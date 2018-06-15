Назначат ли «стрелочником» Хорошковского, или Принуждение к демократии по-немецки

Инцидент с выкручиванием рук руководителя украинского представительства Фонда «Конрада Аденауэра» Нико Ланге в столичном аэропорту «Борисполь», похоже, был просто заказан. Это скандал, предназначенный не «для внешнего пользования», а для решения внутриполитических проблем украинской бюрократии. В свою очередь, похоже, это означает, что в партии власти обострилась подковерная борьба, что и выплеснулось на поверхность. Ее цель, похоже - отстранение от должности нынешнего председателя Службы безопасности Украины.

По сообщению ряда СМИ и дипломатических источников вина бывшего солдата Бундесвера и бывшего нештатного преподавателя международной политики в Университете Грейфсвальда Нико Ланге в том, что он консультирует украинскую политическую оппозицию и тем самым наносит непоправимый ущерб национальной безопасности Украины. Правда, сам Ланге «не видит политического подтекста в его десятичасовом сидении в аэропорту «Борисполь».

Но самая скандальная и неожиданная информация, которая появилась как результат PR-творчества неведомых политических дирижеров и больших финансовых затрат состоит в том, что «президента Украины могут не пустить в Германию из-за инцидента с господином Ланге».

В связи с этим «драма в Борисполе» может иметь гораздо более интересные последствия, чем это кажется.

Во-первых, если слухи об активном «консультировании» украинской оппозиции западными дипломатами правда, это означает лишь то, что иностранные дипломаты, руководители многочисленных Фондов, аккредитованных при МИДе Украины ведут себя так, как это позволяет им делать украинская власть.

Ведь, как известно, Венская конвенция 1961 года четко регламентирует поведение дипломатов в стране пребывания, а многочисленные иностранные фонды имеют уставы и, естественно, обязаны блюсти букву и дух международного и украинского законодательства.

Согласитесь, сложно представить себе ситуацию, когда автор этих строк приехал бы в Германию и, обладая полномочиями представителя, например, Партии регионов в качестве руководителя фонда имени «Виктора Януковича», собрал «клуб» противников Ангелы Меркель и призвал оппозицию объединиться в целях устранения немецкого канцлера от власти. Уверен, читатель, вы согласитесь, что после этого немецкие власти вряд ли ограничились бы тем, что автора на десять часов задержали в аэропорту, Гораздо вероятней, что упекли бы в психушку на лечение, а затем передали бы украинским докторам со своими строгими рекомендациями и таблетками.

Так что, по скромному мнению автора этих строк, особо комментировать поведение тех, кто принимал решение не пускать Нико Ланге в Украину, нет желания. Судя по всему, «инцидент в аэропорту» был одобрен политически на самом высшем уровне. Как правило – это согласованное решение МИДа, СБУ, соответствующих чиновников, ведомств и органов администрации президента и кабмина.

Но что получилось в результате?

Украинские «компетентные органы» могут стать «крайними», предстать перед родным обывателем, в качестве «вдовы, которая сама себя высекла».

И вот тут, похоже, скрывается главная политическая интрижка непозволительной роскоши вынужденного сидения господина Ланге в аэропорту.

Потому как, ситуация, кажется, может развиваться таким образом, что самым крайним во всей этой истории станет глава СБУ господин Валерий Хорошковский.

Если рабочий визит президента Украины Виктора Януковича в Германию действительно будет огражден забором требований и протестов немецких неподкупных политиков и дипломатов, то «козлом отпущения» с вероятностью на все 100 будет назначен именно глава СБУ.

И, похоже, что шахматную партию, где «белыми фигурами» играли некие загадочные политики в окружении Президента Януковича, заранее продумали. Причем не только весь сценарий спектакля в аэропорту, но и политические последствия для того, кого готовят на закланье.

Это же, в свою очередь, по тому же скромному мнению автора этих строк, означает, что в украинской партии власти идет скрытая, завуалированная борьба за лидерство, или, по крайне мере, драка за близость к телу президента, за инструменты, средства и способы, при помощи которых принимаются судьбоносные для выживания, сохранения власти и бизнеса решения.

И в этих обстоятельствах Валерий Хорошковский – это та тяжелая шахматная фигура, против которой, похоже, играют не по правилам. Значит, он «кого-то и чем-то достал», он «зарвался», «он много на себя берет». А может и не так, - домыслы, сплетни.

Может становится опасным для «других» людей власти. Поэтому эти «другие» решили назначить его политиком, который опасен для украинской демократии, с Германией Украину хочет поссорить. Прямо таки цугцванг какой то, - агрессивный, осязаемый и вполне материальный. Тому свидетель - реальный господин Ланге.

Хотя если это так, позитивный момент этой истории состоит в том, что в окружении Януковича много групп влияния, которые и являются псевдодемократией украинской власти. Недаром классики говорят, что после любого захвата власти или революции идет внутривидовая борьба, в отличие от драки классовой.

Борьба бывших союзников и друзей, контроль за оппонентами, желание расставить своих людей на ключевые должности во власти - это хоть небольшой, но шаг от политического застоя в отсутствии эффективной и организованной политической оппозиции.

Судя по итогам бенефиса Валерия Хорошковского на «Свободе с Савиком Шустером», то он успешно отбил первые черные PR-атаки. Но война украинских политических джунглей продолжается и стремительно нарастает. Следовательно, мы, обыватели, станем ее, слава Богу, не участниками, а наблюдателями.

Виктор Тимошенко