Борис Колесников: Если местная власть хочет каждый день видеть Сталина - на здоровье!

Вице-премьер Украины по подготовке футбольного турнира Евро-2012 Борис Колесников ответил на вопросы УНИАН.

ЯНУКОВИЧ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗВОНИТ РАЗ В НЕДЕЛЮ И ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЕВРО

В недавнем интервью вы сказали, что прошлая власть не оставила вам ни одной проектно-сметной документации. Как такое возможно и почему тогда никто не несет ответственности за это?

Послушайте, относительно ответственности - это не ко мне. На самом деле, это просто безответственность. У нас никакие правовые нормы не предусматривают, что чиновники, не разработавшие проекты 2008-2009 годов, перед чем-то ответственны. Они могли бы быть ответственны только тогда, если бы Украину лишили права проведения турнира. То есть они могут отвечать только морально.

Встречаетесь ли вы с Иваном Васюником, обмениваетесь ли опытом работы?

Я встречался с ним сразу после утверждения нового правительства, обсуждали то, что сделано и не сделано… Но я не стал бы обвинять в чем-то Васюника, потому что конфликт между ветвями власти – президентом и правительством – и был причиной значительного отставания от выполнения плана работ.

Сегодня мусируются слухи, мол, то, что мы делаем, – это дорого, дешево… Об этом невозможно объективно говорить, потому что нет предыдущего проекта. От чего мы отталкиваемся?

Сейчас идет Чемпионат мира по футболу в ЮАР. Какой опыт берете для себя?

Не хочу, чтобы выглядело так, что мы обсуждаем соринку в чужом глазу, а в своем не видим бревно... Я был в ЮАР, и я бы не сказал, что есть какие-то серьезные замечания.

Когда вас назначили вице-премьером, то многие сказали, что это специально, чтобы вас дискредитировать, поскольку это сегодня фактически самый ответственный кусок работы. А вы как, много не досыпаете, чтобы оправдать надежды?

В том, что все объекты будут построены в строк, нет никакого сомнения. Сегодня вопрос другой – кадровый, вопрос подготовки команд. Вот из-за этого можно недосыпать, но мы нашли решение, которое позволит нам подготовить команду. В том числе с иностранными тренерами и специалистами. То есть мы приглашаем иностранных специалистов, которые нам помогут подготовить украинскую молодежь к выполнению масштабных задач по управлению стадионами, аэропортами.

У нас абсолютно нет опыта работы. Такое огромное количество пассажиров аэропорты принимали 22 года назад…

Вы раньше называли Леонида Черновецкого «самым крупным дистрибьютором гречки в Украине». Не лучше ли новой власти сделать перевыборы в Киеве и избавится от такого дистрибьютора, чем обкладывать его своими людьми? В этом есть, выходит, определенный смысл для вас или какие-то договоренности с самим Черновецким?

Послушайте, Регионами усилена команда. Наш однопартиец Александр Попов – один из лучших специалистов в местном самоуправлении в Украине – уже назначен на должность первого заместителя городского головы.

Очевидно, в законодательном плане нужно что-то изменить, чтобы при любых исходах выборов все равно возможность исполнительной власти могла четко регулироваться, потому что всегда выбирают самого голосистого.

И в нас нет ни с кем никаких договоренностей. Просто нужно четко разграничить представительскую власть и исполнительную, а потом проводить выборы.

Как часто вы общаетесь с Виктором Януковичем приватно?

К сожалению, последнее время очень редко, но президент раз в неделю обязательно интересуется всеми графиками работ на всех объектах, связанных с Евро. То есть лично общаюсь не очень часто, но по телефону раз в неделю, точно, как минимум.

ПОКА НУЖНО НАЧАТЬ С ХЛЕБА

Недавно институт социологии НАН Украины опубликовал данные, которые говорят, что рейтинг ПР не растет. Как вы это объясните?

В нашей стране у власти, как правило, рейтинг снижается. То, что он не растет, но и не снижается, уже говорит, что действия правительства пускай не столь успешные, но и не провальные… Долговая яма, которую оставило предыдущее правительство, не позволяет власти эффективно и быстро стать на путь реформ. Нужно думать о возврате долгов. И чем скорее, тем лучше.

Перед выборами ваша команда очень активно говорила, что нужно объединять Украину. Какие именно шаги сделал Виктор Янукович ради такого объединения? Что он сделал для тех избирателей, которые за него не голосовали?

