администрацией, так и сессией Киевсовета и передать это в прокуратуру. Будем надеется, что аргументы в виде чемоданов там не работают.

НЕ ХОТЕЛИ ЛИ БЫ ВЫ ТРИ ГОДА ПОВОЕВАТЬ СО СВОИМ ШЕФОМ ?!

Виктор Петрович, извините, но у вас в Шевченковском районе тоже очень скользко. И это несмотря на то, что вы самолично, как Ленин на субботнике, снег убирали...

Наверное, если я предложу сравнить Шевченковский район с другими, это не объяснение и не оправдание. Я бы хотел, чтобы коллеги журналисты попробовали разобраться с причинами, которые происходят в Киеве. То, о чем говорите, это – последствия. И по этому поводу можно высказывать свое правильное возмущение властью. Но было бы правильно, чтобы киевляне понимали причины, и важно, чтобы эти причины понимали журналисты.

Не имеют права журналисты, пишущие о городе, не понять, почему это произошло. Давайте не будет идеалистами, без денег трудно в этом мире что-то сделать… Если в 2005 году бюджеты 10 районов были равны 50% от общего бюджета города, то сейчас они составляют меньше 20%. В то время как в бюджете района оставляют меньше 1% средств собранных на территории района. Сейчас в бюджете района оставляют в пять раз меньше, чем в 2005 году. Мы уже несколько лет говорим в прессе, что Киев тупо валится из-за неэффективного управления, из-за того, что разграблен городской бюджет. Что еще глава администрации должен сделать, когда мэр города уничтожает город, но при этом политики на национальном уровне либо поддерживают его либо делают вид, что не понимают происходящего? Что может сделать глава администрации? Да, я несу ответственность за все, что происходит в районе. Но при этом, есть функции, полномочия, разграничение ответственности. Я могу предложить журналисту: не хотели ли бы вы одеть мой мундир, три года повоевать со своим шефом, выполняя при этом свою работу?!. У тебя будут забирать зарплату, урезать полномочия, забирать полномочия, финансовые ресурсы, влияния на земельные ресурсы. В районе идет стройка, а со мной даже не согласовывают и меня даже в известность не ставят. У меня таких около трехсот строек. На Святой Софии строят, в парке Шевченко строят, во всех парках строят. Куда люди идут, к Черновецкому? К нему главы районов достучатся не могут. Они идут ко мне. И мне в сотый раз приходится повторять: ребята, власть у районов в части жизнедеятельности забрали, мы в ответе за народный гнев, все, что касается материальных ресурсов, город забрал себе. И если чиновники и журналисты не сумеют объективно подойти к происходящим в городе Киеве процессам и донести информацию людям, грош нам цена.

С другой стороны, Черновецкий избран, значит его пребывание - это издержки демократии…

Демократия - это иметь возможность получить достоверную информацию и дать людям возможность влиять на процессы. В Киеве грабится земля, грабится имущество, грабится бюджет. Уже полтора года я не могу донести информацию к людям, потому что мне перекрывают все каналы коммуникации (билборды, телевидение, радио). Я хочу диалога с киевлянами, но сегодня тупо срезается любая информация обо мне. Я не могу развесить борды, я не могу опубликовать статью, даже за деньги. Я просто хочу провести дискуссию, определиться со стратегией, приоритетом развития города. Но даже эту информацию не могу разместить ни на уличных носителях, ни в газетах. А потом мы говорим: снег, лед… Да система настолько уничтожена, Киев настолько превратился вотчину одной семьи…

В последнее время на античерновецких форумах появились обвинения в ваш адрес. Говорят, что ваши депутаты активно участвуют в дерибане земли. И говорят, что вы сами - крупный столичный землевладелец.

Я о себе такого начитался в Интернете с тех пор, как в политике… Пытаюсь представить себе человека, который воюет с мэром Киева и может решить свой вопрос - не нужно доводить ситуацию до абсурда. Воевать три года с мэром - и вопросы решать? Смешно… Нет смысла обсуждать вещи, которых нет. Для того, чтобы развивать бизнес в Киеве, нужно договариваться с властью. А я с ней воюю. Кто мне будет решать вопросы? Но я читаю форумы, вступаю в дискуссии, веду блог, и читаю, что обо мне пишут, реагирую в отличии от многих политиков при власти. Там много заказухи, но иногда есть очень здравые замечания… И я благодарен за конструктивный диалог и поддержку киевлян.

Вас обвиняют в том, что вы незаконно приватизируете подвалы и мансарды.

У нас есть около двухсот подвалов, которые никто не хочет купить, арендовать…

Ну, прям, так никому подвал в центре не нужен?

Я ко всем обращаюсь: кто хочет купить подвалы, отремонтировать коммуникации, трубы и так далее, милости просим. Подвалы - это не такая большая ценность, как кто-то себе представляет. А иногда случаются следующие ситуации: пока подвал стоял загаженный, то никому и он не нужен, слышны только жалобы на его загаженное состояние. А когда находим инвестора для этого помещения, то у жителей возникает желание его прибрать. А случается, что инвестор выкупает подвал, а вместо того, чтобы оформить документы, идет на беспредел. И такое бывает, но с каждым случаем надо разбираться… И потому иногда возникает конфликт между собственником и жителями.

МЫ СЛЫШИМ ИДИОТСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРО ВЕРТОЛЕТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

А все-таки, чего не хватило власти, чтобы избежать такой ситуации с гололедом? Машин, горючего, людей? Чего?

Совести! Денег никогда много не бывает. Природные катаклизмы - это форс мажор. Для них должен быть резервный фонд. Но кто в этой власти умел расставлять приоритеты? Вместо этого, мы слышим идиотские предложения, что будет строиться метро в Васильков, трамвай через Днепр, канатная дорога на Левый берег, вертолетный общественный транспорт. Где мост на Троещину? Не построен. Московская развязка, как стояла развалена, так и стоит. Ни одна линия метро не открыта. Дороги в ужасном состоянии. В Бортническую станцию не вложено ни копейки, не сегодня-завтра Днепр захлебнется. Пятый полигон - на грани остановки. О подземных коммуникациях уже не говорю. Я могу назвать десять серьезнейших проблем, о которых нужно кричать во весь голос, потому что это угроза. А мы не видим профессиональной дискуссии. Это говорит о том, что пришли люди, которые пришли грабить наш с Вами город и поступать, как мародеры.

Кто занимался снегоуборочными машинами? Кто готовил инфраструктуру? Весь резервный фонд пошел на ТРК Киев с Аделаджей и с мэром, который выступал там в одном неглиже, на кастрацию в собак, не пересчет деревьев, и даже 200 миллионов пошло на посев травы. Мне вот рассказали историю, что в шесть часов вечера будет заседание у Черновецкого, и он из личного кармана будет давать по сто тысяч гривен главам района, чтобы снег убрать… (Через день оказалось, что Черновецкий вместо ста тысяч подал на глав администраций иски в прокуратуру. – Авт).

Вы не возьмете денег?

Я готов провести переговоры и сделать крупную кампанию по сбору денег в Киеве, сколько ему надо, чтобы он со своей командой убрался куда-нибудь. И за мной стоят те 400 тысяч киевлян, которые подписались под петицией недоверия этой команде. И число таких людей постоянно растет. Он давно уже подготовился, чтобы уехать из страны, и я готов доплатить, чтобы это свершилось поскорее.

Беседовала Лана Самохвалова