Ну, президентской власти только четыре месяца… На сегодняшней день Янукович выводит страну на путь реформ, то есть огромный пакет реформ, направленный на улучшение жизни всех украинцев, независимо от того, голосовали они за него или не голосовали.

Реформы коснутся всех секторов и должны принести успех каждому украинцу, а значит – и Украине в целом. Поэтому все еще впереди.

Реформы реформами, но есть еще гуманитарный блок. Как говорят, не хлебом единым…

Пока нужно начать с хлеба, потому что все популистские заявления наших «оранжево-сердечных друзей» о свободе и несвободе – это чистая демагогия.

Настоящая свобода начинается там, где начинается свобода экономическая. И это слова не мои, а Маргарет Тэтчер. И результат правления Великобритании заставляет считаться с этим результатом.

Поэтому без экономической свободы, независимости и денег на национальное образование и культуру, высокий уровень будет невозможен. Чем лучше будет работать экономика, тем больше можно будет тратить на социальную сферу. Вот моя позиция.

Говорят, до осени коалиция хочет насобирать триста голосов, чтобы…

Я не могу это комментировать… Я не могу комментировать слухи. Могу комментировать только факты.

НАША КОМАНДА БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ, И Я В ЭТОМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ВИЖУ

В СМИ пишут, что тушкам, которые пополняют вашу коалицию «Реформы и стабильность», платят по полтора миллиона…

Ну это сказки. В прошлый раз тот же источник говорил о трех-пяти миллионах, а сейчас получается, по мнению оппозиции, цены упали. В чем проблема? Я вообще слухи не комментирую. Когда будет хоть один факт, тогда будем говорить.

То есть, все эти люди переходят к вам чисто с идеологических побуждений?

Я не могу вам этого сказать. Очевидно, у каждого есть свое мнения и свои предпосылки. И то, что наша команда будет усиливаться, я в этом ничего плохого не вижу.

После памятника Сталину много людей сказало, что им стыдно жить в этой стране. Как вам?

Послушайте, жить или не жить в этой стране – это дело добровольное.

Мне иногда отдельные представители наших соотечественников за рубежом дают такие советы познавательные, но абсолютно оторванные от жизни.

Например?

Много советов по поводу того, как нам строить национальную экономику, культуру или как поддерживать или не поддерживать искусство... У всех есть право получить украинский паспорт, вернутся и лично принять участие в построение будущего Украины.

Что касается Сталина, то это конечно вопиющий факт, неуважение к истории. По сути дела, это памятник тоталитарному режиму. Но раз местная община так решила, то что сделать, - на здоровье.

Но говорить, что стыдно жить в стране, потому что в каком-то городе стоит кому-то памятник, – это неуважение к своей стране. Это мнение определенной группы людей, но не мнение, например, Партии регионов. Если местная власть хочет каждый день видеть Сталина - на здоровье!

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ НЕ ДЕЛИТСЯ НА КРЫЛЬЯ

Ваше определение «казнокрад» относительно Табачника уже вошло в историю. Людям, которые не разделяют позицию Табачника, оно очень нравится. Почему вы сейчас его не повторяете?

Пока нет поводов повторять. Будут поводы повторю и не только в отношении Табачника, но и в отношении тех, кто этого заслуживает.

Говорят, что именно Москва настаивала на его назначении…

Это ложь. Кому-то так хочется считать.

У Дмитрия как для министра образования, конечно, достаточно радикальные взгляды… Надо понимать, что в Украине все дети, на каком бы языке они б не говорили, они все украинцы и они будущее Украины. То есть с радикальностью надо быть поосторожнее во взглядах. Понимаете? Радикалом быть легче всего: это популярность, слава, но это работает не на объединение Украины, а на ее, как говорится, разрушение.

Я разделяю позицию Дмитрия по справедливому отношению к истории. Если нам не нравятся украинские источники или российские, давайте возьмем мировые, где описан советский период, тоталитарный режим, плюсы и минусы, бесправие людей, невозможность выбора. У Табачника есть достаточно здравые мысли относительно образования, но есть и спорные…

Еще раз говорю, что для министра образования радикализм неуместен. Дети и так учиться не хотят, но если еще и министр радикален, то он точно отпугнет тех, кто еще хочет учится.

Что именно вы относите к радикализму Табачника?

В радикальных реформах в среднем образовании нет такой срочности, как в высшем образовании, поэтому, по моему мнению, министерству образования основные усилия нужно приложить к реформам вузов и использовать лучший мировой опыт.

Вы также позволяли себе раньше довольно резкие высказыванияотносительно Сергея Левочкина. Как сейчас у вас складываются отношения с аппаратом президента?

У нас нормальные отношения… Сергей извинился за слова, которые подвергались критике. Вы тоже про это писали. Так что вопрос закрыт.

Сейчас команда регионалов во главе с Президентом работает над быстрым и эффективным выходом из кризиса и формированием новой Украины. Поэтому сейчас уже не до конфликта с Сергеем, как и с Дмитрием Табачником. Если мы будем действовать в плане интриги, так мы точно ничего не построим, нужно действовать конструктивно.

Уже принято считать, что крыло в Партии регионов Ахметов-Колесников почти ничего не решает. Это стало сразу видно после формирования правительства…

Послушайте, у нас, во-первых, нет никакого крыла. Партия едина и монолитна. Если она будет делится на крылья, то от этой партии ничего не останется, как ничего не осталось от «Нашей Украины» при всей ее поддержке.

Во-вторых, Ринат Ахметов достаточно сделал для Украины и для партии, чтобы с его мнением считались и всегда будут считаться.

А ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ОППОЗИЦИЯ? ВЗЯТЬ ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ ИЛИ ЧТО?

Чему вас учит опыт дружбы Лукашенко с Россией?

Мы не будем разбирать конфликт третьих стран. Там конфликт чисто в экономической плоскости, я так думаю. Потому мне тяжело сказать что-либо.

Все чаще звучат заявления, что Януковичу следует быть осторожнее с Россией, потому что его тоже может ожидать судьба Лукашенко...

Послушайте, Янукович надеется исключительно на силы свои и страны, которая избрала его президентом. А если Лукашенко надеялся на то, что Россия будет компенсировать его социалистический образ жизни, то, очевидно, он ошибся. Это еще раз подтверждает поговорку, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Янукович никогда не надеялся, что его страна будет жить за чей-то счет.

Ощущаете ли вы, что в стране есть оппозиция?

Судя по заявлениям, да. А что должна делать оппозиция? Взять Зимний дворец или что? Как мы ее должны почувствовать?

Послушайте, мы когда были в оппозиции, мы критиковали власть и предлагали решения, вносили законопроекты. Сегодня власть критикуют и это правильно, но какие альтернативные решения?..

Я не буду критиковать оппозицию, потому что, это глупо звучит, но она имеет и всегда имела право подвергать критике действия власти.

Юлия Тимошенко, по вашему мнению, сойдет еще на политический олимп?

Мне тяжело сказать, я ж не астролог.

У нее все зависит от того, насколько есть целостное понимание будущего Украины и есть ли шансы еще раз убедить украинский народ в том, что ему нужно поверить Тимошенко. Но если на этот раз не хватило никаких факторов убеждения, то их может не хватить и в следующий раз.

СЕГОДНЯ КРИТИКОВАТЬ ЮЩЕНКО, КАК МИНИМУМ, НЕКОРРЕКТНО

Виктор Ющенко для вас существует еще как политик?

Послушайте, Виктор Ющенко был политиком до президентства, был президентом и после президентства останется политиком не только для меня, но и для всех политиков. Вопрос в другом – в его эффективности или неэффективности. Ющенко надо было критиковать, когда он был президентом, что мы и делали. А сегодня, когда он не президент, это, как минимум, некорректно.

Как бы вы оценили налоговый кодекс Азарова, который получил уже много критики, в том числе и членов вашей команды?

К сожалению, документ очень сырой, очень сырой… Но я бы не сказал, что это кодекс Азарова. Не Азаров его писал, а команда специалистов. Да, команда недоработала, мы это признаем. Но кодекс будет доработан и будет учитывать интересы всех: государства и бизнеса.

Скажу, что под таким стрессом – возвратом долгов в пять миллиардов каждый месяц – написать качественный документ – проблема.

Выглядит так, что вы специально не хотите комментировать политические процессы в Украине. Это как-то настораживает, поскольку вы всегда были таким активным… С чем это связано?

Честно говоря, я просто не успеваю все отслеживать. Бывают вещи, о которых я узнаю в последнюю очередь. Я честно говорю. Потому и комментировать что-либо не стараюсь.

Вскоре у Виктора Федоровича день рождение. Что вы ему собираетесь подарить?

Я еще думаю. Это будет связано что-то со спортивной тематикой.

Беседовала Оксана Климончук